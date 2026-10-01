Calendario laboral 2027: estos son los festivos nacionales y los que varían por comunidad autónoma (VisualesIA Scribnews)

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Con la llegada de octubre, quedan tres meses de año y seis días feriados nacionales. El próximo, 2027, tendrá un máximo de 14 días festivos de carácter retribuido y no recuperable. De ese total, nueve jornadas serán festivos nacionales comunes a toda España. Las comunidades autónomas completan el calendario hasta llegar a 12 días, mediante las facultades que les otorga la normativa estatal para sustituir determinadas fiestas o incorporar otras de carácter propio. Los dos días restantes, hasta sumar los 14, quedan a elección de cada ayuntamiento.

El BOE todavía no ha publicado el calendario oficial —competencia del Ministerio de Trabajo— pero la mayoría de las comunidades ya han dado a conocer sus festivos en los boletines regionales. La única que de momento no lo ha hecho pública es el Principado de Asturias.

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Los nueve días comunes a todo el país

El bloque de festivos idéntico en las 17 comunidades queda así: 1 de enero, viernes, Año Nuevo; 6 de enero, miércoles, Día de Reyes; 26 de marzo, Viernes Santo; 1 de mayo, sábado, Día del Trabajo; 12 de octubre, martes, Fiesta Nacional; 1 de noviembre, lunes, Todos los Santos; 6 de diciembre, lunes, Día de la Constitución; 8 de diciembre, miércoles, Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre, sábado, Navidad.

Ese reparto genera tres puentes largos en todo el territorio: el de Año Nuevo, en viernes; el de Todos los Santos, en lunes; y el de la Constitución, también en lunes. Dos festivos, en cambio, caerán en sábado —el 1 de mayo y la Navidad—, lo que reduce el margen de descanso en esas fechas.

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El bloque de festivos idéntico en las 17 comunidades (VisualesIA Scribnews)

Fechas de la Semana Santa

El Jueves Santo se celebrará el 25 de marzo y el Viernes Santo, al día siguiente, el 26. La jornada del jueves es festiva en todas las comunidades salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Seis comunidades alargan la Semana Santa con el Lunes de Pascua, fijado para el 29 de marzo: Islas Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y La Rioja.

Sustituciones y traslados por comunidad

Además de las festividades comunes, cada comunidad autónoma completa su calendario con fechas susceptibles de sustitución —el 6 de enero, el Jueves Santo, San José o Santiago Apóstol— o con la incorporación de otros días de significado regional.

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Las comunidades también pueden trasladar al lunes los festivos que caigan en domingo. Es el caso de la Asunción de la Virgen, prevista para el 15 de agosto, que en 2027 cae en domingo. Por ese motivo, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid trasladan esta fiesta al lunes 16 de agosto.

San José, el 19 de marzo, será festivo en la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra. Ninguna comunidad ha elegido, en cambio, mantener Santiago Apóstol como festivo trasladado: el 25 de julio cae en domingo y ese año no se traslada a ningún día laborable.

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Sentencia del Supremo: los días de descanso no pueden coincidir con los festivos.

El detalle por comunidad autónoma

Andalucía: Año Nuevo (1 de enero, viernes); Reyes (6 de enero, miércoles); Día de Andalucía, trasladado del domingo 28 de febrero al lunes 1 de marzo; Jueves Santo (25 de marzo); Viernes Santo (26 de marzo); Día del Trabajo (1 de mayo, sábado); Asunción, trasladada al lunes 16 de agosto; Fiesta Nacional (12 de octubre, martes); Todos los Santos (1 de noviembre, lunes); Constitución (6 de diciembre, lunes); Inmaculada (8 de diciembre, miércoles); Navidad (25 de diciembre, sábado).

Aragón: mismo esquema base, con el Día de Aragón el viernes 23 de abril y la Asunción trasladada al 16 de agosto.

Islas Baleares: suma el Día de Baleares, que cae el lunes 1 de marzo; y el Lunes de Pascua, 29 de marzo. No traslada la Asunción, que mantiene su fecha fija.

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Islas Canarias: mantiene el bloque común con la Asunción trasladada al 16 de agosto. El Día de Canarias, 30 de mayo, cae en domingo y no se traslada a otro día. Cada isla celebra además su propio festivo: 2 de febrero en Tenerife, 5 de agosto en La Palma, 8 de septiembre en Gran Canaria, 15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa, 17 de septiembre en Fuerteventura, 24 de septiembre en El Hierro y 4 de octubre en La Gomera.

Cantabria: incorpora el Día de las Instituciones de Cantabria el miércoles 28 de julio y el día de La Bien Aparecida, el miércoles 15 de septiembre.

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Castilla y León: añade el Día de Castilla y León el viernes 23 de abril y traslada la Asunción al 16 de agosto.

Castilla-La Mancha: suma el Corpus Christi el jueves 27 de mayo y el Día de Castilla-La Mancha el lunes 31 de mayo.

Catalunya: no incluye el Jueves Santo como festivo, pero sí el Lunes de Pascua, 29 de marzo. Añade Sant Joan el jueves 24 de junio y la Diada el sábado 11 de septiembre.

Comunidad Valenciana: tampoco guarda el Jueves Santo; en su lugar celebra San José, 19 de marzo, jueves, y el Lunes de Pascua, 29 de marzo. Suma el Día de la Comunidad Valenciana, 9 de octubre, sábado.

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Extremadura: mantiene la Asunción trasladada al 16 de agosto y añade el Día de Extremadura el miércoles 8 de septiembre.

Galicia: incorpora San José, 19 de marzo, jueves, y el Día de las Letras Gallegas, 17 de mayo, lunes.

Comunidad de Madrid: suma San José el viernes 19 de marzo y traslada la Asunción al 16 de agosto.

Región de Murcia: añade San José el viernes 19 de marzo y el Día de la Región de Murcia el miércoles 9 de junio.

Comunidad Foral de Navarra: suma San José el viernes 19 de marzo y el Lunes de Pascua, 29 de marzo.

País Vasco: incluye el Lunes de Pascua, 29 de marzo, y añade una efeméride especial para 2027, el 90 aniversario del primer Gobierno de Euskadi, el jueves 7 de octubre.

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La Rioja: suma el Lunes de Pascua, 29 de marzo, y el Día de La Rioja el miércoles 9 de junio, miércoles.

Ceuta: añade la Fiesta del Sacrificio el lunes 17 de mayo y el día de Nuestra Señora de África el jueves 5 de agosto.

Melilla: suma la Fiesta del Eid Fitr el miércoles 10 de marzo y la Fiesta del Sacrificio el lunes 17 de mayo.