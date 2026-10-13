España

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

Será primera visita oficial de la Casa Real desde hace 19 años, y se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

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Será primera visita oficial de la Casa Real desde hace 19 años, y se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo (Raúl Terrel - Europa Press)
Será primera visita oficial de la Casa Real desde hace 19 años, y se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo (Raúl Terrel - Europa Press)

Casi dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 80.000 personas a Ceuta, los reyes Felipe VI y Letizia visitan hoy la ciudad autónoma. Será la primera vez que el monarca se desplace hasta allí; y la primera visita oficial de la Casa Real a la ciudad desde hace 19 años, cuando las pocas horas que pasaron allí Juan Carlos I y Sofía fueron interpretadas por Rabat como una provocación.

Se produce poco más de un mes antes de las elecciones generales, habiendo sido un foco de tensión para el Gobierno de Pedro Sánchez, entre sectores que demandan la expulsión inmediata de las personas migrantes y otros que han visto insuficientes los recursos para acogerlas; pero con una interpretación generalizada de “ataque híbrido” cuya autoría no ha sido, a día de hoy, determinada por el Ejecutivo.

El rey Mohamed VI pronunciaba el 9 de octubre su primer discurso desde el comienzo de la crisis, sin hacer alusión directa a la visita de los monarcas españoles pero hablando de la relación con España en términos que reprochaban la “instrumentalización” política de la situación migratoria y rechazaban cualquier “amenaza” o “chantaje”.

La acampada de la Puerta del Sol entra ya en su tercera semana. Este lunes 12 de octubre se vivieron varios momentos de tensión, con multitudes acudiendo en contramanifestación para clamar entre otras consignas que “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” ante los acampados que reclaman medidas contundentes en materia de vivienda. En plena precampaña con vistas al 29N, el Gobierno mantiene abiertos varios frentes incómodos cuyo desarrollo y resolución incidirá directamente en los resultados de los comicios.

05:38 hsHoy

Los reyes comienzan una histórica visita a Ceuta y Melilla de imprevisibles consecuencias en las elecciones generales y en Marruecos

El viaje se anunció antes del adelanto de los comicios. Ahora, el discurso de Felipe en las ciudades autónomas cobra mayor interés

Carteles anunciadores de la visita de los reyes en las calles de Melilla. (EFE/Giner)
Carteles anunciadores de la visita de los reyes en las calles de Melilla. (EFE/Giner)

Cuando Gobierno y Zarzuela cerraron y anunciaron la fecha de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, faltaban 24 horas para que el Congreso tumbara los decretos de vivienda. Llegado el momento, este martes y miércoles, la presencia de Felipe VI y Letizia coincide con una intensa precampaña a las elecciones generales en las que la política migratoria puede ser decisiva.

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