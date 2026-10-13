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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre: del ultimátum de Hugo Brossard a los De la Reina al acercamiento de Bianca con Fina

Andrés advertirá a Begoña sobre la carta en el próximo capítulo de ‘Sueños de libertad’

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre (Atresmedia)
Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre (Atresmedia)
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En el episodio 667 de Sueños de libertad emitido este martes 13 de octubre, Hugo Brossard confrontó a Gabriel para esclarecer las graves acusaciones vertidas por Tasio sobre lo sucedido con la caldera. El empresario francés terminó por expulsar de la empresa a Marta, Andrés y Tasio, después de que Gabriel aprovechara el encuentro para inclinar la balanza a su favor y sembrar dudas sobre la familia.

La decisión de Brossard no tardó en generar consecuencias dentro del clan de Sueños de libertad. Damián descubrió la situación y reprendió con dureza al menor de sus hijos por su imprudencia, a quien responsabilizó de haber malogrado la posible readmisión de sus hermanos en el negocio familiar. El patriarca llegó a prohibirle de forma tajante que volviera a acercarse a Hugo.

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En paralelo, Nieves se mostró preocupada al enterarse de que su hijo Miguel atravesaba un mal momento en su relación de pareja. Ante la negativa del médico a dar explicaciones, la enfermera acudió directamente a Claudia, quien terminó por detallarle los motivos del desencuentro entre ambos. La trama sentimental también avanzó en la cantina, donde Mabel reparó en los pendientes que llevaba Paula. La coincidencia con la joya que había encontrado días atrás en el local despertó en ella la sospecha de que Paula podría ser la mujer con la que Salva mantiene encuentros secretos.

Qué ha pasado en ‘Sueños de libertad’

En cuanto al trío amoroso femenino de Sueños de libertad, Bianca le pidió a Marta que intercediera para convencer a Fina de aceptar la propuesta de la exposición, una oportunidad que la pintora consideró decisiva para la carrera de la fotógrafa. Bianca se dirigió después a Fina para pedirle disculpas y justificar su comportamiento anterior. El discurso logró conmover a Fina, que no solo la perdonó, sino que expresó su deseo de continuar el proyecto conjunto.

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El capítulo de Sueños de libertad cerró con el deterioro de la salud de Begoña, afectada por la inminente boda entre Andrés y Valentina, lo que la llevó a solicitar ayuda en el dispensario. En un giro con consecuencias inciertas, Beatriz tomó la decisión de entregarle a Andrés la carta que Begoña había escrito para él.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre (Atresmedia)
Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre (Atresmedia)

Qué pasará el miércoles en ‘Sueños de libertad’

El episodio 668 de Sueños de libertad, previsto para este miércoles 14 de octubre, arrancará con Andrés a punto de ceder a la tentación de abrir la carta de Begoña, aunque finalmente se contendrá. Poco después recibirá la visita de Hugo Brossard, quien planteará un ultimátum: la familia deberá resolver sus disputas internas o la producción se trasladará de inmediato a Marruecos. Andrés le suplicará una nueva oportunidad para reconducir el negocio desde dentro.

Mientras tanto, la intervención de Nieves logrará que Miguel reconsidere su postura respecto a la fe de Claudia. El médico se disculpará con su novia y se ofrecerá a acompañarla a la romería de Santa Luztolde. En la casa de los Salazar, Josema ayudará a Mabel con su proyecto de decoración y compartirá con ella un recuerdo íntimo de su difunta esposa.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre (Atresmedia)
Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre (Atresmedia)

En la mansión, Andrés pondrá sobre aviso a Begoña sobre la intromisión de Beatriz con la carta, lo que la dejará intranquila, aunque él le asegurará no haberla leído. Brossard regresará después con una resolución clave: otorgará un plazo de dos meses para resolver las rencillas familiares y autorizará el regreso de Marta y Andrés a sus puestos, aunque mantendrá a Gabriel como director y excluirá de forma definitiva a Tasio.

Al conocer su exclusión, Tasio buscará desahogarse con Paula para sobrellevar la angustia que le genera quedar fuera de la empresa familiar. En otro plano, Fina le mostrará a Bianca los negativos de una nueva sesión fotográfica de tono más provocador, lo que motivará un nuevo acercamiento de la pintora que Fina rechazará antes de que la situación avance en Sueños de libertad.

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