España

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

El desempleo bajó a 2.355.918 personas en términos anuales y la contratación indefinida ya representa el 38,5% de los nuevos contratos firmados durante el mes

Fachada de una Oficina de Empleo. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS
Fachada de una Oficina de Empleo. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS
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El mercado laboral español registró en agosto un descenso interanual del desempleo y un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El paro registrado se situó en 2.355.918 personas, su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, mientras que la Seguridad Social sumó 679.023 afiliados más que hace un año, con una tasa de crecimiento interanual del 3,13%.

El número de personas sin empleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en 44.419 personas respecto a julio, un 1,92% más, en un mes marcado tradicionalmente por el efecto estacional. Con este dato, el paro total quedó por debajo de la barrera de los 2,4 millones. En términos interanuales, sin embargo, el desempleo descendió en 70.593 personas, un 2,91% menos que en agosto de 2025.

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Por sectores, el paro bajó únicamente en agricultura, con 912 personas menos (-1,30%). En el resto de las ramas aumentó: servicios sumó 28.563 desempleados más (1,71%), construcción 4.669 (2,89%), industria 3.731 (2,10%) y el colectivo sin empleo anterior, 8.368 personas más (3,56%).

El desempleo femenino marca su mínimo histórico para agosto

Entre las mujeres, el paro registrado se situó en 1.418.757, su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008, pese a un incremento mensual de 22.741 mujeres (1,63%). En la comparación interanual, el desempleo femenino cayó en 52.974 mujeres (-3,60%). El desempleo masculino, por su parte, ascendió a 937.161 personas tras sumar 21.678 en el mes (2,37%), aunque bajó 17.619 respecto a agosto de 2025 (-1,85%). Entre los jóvenes menores de 25 años, el paro creció en 8.168 personas (5,12%) en el mes, aunque se mantuvo por debajo de las 170.000.

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Por comunidades autónomas, el desempleo solo descendió en la ciudad autónoma de Ceuta, con 148 personas menos. Aumentó en el resto del territorio, con Cataluña (14.594), la Comunidad de Madrid (6.881) y la Comunitat Valenciana (5.847) a la cabeza.

En materia de contratación, se registraron 1.144.827 nuevos contratos en agosto, de los cuales 440.274 fueron indefinidos, el 38,46% del total. La cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó el 86,75% en julio, la más alta de la serie histórica si se excluye el periodo de pandemia, con 1.857.263 beneficiarios y una inversión total de 2.115,76 millones de euros ese mes.

La afiliación acumula 67 meses consecutivos de crecimiento

En paralelo, la Seguridad Social alcanzó una media de 22.345.226 afiliados en la serie original durante agosto, el mayor incremento interanual para ese mes desde 2021. En términos desestacionalizados, el sistema sumó 83.844 ocupados respecto a julio, hasta un total de 22.371.964, y acumula 67 meses consecutivos de crecimiento, su nivel más alto de la serie.

Un trabajador en su puesto de trabajo. (Europa Press)
Un trabajador en su puesto de trabajo. (Europa Press)

“El mes de agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico, como vemos en la serie desestacionalizada y en la original”, afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, según el comunicado del departamento. “Llevamos más de cinco años y medio sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada y eso significa, indudablemente, que nuestro mercado laboral goza de muy buena salud”, agregó.

Los extranjeros regularizados superan los 337.000 afiliados

La afiliación de trabajadores extranjeros volvió a superar los 3,5 millones, el 15,9% del total, tras sumar 482.490 personas en el último año. De ellos, casi 340.000 proceden del proceso de regularización extraordinaria, con Colombia (97.376) y Venezuela (66.733) como principales países de origen, que concentran casi la mitad del total. De ese grupo, el 79,8% estaba encuadrado en el Régimen General y el 60,2% eran hombres.

El número de trabajadores autónomos ascendió a 3.469.416, con 63.705 más que hace un año. El sector de la construcción lideró el crecimiento interanual por actividad, con un 6,47%, seguido de actividades inmobiliarias (5,84%) y suministro de agua (5,5%).

La contratación indefinida gana terreno frente a la temporalidad

Desde agosto de 2021, la Seguridad Social contabiliza 4,8 millones de trabajadores indefinidos más y 2 millones de temporales menos. El peso de la temporalidad se redujo al 13,4%, frente al 29,3% de hace cinco años, con una caída más marcada entre los menores de 30 años, cuya tasa pasó del 54,9% al 23,7% en el mismo período. La relación entre cotizantes y pensionistas se ubicó en 2,5, el nivel máximo desde 2011.

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