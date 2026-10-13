EA Sports FC 27 lidera en ventas el mercado español y un juego de 2016 da la sorpresa en el top 3

La nueva entrega del simulador de fútbol incorporó ajustes en el control táctico, la física y el comportamiento de la inteligencia artificial. (Foto: EA Sports FC 27)

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EA Sports FC 27 lideró las ventas de videojuegos en España durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, con 65.589 unidades al sumar formatos físicos y digitales.

El título de fútbol de Electronic Arts superó por más de diez veces al segundo clasificado de la tabla combinada, mientras que Mirror’s Edge Catalyst, lanzado originalmente en 2016, alcanzó la segunda posición entre los más vendidos.

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La Asociación Española de Videojuegos publicó las cifras elaboradas por GSD, el panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, de la semana 40 de 2026, con dos clasificaciones: una limitada a las ventas físicas y otra que reúne las unidades comercializadas en tiendas y plataformas digitales.

En el comercio tradicional, EA Sports FC 27 registró 27.849 copias físicas y superó a Trails in the Sky 2nd Chapter y Lies of P. (Foto: EA Sports FC 27)

Además, el dominio del simulador de fútbol se reflejó en el comercio físico. EA Sports FC 27 registró 27.849 unidades físicas, muy por encima de las 2.625 copias de Trails in the Sky 2nd Chapter, que quedó segundo, y de las 2.376 de Lies of P, tercero.

Qué diferencia hubo entre las ventas físicas y digitales de videojuegos en España

La incorporación de las ventas digitales alteró por completo los puestos posteriores al liderazgo de EA Sports FC 27. Mirror’s Edge Catalyst, juego de acción y plataformas de Electronic Arts publicado una década antes, ocupó el segundo lugar con 6.191 unidades.

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El tercer puesto de la clasificación combinada fue para Mario + Rabbids Sparks of Hope, la aventura de estrategia de Ubisoft que vendió 3.629 unidades. El juego llegó originalmente a Nintendo Switch en octubre de 2022 y conservó presencia comercial cuatro años después de su lanzamiento.

Mirror's Edge Catalyst alcanzó la segunda posición de la tabla combinada tras sumar 6.191 unidades vendidas. (Foto: Microsoft)

Ninguno de esos dos títulos apareció entre los tres primeros de la tabla física. La diferencia entre ambas clasificaciones mostró el peso de la distribución digital para producciones veteranas que no alcanzaron las primeras posiciones en las tiendas.

Por qué se da el liderazgo en ventas de EA Sports FC 27 en España

EA Sports FC 27 se lanzó mundialmente el 25 de septiembre de 2026 para consolas de última generación, PC y Nintendo Switch 2. La nueva entrega de la saga incorporó cambios centrados en el control táctico, la simulación física y los contenidos comunitarios.

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El modo de juego The Grounds combinó el fútbol callejero con el formato de estadio e integró conexión directa con el modo Clubes. (Foto: EA Sports FC 27)

Asimismo, el motor gráfico sumó movimientos más fluidos, centros dinámicos en tiros de esquina y ajustes manuales de conciencia ofensiva y defensiva para el juego competitivo.

Añadió el driblado desequilibrado para futbolistas ágiles, renovó el comportamiento de la inteligencia artificial y modificó los PlayStyles, atributos que amplían el impacto de las características base de cada jugador.

Qué novedades introdujo EA Sports FC 27 para los jugadores

El modo The Grounds combina fútbol callejero y de estadio en un espacio interactivo con partidos uno contra uno, desafíos competitivos y conexión directa con el modo Clubes.

El Modo Carrera rediseñó la gestión de entrenadores al incluir valoraciones financieras de TransferRoom y el sistema de Media Dinámica. (Foto: EA Sports FC 27)

El Modo Carrera rediseñó la gestión de entrenadores con un mercado de transferencias basado en valoraciones financieras de TransferRoom. Incluye cláusulas de recompra, negociaciones en etapas y la Media Dinámica, un sistema que modifica la valoración de los futbolistas según su rendimiento, condición física y moral.

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Football Ultimate Team incorporó la Galería FUT, donde los usuarios pueden coleccionar e ingresar cartas para aumentar el nivel del perfil del club y obtener recompensas. Otra novedad es que estrenó Hall of FUT, una categoría dedicada a cartas históricas de la comunidad, junto con variantes de acabado holográfico.

En cuanto a compatibilidad con clubes y selecciones, el videojuego mantiene las licencias oficiales de competiciones europeas como la UEFA Champions League, sumado a ligas continentales e internacionales. Entre sus novedades figura el regreso licenciado de la Liga MX y el desbloqueo directo de roles secundarios de posición durante todas las campañas de Ultimate Team.

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