Un veterinario lo confirma: sacar a tu perro tres veces al día puede ser un error

Un perro pasea por un parque con su dueña. (Magnific)

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Los paseos forman parte de la rutina diaria de millones de perros y de sus dueños. Sin embargo, organizar estas salidas puede generar dudas, especialmente entre quienes intentan encontrar el equilibrio entre las necesidades de sus mascotas y las obligaciones del día a día. Los horarios de trabajo, las tareas domésticas y el ritmo de vida hacen que, en ocasiones, sea necesario planificar cuándo salir a la calle y cuánto tiempo dedicar a cada paseo.

Una de las preguntas más habituales entre los propietarios es cuántas veces al día debe salir un perro. Aunque existen rutinas que se repiten en muchos hogares, cada animal tiene sus propias necesidades, que pueden variar en función de diferentes circunstancias. Por eso, establecer una pauta que sirva para todos no siempre resulta sencillo.

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A estas dudas se suma otra cuestión importante: qué se considera realmente un paseo. En ocasiones, las salidas se incorporan a la rutina como una tarea más, con un recorrido habitual y un tiempo limitado. Sin embargo, el bienestar de los animales también está relacionado con la forma en que aprovechan esos momentos fuera de casa. Entender qué papel desempeñan los paseos en su vida diaria permite plantearse si basta con cumplir una determinada frecuencia o si conviene prestar atención a otros factores.

La clave de los paseos no está en la cantidad, sino en la calidad. (Magnific)

El veterinario Israel Pérez Asín (@tuveterinarionline) pone el foco precisamente en esta diferencia entre el número de salidas y la calidad del tiempo que los perros pasan en la calle. El experto advierte que seguir una rutina aparentemente adecuada no garantiza que el animal esté aprovechando los paseos como necesita.

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“Sacar a tu perro tres veces al día puede ser un error. Y no, no te lo estoy diciendo para que lo saques menos”, señala el veterinario. De esta manera, desmiente la creencia generalizada de que la clave se encuentra en el número de salidas y pone el foco realmente en la calidad de estas. “Contar paseos no sirve de mucho si los tres consisten en bajar, dar una vuelta a la manzana, hacer pis y volver a casa”.

Las claves para un buen paseo

El experto recuerda que el paseo tiene un significado más amplio para los perros. “Salir a la calle no es solamente ir al baño”, afirma. Durante estos momentos, los animales tienen la oportunidad de interactuar con el entorno y dedicar tiempo a actividades que van más allá de caminar por un recorrido conocido.

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Como explica Pérez Asín, “el paseo también es explorar, olfatear, moverse, descubrir sitios nuevos, jugar y relacionarse con su entorno”, aspectos clave para el desarrollo del animal y su bienestar. De hecho, el veterinario plantea que una salida más larga y enriquecedora puede resultar mucho más útil que varias vueltas breves. “Muchas veces puede aportar más un buen paseo de una hora en el que pueda olfatear tranquilamente, explorar un sitio diferente y moverse de verdad, que varias vueltas rápidas alrededor de casa”.

No obstante, esta reflexión no significa que deban reducirse las oportunidades de hacer sus necesidades. “Esto no significa que debas limitar sus oportunidades de hacer pis o caca. Un perro puede necesitar salir varias veces al día simplemente por eso”, explica el veterinario. La clave, por tanto, se encuentra en no contar cuántas veces sale el perro, sino empezar a preguntarse qué hace durante esas salidas. “Tres paseos no son necesariamente tres buenos paseos”.

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