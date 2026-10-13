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Postura de loto: el ejercicio de yoga más famoso puede ayudarte a mejorar la concentración y corregir la posición de tu espalda

Esta asana es ideal para cuidar tu salud física y mental

Una mujer feliz después de hacer la postura del gato
Mujer feliz. (Freepik)
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La concentración y la capacidad de mantener la atención son dos facetas que parecen haberse deteriorado con el paso de los años. Sin duda, uno de los principales factores que contribuyen a ello es el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Ante este marco social, muchas personas han decidido recurrir al yoga para entrenar la atención, calmar la mente y aprender a vivir el ahora. De hecho, esta disciplina influye en muchos ámbitos de nuestra vida, desde la forma en la que gestionamos el estrés hasta nuestra capacidad para conectar con el cuerpo y reconocer nuestras propias emociones.

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A través de las posturas, la respiración y la atención plena, el yoga nos invita a bajar el ritmo y dejar a un lado, aunque sea durante unos minutos, el flujo constante de estímulos que nos rodea. Si quieres mejorar tu capacidad de concentración y corregir la posición de tu espalda, la postura de loto es ideal para ti.

Beneficios de la postura de loto

Este ejercicio es de los más representativos de esta disciplina. Uno de sus principales beneficios está relacionado con la capacidad de entrenar la concentración y mejorar la atención. En un contexto en el que recibimos estímulos de forma constante, dedicar unos minutos a esta práctica permite desconectar del ruido exterior y centrar la mente en el momento presente.

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Otro de sus beneficios es su efecto sobre el bienestar emocional. La postura de loto se asocia con la meditación, una práctica que ayuda a reducir el estrés y la sensación de agitación mental. Reservar un momento del día para conectar con uno mismo puede favorecer la relajación y permitir que afrontemos las preocupaciones con más calma. Además, prestar atención a las sensaciones corporales y a la respiración nos ayuda a tomar conciencia de nuestras emociones y a reconocer cuándo necesitamos parar.

En el plano físico, esta postura favorece una posición erguida del tronco y contribuye a tomar conciencia de la alineación de la espalda, lo que a su vez puede ayudar a prevenir dolores. También mejora ligeramente la movilidad en las caderas y las rodillas, aunque sus beneficios en este sentido dependen de cuántas veces la practiques a la semana.

Postura fácil de realizar
Postura de loto. (Magnific)

Cómo hacer la postura de loto paso a paso

  1. Siéntate sobre una esterilla. Coloca las piernas estiradas hacia delante y mantén la espalda erguida, con los hombros relajados y el cuello alineado con el tronco.
  2. Dobla la pierna derecha. Ayúdate de las manos para acercar el pie derecho hacia la cadera izquierda y apoyarlo sobre el muslo contrario, siempre que puedas hacerlo sin molestias.
  3. Coloca la otra pierna. Dobla la rodilla izquierda y lleva el pie hacia el muslo derecho, de manera que ambos pies queden apoyados sobre los muslos opuestos y las plantas miren hacia arriba. También puedes optar por dejar una arriba y otra abajo (como en la imagen anterior).
  4. Ajusta la postura. Apoya las manos sobre las rodillas, relaja los hombros y mantén la espalda recta sin generar tensión en el cuello. La posición debe resultar estable y cómoda.
  5. Concéntrate en la respiración. Cierra los ojos si te resulta más fácil y respira de forma lenta y regular durante unos minutos. Intenta mantener la atención en cada inhalación y exhalación, volviendo a ella cuando aparezcan otros pensamientos.

Quiénes deben evitar la postura de loto

La postura de loto no es adecuada para todo el mundo. Las personas con lesiones o problemas en las rodillas, los tobillos o las caderas deben evitarla si les provoca dolor. También conviene tener precaución tras una intervención quirúrgica o ante limitaciones importantes de movimiento. En estos casos, es recomendable consultar con un profesional sanitario y optar por alternativas más cómodas, como sentarse con las piernas cruzadas sin forzarlas.

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