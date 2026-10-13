Romi, la estudiante que ‘escribe’ con los ojos a la que impiden examinarse: “A veces la gente subestima lo que puedo hacer”

Una persona en silla de ruedas utiliza el seguimiento ocular para escribir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Romi Loffler tardó meses en preparar su examen de historia, pero las autoridades educativas escocesas se niegan a cambiar el formato de la prueba. Esta joven necesita al menos media hora para redactar una sola frase mediante un sistema de parpadeo y rastreo ocular. Sin embargo, su lucha por demostrar que la discapacidad física no limita la capacidad intelectual se ha topado con el muro de un sistema que antepone la rigidez de sus normas.

A sus 21 años y con el apoyo continuo de su familia, esta estudiante de East Renfrewshire (Escocia) ha logrado derribar numerosos prejuicios a lo largo de su vida. Romi padece el síndrome de Rett, un trastorno neurológico de origen genético que provoca la pérdida del habla y del control motor, acompañado de graves problemas de salud como crisis de epilepsia.

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Ella, valiéndose de tecnología de seguimiento ocular, ya demostró el año pasado su capacidad al completar con éxito los trabajos del National 4 (Nat 4) —una titulación de la educación secundaria escocesa equivalente a un nivel básico de la ESO española—. Sin embargo, su objetivo para este curso era obtener el National 5 (Nat 5), una meta que exige superar un examen presencial.

La negativa del organismo examinador, Qualifications Scotland (QS), ha truncado de momento sus aspiraciones. A pesar de que el centro donde cursa sus estudios y sus padres iniciaron los trámites con un año y medio de antelación para diseñar un formato accesible —como realizar la prueba pregunta a pregunta a lo largo de varias semanas o disponer de un banco de palabras clave preaprobadas—, las autoridades escocesas rechazaron las propuestas.

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Una persona en silla de ruedas. (Europa Press)

En su lugar, la institución sugirió que Romi realizara el examen en una sola sesión, una opción inviable según su familia debido al agotamiento físico extremo que le produce la comunicación visual continua. La entidad argumentó además que otorgar estas facilidades podría suponer una ventaja injusta respecto al resto de candidatos, al tener más tiempo para hacer el examen.

“Merecía la misma oportunidad que los demás”

“Me siento enfadada. Otros estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener su National 5 y yo no. Eso fue injusto, merecía la misma oportunidad que todos los demás”, señala Romi a la BBC. “No deberían esperar que nos adaptemos a su sistema de exámenes; es el sistema el que debería adaptarse para que los estudiantes con discapacidad tengamos una oportunidad justa de demostrar lo que sabemos”, añadió. “A veces la gente subestima lo que puedo hacer por el hecho de tener una discapacidad”, manifestó la joven.

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Por su parte, la madre de Romi, Gael Gordon, cuestionó la falta de empatía del organismo examinador al considerar que su hija partiría con ventaja: “Creo que ella parte de una posición de increíble desventaja, donde el simple hecho de llevarla a la línea de salida ya resulta sumamente difícil”. “Romi no quiere que le regalen nada ni que le den una palmadita en la cabeza; quiere hacer el examen de modo que pueda demostrar todo lo que sabe. Se trata de probar su capacidad, su valía y mostrar de lo que es capaz, porque si consigue ese certificado, nadie se lo podrá quitar”, explicó Gordon a la BBC.

Los protagonistas de "Haciendo amigos", Quim Gutiérrez y Antonio Resines, conversan sobre el mensaje principal de la película: una mirada no paternalista sobre la discapacidad que elimina las etiquetas y nos coloca a todos en el mismo nivel.

Cinco meses de exámenes con la mirada

Un caso muy diferente es el de Patrick, un joven de 16 años con parálisis cerebral en Macclesfield, quien completó sus siete exámenes de GCSE (General Certificate of Secondary Education) —las pruebas que realizan los estudiantes al finalizar la educación secundaria obligatoria— en un proceso de cinco meses que se extendió desde febrero hasta junio, utilizando exclusivamente tecnología de rastreo ocular.

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Este sistema de cámaras e infrarrojos exigió un esfuerzo titánico al estudiante. “No podía escribir mis cálculos por separado, así que tuve que hacerlos mentalmente, lo cual fue muy difícil”, relató Patrick a la BBC. Su meta es convertirse en presentador de televisión —e incluso ya ha puesto en marcha su propio negocio de compraventa de coches—, demostrando que, con los apoyos adecuados, las barreras físicas no impiden el desarrollo académico.