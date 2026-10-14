Felipe Sacristán, mecánico con 40 años de experiencia, insiste: “Si vuestro coche tiene 90.000 kilómetros realizadle el cambio del aceite, aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo”

Felipe Sacristán, mecánico, recomienda cambiar el aceite y el filtro de la transmisión automática para prevenir averías costosas. (Composición Infobae)

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El estado del aceite de una transmisión automática puede condicionar su funcionamiento y la vida útil de sus componentes. Aunque este tipo de mantenimiento suele quedar fuera de las revisiones más habituales para muchos conductores, el mecánico Felipe Sacristán sostiene que revisar los intervalos y sustituir el lubricante a tiempo permite reducir el riesgo de intervenciones de mayor coste.

Sacristán alerta en sus redes sociales (@tallerredista), a partir de un problema que llegó a su banco de trabajo de cambios automáticos, que el mantenimiento del lubricante puede evitar arreglos costosos. “Nosotros preferimos hacer muchas sustituciones de aceite a muchas reparaciones”, afirma.

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Su advertencia parte de un caso concreto, aunque se dirige a los propietarios de vehículos con caja automática que dejan pasar el mantenimiento del sistema. Sacristán plantea que el coste de renovar el aceite y el filtro debe analizarse frente a una eventual avería interna de la transmisión, que puede obligar a desmontar y reparar distintos componentes.

El filtro y los intervalos de mantenimiento

El especialista recomienda realizar el primer cambio de aceite a los 90 mil kilómetros y repetirlo cada 60 mil kilómetros. También indica que la sustitución debe incluir el filtro. Para el mecánico, no basta con reemplazar únicamente el lubricante si el elemento encargado de retener residuos permanece sin renovar.

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La recomendación busca prevenir el deterioro progresivo del aceite con el uso del vehículo. Sacristán no se detiene en una marca o un modelo determinado, sino que centra su explicación en la importancia de respetar un plan periódico de mantenimiento para la transmisión automática. Según su criterio, esperar a que aparezcan fallos puede elevar el importe final de la intervención.

Mecánico cambiando aceite del coche. (Magnific)

Sobre las indicaciones de algunas marcas de automóviles, sostiene: “Aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo, eso no es cierto”. Según el mecánico, los fabricantes de transmisiones y los talleres reparadores aconsejan esa tarea de mantenimiento.

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El técnico contrapone esa postura con la que, según explica, pueden encontrar algunos propietarios en la documentación de sus vehículos. Su mensaje apunta a que el usuario no debería interpretar la ausencia de un intervalo de cambio como una garantía de que el lubricante conservará sus condiciones de forma indefinida.

Prevenir antes que reparar

Sacristán plantea además que el mantenimiento preventivo permite intervenir antes de que el problema se manifieste en la conducción. En su explicación no detalla los síntomas del vehículo que llegó al taller, pero utiliza el caso para insistir en la diferencia entre una operación programada y una reparación derivada de una avería.

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El especialista menciona reparaciones por importes de 3.000, 4.500, 5.000 y 6.000 euros para vehículos con nueve años. “Todo se habría solucionado haciendo cada 60 mil kilómetros una sustitución del aceite y el filtro”, afirma.

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La referencia a automóviles de esa antigüedad añade un elemento a su advertencia, ya que el paso del tiempo no sustituye el control del kilometraje ni el seguimiento del mantenimiento recomendado por el taller. Para Sacristán, el estado de la transmisión no debe evaluarse solo cuando aparece una incidencia, sino también a partir de las tareas periódicas que pueden realizarse antes de que sea necesaria una reparación.

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El mecánico resume su postura en una prioridad: aumentar las sustituciones de aceite y filtro para reducir la cantidad de transmisiones que terminan en el banco de trabajo por una avería de mayor alcance.