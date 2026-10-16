Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

Los marroquíes encabezan la compra de vivienda por extranjeros en España, desbancando a los británicos.

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Los ciudadanos de Marruecos se han convertido en la nacionalidad extranjera que más viviendas compra en España durante el primer semestre de 2026, con 4.960 compraventas, por delante de las 4.541 firmadas por ciudadanos de Reino Unido, según las datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado. El adelantamiento pone fin a casi dos décadas de dominio británico en este indicador.

Los compradores marroquíes representan ya el 8% del total de operaciones de extranjeros en España. La diferencia de 419 viviendas confirma una tendencia que ya se venía estrechando: en el segundo semestre de 2025, Reino Unido conservó la primera posición por apenas 24 operaciones, y en el balance global ese año, los británicos terminaron con 10.925 viviendas adquiridas por 10.829 de los marroquíes.

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Caída generalizada de la demanda extranjera

El liderazgo marroquí se produce en un contexto de retroceso general del mercado inmobiliario entre foráneos. Entre enero y junio de 2026, los extranjeros realizaron 62.327 compraventas de vivienda libre, un 13% menos que en 2025, el mayor descenso interanual desde 2020. Las operaciones de extranjeros representan el 18,3% del total de compraventas del país, frente al 19,2% de 2025 y el 20,3% de 2024.

La contracción ha sido más intensa entre los no residentes, cuyas compraventas caen un 18%, afectadas en parte por el fin de las golden visa. Los residentes extranjeros reducen sus compras un 9,7%. Los descensos más pronunciados se registran entre rusos (-26,2%), chinos (-26,1%) y estadounidenses. Colombia (7,4%) y Venezuela (10,2%) son las únicas nacionalidades que aumentan sus adquisiciones.

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Dos perfiles de comprador opuestos

El 98,7% de las adquisiciones realizadas por ciudadanos marroquíes, es decir 4.897 de las 4.960 operaciones, corresponde a personas que ya residen en España. Se trata de un colectivo numeroso: según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 910.001 marroquíes con documentación de residencia en vigor en España, la comunidad extranjera más numerosa del país.

El perfil británico es prácticamente el inverso: el 52,6% de sus 4.541 compraventas, 2.388 operaciones, corresponde a no residentes. Esta diferencia se traduce también en el precio pagado por metro cuadrado. Los compradores marroquíes abonan una media de 801 euros por metro cuadrado, el importe más bajo entre las nacionalidades analizadas por el Notariado, mientras que los británicos pagan 2.730 euros.

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Murcia y Navarra concentran el mayor número de marroquíes

El reparto territorial de las compras marroquíes muestra una fuerte concentración en el interior y el sureste peninsular. Los compradores de Marruecos lideran las operaciones de extranjeros residentes en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, donde representan el 36,1% de ese segmento; Navarra (34,3%); La Rioja (25,1%); Aragón (23,7%); Castilla-La Mancha (21,7%), y Extremadura (20,2%).

Su presencia también es notable en Andalucía, donde concentran el 19,4% de las compraventas de extranjeros residentes, y en Cataluña, con el 11,2%. Se trata de un patrón distinto al de otras nacionalidades, como la italiana o la británica, cuya demanda se concentra en el litoral mediterráneo y los archipiélagos.

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Los compradores de EEUU son los que más pagan

Tras marroquíes y británicos, los italianos ocupan la tercera posición en el primer semestre de 2026, con 4.109 operaciones (6,6% del total), seguidos de los rumanos, con 3.974 compraventas (6,4%), y los alemanes, con 3.907 (6,3%). En conjunto, estas cinco nacionalidades concentran el 34,6% de las operaciones de compraventa de vivienda realizadas por extranjeros en España.

El panorama cambia entre los extranjeros no residentes, el segmento vinculado a segundas residencias e inversión. Allí destacan los ciudadanos neerlandeses, con el 12,6% de las operaciones, seguidos de alemanes (11,8%), británicos (10,4%) y polacos (8,1%). Los compradores de Estados Unidos pagan el precio más alto por metro cuadrado entre todas las nacionalidades, con una media de 3.948 euros.

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