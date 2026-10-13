Tecno

EA Sports FC 27 lidera en ventas el mercado español y un juego de 2016 da la sorpresa en el top 3

La entrega de fútbol de Electronic Arts alcanzó 65.589 copias físicas y digitales, una cifra que multiplicó por más de diez al siguiente videojuego clasificado

Un futbolista con la equipación del Real Madrid controla un balón en el campo junto al logotipo de EA Sports FC 27 Lite
La nueva entrega del simulador de fútbol incorporó ajustes en el control táctico, la física y el comportamiento de la inteligencia artificial. (Foto: EA Sports FC 27)
Guardar

EA Sports FC 27 lideró las ventas de videojuegos en España durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, con 65.589 unidades al sumar formatos físicos y digitales.

El título de fútbol de Electronic Arts superó por más de diez veces al segundo clasificado de la tabla combinada, mientras que Mirror’s Edge Catalyst, lanzado originalmente en 2016, alcanzó la segunda posición entre los más vendidos.

PUBLICIDAD

La Asociación Española de Videojuegos publicó las cifras elaboradas por GSD, el panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, de la semana 40 de 2026, con dos clasificaciones: una limitada a las ventas físicas y otra que reúne las unidades comercializadas en tiendas y plataformas digitales.

Jugadores de fútbol con uniforme rojo celebran en la cancha frente a un estadio lleno, con el logotipo de EA Sports FC 27 superpuesto
En el comercio tradicional, EA Sports FC 27 registró 27.849 copias físicas y superó a Trails in the Sky 2nd Chapter y Lies of P. (Foto: EA Sports FC 27)

Además, el dominio del simulador de fútbol se reflejó en el comercio físico. EA Sports FC 27 registró 27.849 unidades físicas, muy por encima de las 2.625 copias de Trails in the Sky 2nd Chapter, que quedó segundo, y de las 2.376 de Lies of P, tercero.

Qué diferencia hubo entre las ventas físicas y digitales de videojuegos en España

La incorporación de las ventas digitales alteró por completo los puestos posteriores al liderazgo de EA Sports FC 27. Mirror’s Edge Catalyst, juego de acción y plataformas de Electronic Arts publicado una década antes, ocupó el segundo lugar con 6.191 unidades.

PUBLICIDAD

El tercer puesto de la clasificación combinada fue para Mario + Rabbids Sparks of Hope, la aventura de estrategia de Ubisoft que vendió 3.629 unidades. El juego llegó originalmente a Nintendo Switch en octubre de 2022 y conservó presencia comercial cuatro años después de su lanzamiento.

Mirror's Edge Catalyst alcanzó la segunda posición de la tabla combinada tras sumar 6.191 unidades vendidas. (Foto: Microsoft)
Mirror's Edge Catalyst alcanzó la segunda posición de la tabla combinada tras sumar 6.191 unidades vendidas. (Foto: Microsoft)

Ninguno de esos dos títulos apareció entre los tres primeros de la tabla física. La diferencia entre ambas clasificaciones mostró el peso de la distribución digital para producciones veteranas que no alcanzaron las primeras posiciones en las tiendas.

Por qué se da el liderazgo en ventas de EA Sports FC 27 en España

EA Sports FC 27 se lanzó mundialmente el 25 de septiembre de 2026 para consolas de última generación, PC y Nintendo Switch 2. La nueva entrega de la saga incorporó cambios centrados en el control táctico, la simulación física y los contenidos comunitarios.

EA Sports FC 27, de EA.
El modo de juego The Grounds combinó el fútbol callejero con el formato de estadio e integró conexión directa con el modo Clubes. (Foto: EA Sports FC 27)

Asimismo, el motor gráfico sumó movimientos más fluidos, centros dinámicos en tiros de esquina y ajustes manuales de conciencia ofensiva y defensiva para el juego competitivo.

Añadió el driblado desequilibrado para futbolistas ágiles, renovó el comportamiento de la inteligencia artificial y modificó los PlayStyles, atributos que amplían el impacto de las características base de cada jugador.

Qué novedades introdujo EA Sports FC 27 para los jugadores

El modo The Grounds combina fútbol callejero y de estadio en un espacio interactivo con partidos uno contra uno, desafíos competitivos y conexión directa con el modo Clubes.

