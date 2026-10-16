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El ministerio de Óscar López ordena el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

La noticia, contada en exclusiva en ‘Artículo 14′, ha provocado críticas contra el ministro, que, al igual que el resto del Gobierno criticó que se diese el desahucio de Maricarmen

Ministro Óscar López (Europa Press)
Ministro Óscar López (Europa Press)
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El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública desestimó el recurso de un inquilino de una vivienda de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). La resolución, fechada el 11 de enero y atribuida al departamento que dirige Óscar López, confirma que el contrato quedó extinguido el 24 de febrero de 2026 y exige la entrega del inmueble vacío y libre de ocupantes. La noticia, contada en exclusiva Javier Chicote en Artículo 14, ha provocado críticas contra el ministro, que, al igual que el resto del Gobierno criticó que se diese el desahucio de Maricarmen. El propio Óscar López ha contestado en X a lo que considera un “bulo”, entre otros motivos, por asegurar que fue él el que dio la orden.

La decisión afecta al hijo de M.A.Q., la inquilina que firmó con Muface el contrato de alquiler el 24 de febrero de 1988. Tras la muerte de su madre, el 10 de junio de 2025, solicitó subrogarse en el arrendamiento, pues aseguró que había convivido con ella durante años para cuidarla durante su enfermedad. La vivienda, de unos 90 metros cuadrados, está en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, frente al piso de Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda. El inquilino paga algo más de 600 euros al mes, además de los gastos de comunidad, el impuesto sobre bienes inmuebles y la tasa de basuras, según publicó Artículo14.

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Unas 20.000 personas marchan con las luces de sus móviles encendidas en memoria de Maricarmen.

Muface autorizó la subrogación de forma temporal, hasta la fecha de vencimiento prevista para el contrato. El afectado presentó un recurso el 24 de julio de 2025. Defendió que el alquiler era indefinido y que la mutualidad había renunciado a los derechos previstos en el Real Decreto-ley 2/1985, conocido como decreto Boyer. El hijo cuestionó que Muface admitiera su continuidad en el piso tras el fallecimiento de su madre y, al mismo tiempo, estableciera un límite para el arrendamiento. Solicitó mantener las condiciones fijadas en el contrato original. El Ministerio desestimó el recurso. Consideró que un contrato indefinido no es perpetuo” y que no constaba una prórroga forzosa pactada de forma expresa.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, anuncia la construcción de una huelga general para defender el derecho a la vivienda. Destaca que es la única herramienta para que se respondan las demandas ciudadanas, gobierne quien gobierne.

López lo niega y le acusan de hipocresía

Óscar López rechazó que hubiera pedido o firmado el desahucio. “Este titular es falso. Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie”, afirmó el ministro, que anunció que exigiría el derecho de rectificación al medio. El titular de Transformación Digital defendió que Muface “es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre”. También pidió que no se utilizara el nombre de Maricarmen, de quien dijo que “falleció peleando por el derecho a la vivienda”. López acusó a quienes publicaron la información de difundir “titulares torticeros” y recordó que el Gobierno aprobó decretos para impedir desahucios. “Basta de bulos”, añadió.

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El Sindicato de Inquilinas ha respondido este viernes con un mensaje en redes sociales. “La hipocresía a veces no tiene límite”, escribió el colectivo, que vinculó el caso con las críticas de López al desahucio de Maricarmen. “Para señalar a Ayuso, desahuciar es intolerable. Cuando la responsabilidad llega a vuestro ministerio, ¿basta con cumplir el procedimiento?“, han asegurado. La organización convocó una movilización para el 11 de noviembre bajo el lema: “El 11 de noviembre lo paramos todo”.

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