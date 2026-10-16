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Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

Según ha podido confirmar ‘Infobae’, el Ministerio de Robles ha a la informado a la Justicia sobre los audios que publicó elDiario.es donde varios soldados reconocen golpes y maltratos

Migrantes en Ceuta muestran sus heridas, agredidos por militares españoles, según Amnistía Internacional. (EFE/AI)
Migrantes en Ceuta muestran sus heridas, agredidos por militares españoles, según Amnistía Internacional. (EFE/AI)
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Desde hace semanas, los casos de agresiones por parte de militares a migrantes en Ceuta han cobrado relevancia por investigaciones periodísticas y de asociaciones. La última noticia, según ha podido confirmar Infobae, es que el Ministerio de Defensa ha trasladado a la Fiscalía los audios que publicó elDiario.es donde varios soldados conversan sobre la violencia contra migrantes. “Sin guantes mola más”, llega a afirmar uno de ellos. “Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”, afirma Defensa en su comunicado.

El 30 de septiembre, Amnistía Internacional denunció presuntos casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra personas migrantes en Ceuta, que atribuyó a miembros de las Fuerzas Armadas. Defensa remitió el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta para que analizaran las denuncias, a lo que ahora se unen los audios publicados este jueves. También pidió al Mando de Operaciones que abriera una investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuales. Este viernes, en el canal 24H, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, ha pedido transparencia y una “investigación exhaustiva” sobre estas indagaciones.

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La ONG Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones por parte de miembros de las fuerzas armadas españolas a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, muchos de los cuales malviven, advierten, sin comida suficiente ni acceso a asistencia sanitaria.

Denuncias de posibles agresiones y torturas

La ONG elaboró su informe después de una visita a la ciudad entre el 10 y el 15 de septiembre. Durante ese periodo, entrevistó a más de 65 migrantes. De ellos, 22 atribuyeron a militares palizas, acoso, humillaciones o robos. Entre las personas entrevistadas había 31 menores de entre 13 y 17 años y 26 mujeres, dos de ellas embarazadas. Amnistía sostiene que las denuncias, dirigidas en particular contra integrantes de Regulares y de la Legión, “parecen responder a un patrón”, aunque reconocen que no pueden demostrar que sigan órdenes.

El informe recoge el relato de un migrante que afirmó haber sido inmovilizado, trasladado en un vehículo y golpeado. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero”, declaró. Según su testimonio, después fue amordazado, golpeado contra un árbol y arrojado por un terraplén. Amnistía también denunció expulsiones sumarias, uso de espray irritante, insultos, obstáculos para pedir asilo y trato discriminatorio hacia personas de origen marroquí.

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El Ministerio de Defensa ha remitido este miércoles a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta que denuncia Amnistía Internacional, al tiempo que ha encargado una investigación interna para dilucidar responsabilidades individuales.

A esta primera investigación de Amnistía, que recogieron muchos medios hace dos semanas, se ha unido ahora la de elDiario.es. Según sus pruebas y testimonios, militares desplegados en Ceuta relataron entre risas supuestas agresiones contra migrantes durante una conversación grabada la noche del 21 al 22 de septiembre. En uno de los audios, un soldado comenta: “Sin guantes mola más, porque suena”. Otro responde: “Sin guantes suena; con guantes, duele”. Los militares también describen el supuesto engaño a dos personas para llevarlas detrás de un vehículo. “Le hemos dicho: “¿Tenéis carta? ¿Necesitáis tarjeta?”, relata uno. Otro añade: “Y se la he dado sin que se la espere”. Las conversaciones incluyen referencias a golpes, traslados en vehículos militares y una presunta práctica en la que se obligaba a migrantes a golpear a otros bajo amenaza de castigo. Un soldado la comparó con las pruebas de películas de terror: “Me recordó a las pruebas de Saw”. Los uniformados no han podido ser identificados ni se ha confirmado la unidad a la que pertenecían.

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