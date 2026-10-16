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España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

El PIB avanzará un 2,6% este año, estiman los analistas de BBVA Research, pero anticipan una desaceleración en 2027, hasta el 2,1%, originada por la inflación, los tipos de interés y la pérdida de impulso de la demanda interna

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo
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La economía española crecerá este año más de lo previsto, aunque el avance no se repartirá por igual entre las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia figuran entre las regiones con mejores perspectivas para 2026, según el último informe de BBVA Research, que eleva en dos décimas su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,6%, impulsada por el consumo de los hogares, la creación de empleo y las exportaciones de servicios.

El servicio de estudios del banco mantiene, sin embargo, una previsión más moderada para 2027: el producto interior bruto (PIB) aumentará un 2,1%, medio punto menos que en 2026. El encarecimiento de la energía, una inflación superior a la esperada y unos tipos de interés elevados podrían frenar el gasto de las familias y la inversión empresarial, mientras que el progresivo agotamiento de los fondos europeos del Plan de Recuperación limitaría otro de los motores recientes de la actividad.

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Las diferencias territoriales también cambiarán de un año a otro. Si en 2026 el consumo y los servicios favorecerán especialmente a las comunidades del centro y el sur, en 2027 la recuperación de las exportaciones de bienes dará un mayor impulso a buena parte del norte industrial. El turismo, por su parte, seguirá contribuyendo al crecimiento, aunque perderá fuerza en los archipiélagos.

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Valencia, Madrid y el sur tiran de la economía en 2026

La Comunitat Valenciana encabezará el crecimiento regional este año, con un avance previsto del 2,9%, apoyado, entre otros factores, por las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la dana. Madrid, Andalucía y Murcia alcanzarán el 2,8%, mientras que Castilla-La Mancha llegará al 2,7%. Cataluña, con una previsión del 2,6%, se situará en línea con la media española.

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El dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, beneficiará especialmente a Madrid y Cataluña. En el centro y el sur peninsular, el consumo privado y el comportamiento de las exportaciones de bienes contribuirán a sostener la actividad. La combinación de estos factores explica que varias comunidades superen el promedio nacional en un ejercicio en el que España mantendrá un crecimiento sólido.

En el extremo contrario, las regiones del norte avanzarán, en general, a un ritmo más contenido. La debilidad de la demanda europea, el encarecimiento de la energía y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes y de la producción industrial limitarán el crecimiento de Asturias y La Rioja, ambas con un 1,9%; Navarra, con un 2%; Cantabria, con un 2,1%; País Vasco, con un 2,2%, y Galicia, con un 2,3%. Aragón crecerá un 2,6%, mientras que Castilla y León se quedará en el 2,5%. Extremadura, por su parte, registrará un 2,1%, afectada por la menor actividad agraria e industrial.

Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas de España, afirma que, en materia de política económica, no habrá grandes diferencias si en las próximas elecciones sale elegido un partido de derechas o de izquierdas.

El turismo pierde impulso en las islas

Aunque el sector turístico continuará creciendo, las perspectivas son más moderadas para Baleares y Canarias. El encarecimiento de estos destinos y las dificultades para ampliar la capacidad del sector, con niveles de ocupación elevados y obstáculos para repartir la actividad durante todo el año, podrían limitar el gasto de los visitantes extranjeros.

Con estas condiciones, Baleares crecerá un 2,4% en 2026 y Canarias un 2,1%, en ambos casos por debajo de la media nacional. La evolución del turismo será también determinante en 2027, cuando la normalización de los flujos hacia destinos competidores afectados por la guerra en Oriente Medio podría reducir parte del impulso que han recibido las islas.

El norte industrial ganará terreno en 2027

El escenario previsto para el próximo año apunta a un cambio en el mapa del crecimiento. BBVA Research mantiene su estimación para España en el 2,1%, pero espera que la recuperación gradual de las exportaciones de bienes favorezca especialmente a las comunidades industriales del norte. La mejora dependerá, en parte, de que se vayan resolviendo los problemas que afectan al comercio internacional.

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País Vasco y Navarra liderarán el crecimiento regional en 2027, con un 2,4%, seguidos de Galicia, con un 2,3%, y Aragón, La Rioja y Cantabria, con un 2,2%. Asturias crecerá al mismo ritmo que España, mientras que Castilla y León se quedará en el 1,9%. Cataluña, con un 2,3%, seguirá beneficiándose de las exportaciones de servicios no turísticos y de la mejora de las ventas de bienes al exterior. Madrid avanzará un 2,1%, en línea con el conjunto nacional.

En cambio, las comunidades del centro y el sur afrontarán una desaceleración más acusada por la moderación del consumo y de la inversión. Andalucía crecerá un 2,1%, mientras que Murcia registrará un 1,9% y Castilla-La Mancha y Extremadura, un 1,8%. En la Comunitat Valenciana, el crecimiento se reducirá al 1,8%, a medida que pierdan fuerza las ayudas extraordinarias destinadas a la reconstrucción tras la dana. Baleares y Canarias también moderarán su avance hasta el 1,9%.

El empleo seguirá creciendo, pero a menor ritmo

La creación de puestos de trabajo continuará sosteniendo la economía española, aunque perderá intensidad en 2027. BBVA Research prevé un crecimiento del empleo, medido por la Encuesta de Población Activa (EPA), del 2,4% en 2026 y del 2% el próximo año. La inmigración y el aumento de la participación de la población española en el mercado laboral seguirán contribuyendo al avance.

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Por comunidades, Murcia registrará el mayor crecimiento del empleo en 2026, con un 4,1%, seguida de la Comunitat Valenciana, con un 3,4%; Castilla-La Mancha, con un 3,2%, y Andalucía y Baleares, ambas con un 3%. En el otro extremo, Asturias apenas crecerá un 0,2%, La Rioja un 0,3% y Navarra un 0,4%.

Para 2027, las previsiones sitúan a Navarra a la cabeza, con un crecimiento del empleo del 2,4%. Aragón, Madrid y País Vasco alcanzarán el 2,3%, mientras que Andalucía y Cantabria llegarán al 2,2%. Castilla y León tendrá el avance más limitado, con un 1,1%, seguida de Baleares y Extremadura, con un 1,7%. La moderación de la demanda interna y del turismo pesará sobre el mercado laboral de estas últimas regiones.

Los analistas de BBVA Research dibujan dos etapas en la evolución de la economía española: un 2026 apoyado en el consumo, el empleo y los servicios, y un 2027 en el que las exportaciones industriales cobrarán más importancia. La principal incertidumbre seguirá estando en el entorno internacional y en su efecto sobre los precios, los tipos de interés y la capacidad de gasto de hogares y empresas.

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