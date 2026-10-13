España

Romi, la estudiante que ‘escribe’ con los ojos a la que impiden examinarse: “A veces la gente subestima lo que puedo hacer”

Una joven escocesa de 21 años ha solicitado la adaptación de un examen, pero las autoridades educativas se niegan porque supondría una “ventaja” sobre sus compañeros

una persona en silla de ruedas junto a un soporte articulado que sostiene una pantalla digital con fondo blanco.
Una persona en silla de ruedas utiliza el seguimiento ocular para escribir. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Romi Loffler tardó meses en preparar su examen de historia, pero las autoridades educativas escocesas se niegan a cambiar el formato de la prueba. Esta joven necesita al menos media hora para redactar una sola frase mediante un sistema de parpadeo y rastreo ocular. Sin embargo, su lucha por demostrar que la discapacidad física no limita la capacidad intelectual se ha topado con el muro de un sistema que antepone la rigidez de sus normas.

A sus 21 años y con el apoyo continuo de su familia, esta estudiante de East Renfrewshire (Escocia) ha logrado derribar numerosos prejuicios a lo largo de su vida. Romi padece el síndrome de Rett, un trastorno neurológico de origen genético que provoca la pérdida del habla y del control motor, acompañado de graves problemas de salud como crisis de epilepsia.

PUBLICIDAD

Ella, valiéndose de tecnología de seguimiento ocular, ya demostró el año pasado su capacidad al completar con éxito los trabajos del National 4 (Nat 4) —una titulación de la educación secundaria escocesa equivalente a un nivel básico de la ESO española—. Sin embargo, su objetivo para este curso era obtener el National 5 (Nat 5), una meta que exige superar un examen presencial.

La negativa del organismo examinador, Qualifications Scotland (QS), ha truncado de momento sus aspiraciones. A pesar de que el centro donde cursa sus estudios y sus padres iniciaron los trámites con un año y medio de antelación para diseñar un formato accesible —como realizar la prueba pregunta a pregunta a lo largo de varias semanas o disponer de un banco de palabras clave preaprobadas—, las autoridades escocesas rechazaron las propuestas.

PUBLICIDAD

Una persona en silla de ruedas. (Europa Press)
Una persona en silla de ruedas. (Europa Press)

En su lugar, la institución sugirió que Romi realizara el examen en una sola sesión, una opción inviable según su familia debido al agotamiento físico extremo que le produce la comunicación visual continua. La entidad argumentó además que otorgar estas facilidades podría suponer una ventaja injusta respecto al resto de candidatos, al tener más tiempo para hacer el examen.

“Merecía la misma oportunidad que los demás”

“Me siento enfadada. Otros estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener su National 5 y yo no. Eso fue injusto, merecía la misma oportunidad que todos los demás”, señala Romi a la BBC. “No deberían esperar que nos adaptemos a su sistema de exámenes; es el sistema el que debería adaptarse para que los estudiantes con discapacidad tengamos una oportunidad justa de demostrar lo que sabemos”, añadió. “A veces la gente subestima lo que puedo hacer por el hecho de tener una discapacidad”, manifestó la joven.

Por su parte, la madre de Romi, Gael Gordon, cuestionó la falta de empatía del organismo examinador al considerar que su hija partiría con ventaja: “Creo que ella parte de una posición de increíble desventaja, donde el simple hecho de llevarla a la línea de salida ya resulta sumamente difícil”. “Romi no quiere que le regalen nada ni que le den una palmadita en la cabeza; quiere hacer el examen de modo que pueda demostrar todo lo que sabe. Se trata de probar su capacidad, su valía y mostrar de lo que es capaz, porque si consigue ese certificado, nadie se lo podrá quitar”, explicó Gordon a la BBC.

Los protagonistas de "Haciendo amigos", Quim Gutiérrez y Antonio Resines, conversan sobre el mensaje principal de la película: una mirada no paternalista sobre la discapacidad que elimina las etiquetas y nos coloca a todos en el mismo nivel.

Cinco meses de exámenes con la mirada

Un caso muy diferente es el de Patrick, un joven de 16 años con parálisis cerebral en Macclesfield, quien completó sus siete exámenes de GCSE (General Certificate of Secondary Education) —las pruebas que realizan los estudiantes al finalizar la educación secundaria obligatoria— en un proceso de cinco meses que se extendió desde febrero hasta junio, utilizando exclusivamente tecnología de rastreo ocular.

Este sistema de cámaras e infrarrojos exigió un esfuerzo titánico al estudiante. “No podía escribir mis cálculos por separado, así que tuve que hacerlos mentalmente, lo cual fue muy difícil”, relató Patrick a la BBC. Su meta es convertirse en presentador de televisión —e incluso ya ha puesto en marcha su propio negocio de compraventa de coches—, demostrando que, con los apoyos adecuados, las barreras físicas no impiden el desarrollo académico.

Temas Relacionados

DiscapacidadDiscapacidadesNivel de EstudiosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’ y ‘Malas lenguas’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta

La histórica presencia de los monarcas en Ceuta ha removido la parrilla de La 1 para la tarde de este martes 13 de octubre

RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’ y ‘Malas lenguas’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

Postura de loto: el ejercicio de yoga más famoso puede ayudarte a mejorar la concentración y corregir la posición de tu espalda

Esta asana es ideal para cuidar tu salud física y mental

Postura de loto: el ejercicio de yoga más famoso puede ayudarte a mejorar la concentración y corregir la posición de tu espalda

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre: del ultimátum de Hugo Brossard a los De la Reina al acercamiento de Bianca con Fina

Andrés advertirá a Begoña sobre la carta en el próximo capítulo de ‘Sueños de libertad’

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre: del ultimátum de Hugo Brossard a los De la Reina al acercamiento de Bianca con Fina

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”

Un amigo le aseguró que la inversión rendiría cerca del 7% anual, pero el resort tardó tres años más de lo previsto en abrir y la empresa gestora terminó en concurso de acreedores

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

La Policía advierte: “Hacer un ‘simpa’ en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

ECONOMÍA

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”

Netflix adquiere los derechos del Mundial de fútbol 2030 para España y Andorra

El decreto de vivienda permite prorrogar dos años el alquiler en determinados casos: estos son los requisitos

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Manchester United de la Champions League: Koke, baja de última hora por la muerte de su madre

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”