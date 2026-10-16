Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

Amelia Bono en 'La Mesa'. (Antena 3)

Guardar

Amelia Bono se ha abierto como pocas veces sobre su familia y su trayectoria personal en su paso por La mesa, el programa de Antena 3 presentado por Cristina Pardo. Durante la conversación, la hija de José Bono ha repasado algunos aspectos de su infancia, ha reconocido que su conocido apellido le ha facilitado el camino en determinados momentos y ha defendido su decisión de continuar compartiendo su vida en redes sociales, pese a los comentarios negativos que recibe.

Uno de los momentos más personales de la charla ha llegado cuando Amelia ha hablado de la relación con sus padres y, en especial, de la presencia de su padre durante su infancia. “Mi padre no estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”, ha confesado, aludiendo al tiempo que José Bono pasaba fuera de casa por sus compromisos profesionales.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Amelia ha querido poner en valor la figura de su madre, Ana Rodríguez, que tuvo un papel fundamental en la crianza de sus hijos. La empresaria ha destacado el esfuerzo que hizo para sacar adelante a la familia y estar presente en su día a día, una labor que sigue admirando con el paso de los años.

Amelia Bono y su padre, José Bono, en una imagen de redes sociales. (Instagram.com/ameliabono)

“Ojalá sea yo la mitad de lo que es ella”, ha expresado, dejando claro el cariño y la admiración que siente por su madre. Sus palabras reflejan el lugar esencial que Ana Rodríguez ha ocupado en su vida y el ejemplo que representa para ella también en su propia faceta como madre.

PUBLICIDAD

Un apellido conocido y las críticas en redes sociales

Amelia también ha hablado con naturalidad de las ventajas que ha podido tener por pertenecer a una familia conocida. Lejos de negar esa realidad, ha reconocido que su apellido le ha abierto puertas, aunque su presencia en redes sociales ha terminado convirtiéndose en una parte importante de su actividad profesional.

Con cerca de medio millón de seguidores en Instagram, comparte habitualmente momentos de su vida cotidiana, sus planes familiares y distintas facetas de su día a día. Una exposición que no siempre está exenta de críticas, pero que Amelia ha aprendido a gestionar y que, por el momento, no tiene intención de abandonar.

PUBLICIDAD

Amelia Bono en 'La Mesa'. (Antena 3)

La decisión también ha dado lugar a conversaciones en casa. La empresaria ha contado que uno de sus hijos llegó a pedirle que dejara las redes sociales, una petición que evidencia cómo la exposición pública puede afectar también al entorno familiar. Sin embargo, Amelia ha defendido su continuidad, entre otras razones, porque se trata de una actividad de la que obtiene ingresos.

Madre de cuatro hijos —Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime—, Amelia compagina su faceta familiar con sus compromisos profesionales y su actividad digital.

En esta etapa, Amelia cuenta además con el apoyo de su pareja, Alejandro Reina. Durante el programa, él ha compartido unas palabras sobre ella en las que ha destacado tanto su forma de ser como su dedicación a la familia. Unas declaraciones que muestran la complicidad entre ambos y el respaldo que encuentra en su relación mientras continúa desarrollando su vida personal y profesional.

PUBLICIDAD