EA Sports FC 27, de EA.
El Modo Carrera rediseñó la gestión de entrenadores al incluir valoraciones financieras de TransferRoom y el sistema de Media Dinámica. (Foto: EA Sports FC 27)

El Modo Carrera rediseñó la gestión de entrenadores con un mercado de transferencias basado en valoraciones financieras de TransferRoom. Incluye cláusulas de recompra, negociaciones en etapas y la Media Dinámica, un sistema que modifica la valoración de los futbolistas según su rendimiento, condición física y moral.

Football Ultimate Team incorporó la Galería FUT, donde los usuarios pueden coleccionar e ingresar cartas para aumentar el nivel del perfil del club y obtener recompensas. Otra novedad es que estrenó Hall of FUT, una categoría dedicada a cartas históricas de la comunidad, junto con variantes de acabado holográfico.

En cuanto a compatibilidad con clubes y selecciones, el videojuego mantiene las licencias oficiales de competiciones europeas como la UEFA Champions League, sumado a ligas continentales e internacionales. Entre sus novedades figura el regreso licenciado de la Liga MX y el desbloqueo directo de roles secundarios de posición durante todas las campañas de Ultimate Team.

Temas Relacionados

EA Sports FC 27Ventas de videojuegosVentas físicas de videojuegosMirror’s Edge CatalystFútbolTecnología-noticiasEspaña-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elon Musk se convirtió en el mayor donante de las elecciones legislativas de Estados Unidos

El aporte del líder de Tesla y SpaceX eleva a 366 millones de dólares su gasto total en el ciclo electoral, por encima de los 290 millones que destinó en 2024

Elon Musk se convirtió en el mayor donante de las elecciones legislativas de Estados Unidos

Character.AI acusado de adicción a jóvenes, está en quiebra y Disney ofreció 20 millones de dólares

La aplicación de chatbots, demandada por familias de adolescentes que murieron por atentar contra su vida, podría cerrar si no aparece un comprador que la mantenga en pie

Character.AI acusado de adicción a jóvenes, está en quiebra y Disney ofreció 20 millones de dólares

Epic Games retrasa un juego con personajes de Star Wars y Marvel para desarrollarlo completamente con IA

El proyecto forma parte de la colaboración de 1.500 millones de dólares entre Epic y Disney. La apuesta por la IA llega después de que el lanzamiento previsto para marzo se retrasara

Epic Games retrasa un juego con personajes de Star Wars y Marvel para desarrollarlo completamente con IA

Microsoft alerta a usuarios de Windows 11: algunos equipos dejarán de recibir actualizaciones de seguridad en 2027

Los dispositivos que no reciban los parches requeridos podrían perder el acceso a futuras correcciones de seguridad distribuidas por Windows Update

Microsoft alerta a usuarios de Windows 11: algunos equipos dejarán de recibir actualizaciones de seguridad en 2027

EA Sports FC 27 incorpora gratis al AFC Richmond femenino de Ted Lasso en su nueva actualización

La nueva versión incorpora al conjunto vinculado con la serie de Apple TV en los encuentros inmediatos, junto con recompensas, indumentarias y opciones adicionales para distintas modalidades

EA Sports FC 27 incorpora gratis al AFC Richmond femenino de Ted Lasso en su nueva actualización

DEPORTES

Cambio histórico en el tenis: Alexander Zverev se convertirá en N°1 del mundo por primera vez y se unirá a un selecto grupo

Cambio histórico en el tenis: Alexander Zverev se convertirá en N°1 del mundo por primera vez y se unirá a un selecto grupo

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Histórico: la Fórmula 1 anunció que volverá a tener un Gran Premio en África a partir de 2030

La batalla de Floresta tiene nombre propio: quién es el barra de All Boys con derecho de admisión que la Policía capturó y desató el caos

TELESHOW

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

Lizy Tagliani sufrió con su plato en MasterChef Celebrity y no pudo ocultar las lágrimas: “Es un problema mío”

David Bisbal faltó al programa de Mario Pergolini y el conductor expresó su malestar: “¿Quién es?”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

INFOBAE AMÉRICA

Ejecutivos de empresas piden mayor aprovechamiento de la posición geográfica de Panamá

Ejecutivos de empresas piden mayor aprovechamiento de la posición geográfica de Panamá

La visita de León XIV a Uruguay costará USD 2,7 millones: qué sortea la Iglesia para financiarla

Un frente frío amenaza al noreste de EEUU con lluvias, fuertes vientos y posibles nevadas este fin de semana

Panamá vigila respuesta de aseguradoras ante daños en viviendas y comercios por el terremoto

Peter Jackson en Sitges: el regreso de ‘El señor de los anillos’, ‘Tintín’ y la “peor película de la historia”