Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Álvaro Arbeloa en la cuerda floja. (AP Foto/Kin Cheung)

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Dos partidos, dos ‘finales’. Eso tiene por delante Álvaro Arbeloa si quiere seguir en Craven Cottage. El Fulham, último de la Premier League tras seis jornadas, sin ninguna victoria y con apenas dos puntos, recibe el sábado al Hull City y después visita al Coventry City de Frank Lampard. Llega herido por la derrota del pasado fin de semana en Ipswich (2-1), con dos goles encajados en los últimos minutos.

El salmantino firmó el 8 de julio hasta 2029, con la misión de dar continuidad al proyecto de Marco Silva. Apenas tres meses y medio después, su aventura inglesa atraviesa su primera gran crisis. Los resultados no llegan y las dudas ya no se limitan a lo que ocurre sobre el césped. Por eso, estas dos semanas son de juicio final.

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Según The Telegraph, varios jugadores están desconcertados por los métodos de Arbeloa y tienen dificultades para adaptarse al estilo más expansivo que quiere implantar. Algunos, añade el diario, expresaron su preocupación ya en la pretemporada.

Arbeloa. (Reuters)

Un vestuario con dudas

El diario británico asegura que parte de la plantilla considera que las sesiones de entrenamiento eran de una calidad “significativamente inferior” a las que dirigía Silva. También que creen que el planteamiento del técnico deja al equipo demasiado expuesto. Arbeloa cambió la estructura y dejó fuera a Joachim Andersen, el central danés que había sido fijo las dos temporadas anteriores.

Los números dibujan una paradoja. El Fulham es tercero de la Premier en pases totales, octavo en goles esperados y solo seis equipos han tirado más. Pero tener el balón no se traduce en puntos. De nada sirve contar con jóvenes con talento para pasar el balón “si no se cuenta también con una estructura de equipo sólida”, subraya el diario.

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Gonzalo García y César Palacios. (Reuters)

Puntos que se escapan al final

El problema se concentra en los últimos minutos. El Fulham encajó en el primero de su estreno ante el Chelsea. Después cayó 1-0 ante el Sunderland con un gol en el 75′, perdió 2-3 contra el Crystal Palace tras ponerse por delante y el Manchester United le empató en el 90′ (1-1).

El golpe más duro llegó en Ipswich: el Fulham ganaba 1-0 y encajó dos goles, uno en el 88′ y otro en el descuento, ambos tras centros al área. Arbeloa dio entrada a Manuel Ángel, un centrocampista de baja estatura que debutaba en la Premier, en lugar de recurrir a Andersen.

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A eso se suma la sanción de la FA, de casi 30.000 euros, por cuestionar la integridad de un árbitro tras el partido contra el United. Las únicas victorias del curso han llegado en la Copa de la Liga, ante el Wimbledon y el West Ham.

Álvaro Arbeloa. (Reuters)

Fichajes con interrogantes

En el mismo verano se marcharon libres Harry Wilson (al Leeds) y Raúl Jiménez (al Wolves). Firmaron 11 y 10 goles respectivamente la temporada pasada y fueron responsables del 40% de los tantos del equipo en la Premier.

Llegaron, entre otros, tres exmadridistas que ya conocían a Arbeloa: Gonzalo García, por el que el club pagó más de 40 millones de euros; César Palacios y Manuel Ángel. Los tres comparten agencia, Best of You, igual que el propio entrenador. También aterrizaron Shea Charles, Hugo Larsson, David Affengruber y Jonah Kusi-Asare.

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Arriba tampoco hay respuestas todavía, aunque la sequía viene de antes de su llegada. Kevin, fichado por más de 40 millones de euros, suma un gol en 30 partidos de Premier. Oscar Bobb, que costó 27 millones y llegó del Manchester City, no ha marcado en 20.

Arbeloa. (Reuters)

Una afición dividida y un banquillo vigilado

La web de aficionados Fulhamish publicó esta semana: “Cinco razones por las que Álvaro Arbeloa tiene que irse”. Para equilibrar, también salió: “Cinco razones por las que Álvaro Arbeloa debe quedarse”, aunque la firmaba una cuenta anónima.

Mientras tanto, ya suenan nombres. Según talkSPORT, el favorito para el relevo, si finalmente hay cese, sería Thomas Frank, sin equipo desde que dejó el Tottenham el pasado febrero. La alternativa sería Kieran McKenna, entrenador del Ipswich, que ya estuvo en la lista de candidatos del Fulham antes de que el club se decantara por Arbeloa.

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Pero el club no quiere precipitarse: todo indica que Arbeloa seguirá al menos dos partidos más, para ver cómo responde el equipo ante el Hull (octavo, con nueve puntos) y el Coventry (14º, con seis). El Fulham está a dos puntos de la salvación, y Tottenham y Bournemouth ocupan los otros dos puestos de descenso.