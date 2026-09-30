España

Estos son los festivos que quedan en 2026: puentes y días no lectivos

El calendario anual todavía reserva cuatro festivos nacionales para todos los españoles

El calendario anual todavía reserva cuatro festivos nacionales para todos los españoles (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario anual todavía reserva cuatro festivos nacionales para todos los españoles (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los estudiantes ya llevan un mes en las aulas y a más de uno la vuelta al cole se le está haciendo larga. Septiembre también marcó para sus padres el regreso al trabajo, la oficina y la rutina.

Por suerte, el calendario de 2026 todavía guarda algunos últimos festivos antes de las vacaciones de Navidad y el fin del año. En concreto, todavía quedan cuatro festividades nacionales de las once establecidas a principios de año.

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A ellas se suman otros muchos días de descanso, cuya distribución cambiará según la comunidad autónoma. Asimismo, los festivos serán diferentes para aquellos que todavía se encuentren en su etapa escolar.

Festivos nacionales

Vista de la formación Mirlo durante el desfile de las Fuerzas Armadas el 12 de octubre. (EFE/ Chema Moya)
Vista de la formación Mirlo durante el desfile de las Fuerzas Armadas el 12 de octubre. (EFE/ Chema Moya)

El próximo lunes 12 de octubre, todo el país celebrará la Fiesta Nacional de España. La fecha conmemora el día en que Cristóbal Colón llegó al continente americano y, durante la jornada, la capital acoge el tradicional desfile militar.

El calendario de festivos sigue con el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En esta ocasión, la fecha cae en domingo, por lo que no todas las comunidades autónomas conmemorarán la fecha dando un día de descanso. Regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco o La Rioja han decidido omitir este festivo de su calendario y sustituirlo por otras fiestas regionales y/o locales.

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Ocurre algo similar con el conocido puente de diciembre. En este mes hay dos fechas clave: el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; y el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Muchas regiones eligen hacer un puente de al menos tres días para celebrar estas fechas. En esta ocasión, el 6 de diciembre cae en domingo, por lo que algunas autonomías han trasladado la celebración al lunes, dando un puente de cuatro días a los trabajadores y estudiantes. Lo harán Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra.

El último festivo nacional se celebrará en Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Festivos autonómicos

Muchas comunidades han celebrado ya sus fiestas regionales, pero algunas se han esperado hasta los últimos momentos del año para hacerlo. El viernes 9 de octubre, por ejemplo, los valencianos celebrarán el Día de la Comunidad Valenciana.

En Canarias, la isla de La Gomera celebrará el día de Nuestra Señora de Guadalupe el lunes 5 de octubre.

Vacaciones en el calendario escolar

La vuelta al cole comienza en España a partir de este 3 de septiembre. (Magnific)
La vuelta al cole comienza en España a partir de este 3 de septiembre. (Magnific)
  • Andalucía: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 10 de enero de 2027.
  • Asturias: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 10 de enero de 2027.
  • Aragón: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 22 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • Baleares: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • Canarias: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 8 de enero de 2027.
  • Cantabria: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 11 de enero de 2027.
  • Castilla y León: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 10 de enero de 2027.
  • Castilla-La Mancha: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 10 de enero de 2027.
  • Cataluña: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 22 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 7 de enero de 2027.
  • Extremadura: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 7 de enero de 2027.
  • Galicia: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • La Rioja: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • Madrid: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 8 de enero de 2027.
  • Murcia: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 24 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • Navarra: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 10 de enero de 2027.
  • País Vasco: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 24 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • Comunidad Valenciana: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 22 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 6 de enero de 2027.
  • Ceuta: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 20 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 7 de enero de 2027.
  • Melilla: Las vacaciones de Navidad comenzarán el 20 de diciembre de 2026 y se alargarán hasta el 7 de enero de 2027.

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