España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

El precio de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
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El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

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Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,125 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,829 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,935 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,055 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,155 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,667 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,859 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,155 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,905 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,075 euros el litro

Precio mínimo: 1,895 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,704 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,965 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,893 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,899 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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