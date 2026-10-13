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La inesperada aparición de Kate Middleton y la princesa Charlotte en el metro de Londres: dos pasajeras más, acompañadas de escoltas camuflados

La princesa de Gales y su hija sorprendieron con su trayecto en transporte público hasta la estación de Tottenham Court Road

Kate Middleton y la princesa Charlotte, en imagen de archivo (Grosby)
Kate Middleton y la princesa Charlotte, en imagen de archivo (Grosby)
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Kate Middleton y la princesa Charlotte sorprendieron a los ciudadanos británicos al viajar el pasado sábado en la línea Elizabeth del metro de Londres para disfrutar de un día juntas, una salida poco habitual para la hija de Guillermo y Kate por el uso del transporte público y por la discreción con la que se desarrolló el trayecto, pese a usar una vía tan concurrida. Madre e hija han recorrido el centro de Londres acompañadas por su equipo de seguridad, aunque camuflados, y otros viajeros.

Según Hello!, ambas han bajado en la estación de Tottenham Court Road después de conversar brevemente con pasajeros sentados frente a ellas. Una testigo ha contado a la publicación que Charlotte parecía “asombrada” mientras observaba el interior del vagón. Madre e hija han mantenido una actitud distendida, han hablado entre ellas y han sonreído a los pasajeros durante el viaje. Por su parte, Kate Middleton también ha estado ojeando su móvil durante unos minutos.

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La princesa de Gales ha vestido un conjunto burdeos con zapatos de tacón del mismo color. Al abandonar el tren, ha cogido de la mano a Charlotte, mientras los escoltas trataban de no llamar la atención. La línea Elizabeth, la más reciente de la red de transporte público de Londres, se inauguró durante el Jubileo de Platino de la fallecida reina Isabel II. Eso sí, el destino exacto de Kate Middleton y Charlotte no ha trascendido.

El viaje en metro de Kate Middleton y Charlotte

Desde Tottenham Court Road podían llegar a pie al Museo Británico, la National Portrait Gallery, el Soho, Carnaby Street, Covent Garden y el Teatro Dominion. El Palacio de Kensington no ha hecho comentarios sobre la salida. El viaje se produjo dentro de la intención de los príncipes de Gales de ofrecer una infancia lo más normal posible a sus hijos George, Charlotte y Louis.

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La princesa de Gales utilizaba habitualmente el metro antes de incorporarse a la familia real británica. Charlotte, que cursa octavo curso en el colegio privado Lambrook de Berkshire, rara vez se desplaza de esta forma, ya que los miembros de la realeza suelen utilizar vehículos oficiales o helicópteros privados por una cuestión de seguridad y practicidad.

La princesa Charlotte celebra su 11 cumpleaños (Instagram / @princeandprincessofwales)
La princesa Charlotte celebra su 11 cumpleaños (Instagram / @princeandprincessofwales)

La cercanía de los príncipes de Gales

La presencia de Kate Middleton en el suburbano londinense tiene precedentes, incluso cuando pasó a pertenecer a la realeza. En 2013 acudió a la estación de Baker Street junto a Isabel II y el príncipe Felipe para conmemorar el 150.º aniversario del metro de Londres, cuando estaba embarazada del príncipe George y reconoció que echaba de menos viajar en transporte público.

Los príncipes de Gales también utilizaron la línea Elizabeth en 2023 para ir a un pub del Soho. El trayecto formaba parte de una visita destinada a conocer cómo se preparaban los trabajadores de la capital británica para la coronación del rey Carlos. La escena remite a la forma en que Diana de Gales intentó educar a sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Un antiguo guardaespaldas de la familia real explicó a Hello! en 2022 que Diana era una madre presente pese a contar con niñeras y que acompañaba a los niños a la guardería y desayunaba con ellos.

La princesa Diana y el príncipe Harry entrando en la Escuela Wetherby en 1991 (SHUTTERSTOCK).
La princesa Diana y el príncipe Harry entrando en la Escuela Wetherby en 1991 (SHUTTERSTOCK).

El rey Carlos III, que ya nació como príncipe, no entendía esa costumbre porque el palacio de Kensington disponía de chefs. En el libro Guarding Diana, publicado en 2017, Ken reveló que el príncipe Harry, de pequeño, pidió incluso viajar en uno de los autobuses rojos de Londres. El guardaespaldas organizó en 1992 un recorrido en un Routemaster hasta el restaurante Smollensky’s Balloon, en The Strand, en vez de trasladar a los niños en coche con chófer.

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