Las tres amigas protagonizan un documental premiado en el FICAL. (Canal Sur / Andalucía Directo)

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En plena crisis de acceso a la vivienda, compartir piso se ha convertido en una obligación financiera para millones de personas. Sin embargo, en el núcleo costero de Balerma, perteneciente al municipio almeriense de El Ejido, tres mujeres llevan más de cincuenta años demostrando que la convivencia entre amigos puede ser una elección vital plena y revolucionaria. Sin ningún lazo de sangre que las una, han construido un hogar basado en el afecto y el trabajo en el campo.

Recientemente, Isa, Cari y Turri —de 90, 82 y 80 años, respectivamente— han relatado en el programa Andalucía Directo, de Canal Sur, cómo decidieron romper con las estrictas convenciones sociales de principios de los años setenta: “Se lo dije a mi madre y a mi hermana: ‘Mirad, os voy a aclarar las cosas como son. Vosotros os habéis casado todos, ahora me tenéis que respetar, porque yo no me he casado, pero me he buscado mi porvenir’”.

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Fotografía de las tres amigas en su juventud. (Canal Sur / Andalucía Directo)

El viaje vital de estas tres mujeres comenzó un 21 de enero, alrededor de 1970 o 1971. Por aquel entonces, las tres amigas residían en la localidad almeriense de Huércal-Overa. A pesar de los obstáculos iniciales y de desafiar lo que se esperaba de las mujeres de su época, tomaron la firme determinación de hacer las maletas y mudarse juntas a Balerma. Su objetivo era claro: abrirse camino por sí mismas e integrarse como trabajadoras en la comunidad de agricultores de la zona, conquistando así una independencia económica y personal poco habitual hace medio siglo.

De la lucha vecinal a la gran pantalla

En Balerma, todo el mundo las conoce cariñosamente como las Titas, las Isabeles o las chicas de oro, en clara alusión a la mítica serie de televisión estadounidense. Más allá de las paredes de la vivienda que comparten —donde cada una conserva su propio dormitorio—, estas tres amigas se han convertido en un pilar fundamental para el desarrollo social y cultural del pueblo, luchando activamente por la apertura de escuelas, el asfaltado de las calles y el impulso del teatro municipal.

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Isa, Cari y Turri en el salón de la vivienda que comparten desde hace más de medio siglo en Balerma (Almería). (Canal Sur / Andalucía Directo)

Medio siglo después de aquel traslado, el balance de su apuesta no deja lugar a dudas sobre el éxito de su modelo de convivencia. “Lo que queríamos lo hemos conseguido”, aseguran con orgullo cuando se les pregunta por el camino recorrido. Su historia de sororidad y autonomía ha trascendido las fronteras de su localidad gracias al sobrino nieto de una de ellas, quien ha decidido inmortalizar sus vivencias en un documental que ya ha sido galardonado en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

Para el joven cineasta, el proyecto ha supuesto una oportunidad única para redescubrirlas desde otra perspectiva y rendirles un tributo que, según afirma, tanto él como todo el pueblo consideran más que merecido. Por su parte, las protagonistas vivieron el momento de subir al escenario a recoger el reconocimiento como una experiencia inolvidable, reafirmando que la familia no siempre viene impuesta por la genética y que su hogar en Balerma será siempre, por encima de todo, la casa de las Titas.

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