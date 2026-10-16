La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

España, durante el pasado septiembre. (EFE/Manuel Bruque)

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Septiembre de 2026 tuvo una temperatura media de 22,5 °C, superando en 3,4 °C el promedio del período de referencia 1991-2020, según las cifras que ha revelado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “En su transcurso se registró una ola de calor en la península y tres en el ámbito de Canarias”, añade el organismo. “Aunque hubo episodios de lluvias intensas, se trató del tercer septiembre más seco del siglo XXI, con un carácter muy seco”.

Así, septiembre fue el más cálido desde que empezaron los registros, en 1961, y también dejó un déficit de precipitaciones en buena parte del país. El calor excepcional coincidió con una acumulación de lluvia muy inferior a la habitual, pese a que hubo episodios puntuales de precipitaciones intensas en el litoral mediterráneo.

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El carácter excepcional no se limitó a la España peninsular. En Baleares, la temperatura media alcanzó 24,5 °C, con una anomalía de 2,2 °C respecto de los valores habituales. Canarias registró una media de 24,4 °C y una desviación de 2,6 °C. La Aemet ha incluido también al archipiélago en la categoría de mes “extremadamente cálido”. Por ejemplo, el 15 de septiembre se alcanzó la temperatura media más alta del mes en Canarias, una anomalía de cerca de 6,5 °C por encima de los valores normales, de acuerdo con el informe.

Las temperaturas más elevadas entre las estaciones principales se registraron el día 3. Morón de la Frontera, en Sevilla, alcanzó 44,4 °C, mientras que Sevilla/Aeropuerto llegó a 44,0 °C. La Aemet también registró 43,5 °C en Córdoba/Aeropuerto y 42,0 °C en Granada/Aeropuerto durante la jornada siguiente. En 17 estaciones principales, la máxima de septiembre fue la más alta de sus respectivas series históricas. 18 estaciones principales tuvieron su mínima mensual más alta desde el inicio de sus series.

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Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado la relación que existe entre el cambio climático y los incendios forestales que sufre España. (AEMET)

La lluvia quedó en el 36% del valor normal en la península

El contraste con las precipitaciones fue marcado. Sobre la España peninsular se acumularon 15,9 milímetros, equivalentes al 36% del valor normal para septiembre en el período de referencia. Fue el séptimo septiembre con menos lluvias desde 1961 y el tercero más seco del siglo XXI.

Baleares acumuló 46,9 milímetros durante el mes, un volumen que el organismo clasificó como “seco”. En Canarias, la precipitación total fue de 4,3 milímetros y el carácter mensual se consideró “normal”. Las escasas lluvias generales no evitaron algunos episodios concentrados. Valencia/Aeropuerto acumuló 71,9 milímetros el día 16, según los datos recogidos por EFE. Los mayores acumulados mensuales se localizaron en Barcelona/Aeropuerto, con 158,9 milímetros. Le siguieron Valencia/Aeropuerto, con 107,8 milímetros, y Palma de Mallorca/Aeropuerto, con 92,8 milímetros.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, había adelantado parte de estos datos en el Foro CREO 2026. Tras conocerse el balance, describió el escenario como una “mala noticia”. La ministra vinculó los registros de septiembre con la necesidad de incorporar la adaptación climática a las decisiones de inversión y a la planificación territorial. Su planteamiento apuntó a reducir los efectos sobre la población y la actividad económica, para “proteger a las personas que están más expuestas”.