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La Policía advierte: “Hacer un ‘simpa’ en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”

El cuerpo recuerda que abandonar una estación de servicio sin abonar el combustible puede constituir un delito de estafa

Repostar y huir sin abonar el importe puede derivar en una denuncia y una investigación judicial.
La Policía advierte de que abandonar una gasolinera sin pagar puede constituir un delito de estafa. (Composición Infobae)
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La Policía ha alertado en sus redes sociales que abandonar una gasolinera tras repostar sin abonar el combustible puede constituir un delito de estafa, con sanciones que van desde multas en los supuestos leves hasta penas de prisión en casos de mayor gravedad.

La advertencia llega después de que varios sucesos recientes hayan puesto el foco sobre este tipo de conductas. Aunque el importe de un repostaje suele ser limitado, las consecuencias judiciales pueden aumentar si concurren otros delitos, como la conducción temeraria, el uso de un vehículo robado o la desobediencia a los agentes.

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En el vídeo difundido a través de TikTok, la Policía resume el mensaje con una fórmula directa: “Hacer un simpa en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”.

Las penas por no pagar el repostaje

El término “simpa”, usado para referirse a irse sin pagar, se ha extendido para describir situaciones en las que una persona reposta y abandona una estación de servicio antes de pasar por caja. La Policía recuerda que esa conducta puede tener relevancia penal: “Si te fueras sin pagar, estarías cometiendo un delito de estafa”.

El aviso se dirige tanto a quienes puedan considerar el impago como una infracción menor como a quienes intenten justificarlo por la cuantía del carburante. “Las penas van desde multas en los casos de delito leve a penas de prisión si el delito es grave”, señala el cuerpo policial en su publicación.

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Una trabajadora de una gasolinera reposta un coche (Imagen ilustrativa Infobae)
Una trabajadora de una gasolinera reposta un coche (Imagen ilustrativa Infobae)

La idea central del vídeo se concentra en una última advertencia: “Si llenas el depósito, toca pagar. Si no, las consecuencias pueden pasarte factura”. La estafa en gasolineras puede derivar en una denuncia, una investigación y un proceso judicial, cuya respuesta penal dependerá de las circunstancias concretas del caso.

La cuantía pendiente es uno de los elementos que se valoran. Abandonar la gasolinera sin pagar un importe inferior a 400 euros puede encuadrarse como delito leve de estafa y conllevar una multa. Cuando se supera esa cifra, el Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a tres años en la modalidad básica.

Las condenas de uno a seis años de cárcel quedan reservadas para supuestos agravados, que requieren circunstancias adicionales previstas por la ley. La calificación definitiva corresponde a un juzgado, que debe valorar las pruebas y la participación de cada persona implicada.

Una fuga de 100 kilómetros tras repostar sin pagar

El recordatorio policial coincide con un caso conocido el 9 de octubre, en el que tres ocupantes de un coche robado fueron detenidos cerca de Guadalupe, en Cáceres, después de repostar sin pagar en una estación de servicio de Sierra de Fuentes y escapar durante más de 100 kilómetros.

Según informó el Ministerio del Interior, la Guardia Civil localizó el vehículo por la matrícula facilitada desde la gasolinera. Los agentes comprobaron que el turismo había sido sustraído en una localidad de Madrid y activaron un dispositivo para interceptarlo.

Operativo de la Guardia Civil tras la huida de tres ocupantes de un coche robado que repostaron sin pagar en una gasolinera de Cáceres. Las imágenes incluyen el despliegue inicial y el rescate de uno de los detenidos, que saltó del vehículo en marcha e intentó ocultarse entre unas zarzas. (Guardia Civil)

Durante la persecución, el conductor dio marcha atrás ante la presencia policial y accedió a la autovía A-5 en sentido contrario. La intervención concluyó en las proximidades de Guadalupe, donde los agentes interceptaron el coche. Uno de los ocupantes saltó del vehículo cuando aún estaba en movimiento e intentó ocultarse entre unas zarzas.

Los detenidos, dos hombres y una mujer de entre 19 y 26 años, quedaron investigados por delitos de robo de vehículo, contra la seguridad vial, atentado contra agentes de la autoridad, estafa y robo en una gasolinera. El conductor también fue investigado por conducir sin carné.

Las actuaciones continuaban abiertas para determinar la posible relación de los arrestados con otros hechos, entre ellos un robo cometido en una gasolinera de Torrijos, en la provincia de Toledo.

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