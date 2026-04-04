La Semana Santa española vista por el resto de Europa: de “cosa de hombres” al “Ex-Matador” de toros muerto en Málaga

Los actos celebrados durante la Pascua cristiana suscitan curiosidad para los pasajeros europeos. / Montaje Infobae - Ayuntamiento de Calahorra

Hay algunas tradiciones españolas que llaman la atención más que otras. Un claro ejemplo es la Semana Santa, festividad católica que se practica en casi todo el territorio español y la cual suscita la curiosidad de medios extranjeros. Pero, ¿qué es lo que más llama la atención a los viajeros europeos que se plantean viajar a España durante estas fechas?

Medios alemanes ubicados en todo el territorio se centran, en un primer momento, en la polémica exclusión de las mujeres de las procesiones religiosas. Por otro lado, la muerte del extorero Ricardo Ortiz también ha dado tirón mediático, acompañado de la crítica de una tradición violenta. Por su parte, las noticias francesas se centran en el tráfico aéreo y sus modificaciones en España durante la Semana Santa, principalmente, además de algunos atuendos y tradiciones de los reyes Felipe VI y Letizia durante las festividades.

“La Pascua es cosa de hombres” a ojos de los europeos

Uno de los temas de los que se ha hecho eco la prensa europea es de la prohibición de la participación femenina en algunas procesiones de España durante la Semana Santa. Bajo el titular “La Pascua es cosa de hombres” [Männersache Ostern], el diario alemán Ostfriesen-Zeitung (OZ) explica cómo la Hermandad de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, en València, ha desencadenado un “intenso debate” sobre la igualdad y las tradiciones.

En una votación interna de la ermita valenciana a la que pertenece la agrupación religiosa, 267 miembros varones votaron en contra de la inclusión de las mujeres en las festividades religiosas, frente a 114 votos a favor. Las motivaciones para mantener el veto a las mujeres se fundamentan en argumentos esgrimidos por portavoces de la propia hermandad, quienes defienden que “la tradición es la tradición”, y advierten de que, en su opinión, permitir la participación femenina desestabilizaría un rito que, aseguran, se ha perpetuado durante más de cinco siglos.

De acuerdo al mismo medio alemán, las procesiones españolas “representan tanto un elemento identitario como un activo turístico de primer orden”. Por ello, la relevancia que suscita la decisión de la cofradía religiosa en Sagunto, la cual, tal y como recuerdan en Ostfriesen-Zeitung, queda debilitada tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional después de que en 2025 se resolviese un caso similar en Tenerife.

Una Semana Santa “en estado de emergencia”, según la prensa alemana

En un contexto creciente de militarización, la prensa alemana considera que España se encuentra “en estado de emergencia” [Spanien im Ausnahmezustand], según publica el Süddeutsche Zeitung. No obstante, no es precisamente por la invasión en Irán por lo que el Estado español está en alerta, o no del todo, sino por la cantidad de viajeros que acuden durante la Semana Santa. De acuerdo al mismo periódico, España “está experimentando un récord de visitantes” que se sienten “atraídos” por las procesiones de València, Córdoba o Madrid.

En este “estado de emergencia”, desde Alemania reportan una España “segura”. El Tagesspiegel, diario berlinés de tirada estatal, y el Allgemeine Zeitung, radicado en Frankfurt, reafirman esta tendencia turística al alza. Ambos periódicos hallan la respuesta en la guerra en Irán. ¿El motivo? La cancelación de las vacaciones en Oriente Medio y las peregrinaciones, generalmente producidas durante las vacaciones de Pascua, hacia Tierra Santa.

Para avalar el fenómeno, los medios alemanes citan al Ministerio de Turismo español, el cual estima que el número de visitantes en España podría rozar cifras récord con alrededor de 100 millones de viajeros, en comparación con 2025. Los principales destinos durante la Semana Santa, recomendados también por la prensa alemana, son Sevilla y Palma de Mallorca, aunque no se olvidan de otras ciudades andaluzas como Córdoba, Málaga y Granada.

La tauromaquia explicada para principiantes: la palabra clave, según un inglés, y lo sucedido en Málaga, según un alemán

Varios medios europeos, como el Süddestche Zeitung o el francés Dernières Nouvelles d’Alsace, han recogido la muerte del extorero Ricardo Ortiz, en Málaga. Tal y como ha explicado el periódico germano, el suceso se produjo minutso antes de la ‘Corrida Picassiana’, en homenaje al pintor y escultor malagueño Pablo Picasso. El acto ha sido celebrado esta noche pasada en homenaje a Ortiz, quien trabajaba en la plaza de La Malagueta a manos de un toro de 600 kilos.

Para el diario alemán, la tauromaquia y sus corridas son parte del “patrimonio cultural de España”. Además, cifran los actos como el celebrado este sábado en cerca de 1.000 y 1.500 al año. Del mismo modo, es “tradicional” el vocabulario asociado a esta actividad violenta. Uno de los vocablos con los que se nombra a los toreros, y el más popular en lengua alemana, es la palabra Matador. Del mismo modo, lo reconoce la revista británica The Week, donde se explica que una alternativa menos común en España es bullfighter.

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Independientemente del vocabulario empleado, el medio ubicado en Alsacia también se ha hecho eco de lo sucedido en Málaga. Desde el Dernières Nouvelles d’Alsace, se explica cómo “uno de los toros lo corneó [a Ricardo Ortiz] violentamente, causándole la muerte”. Lo que ha supuesto, según el último diario citado, “una profunda tristeza” para quienes pensaban acudir al evento.