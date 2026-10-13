Netflix adquiere los derechos del Mundial de fútbol 2030 para España y Andorra

Ferran Torres, de España, marca el primer gol durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina (EFE)

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Netflix ha adquirido los derechos para emitir en España y Andorra la Copa Mundial de la FIFA 2030, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos.

La plataforma ofrecerá en directo los 104 encuentros de la competición, según ha anunciado este martes. El acuerdo contempla una cobertura propia antes, durante y después de los partidos, además de un espacio diario de resúmenes en las jornadas de competición.

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La operación supone la entrada de Netflix en la retransmisión íntegra de una Copa del Mundo masculina en estos dos territorios. La compañía ya tiene los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Un partido gratuito en cada jornada

El acuerdo incluye la emisión gratuita de un partido en cada jornada para el público en España. Netflix también pondrá a disposición de una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de encuentros que reunirá todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final.

La compañía no ha precisado qué cadena de televisión emitirá esos partidos. Más adelante se comunicarán los detalles de la colaboración.

España borda su segunda estrella en su escudo tras superar a Argentina en la final del Mundial 2026.

Programación propia para la audiencia española

Netflix ha adelantado que preparará programas previos a cada partido, contenidos durante el descanso y espacios posteriores a los encuentros. La cobertura incluirá también un resumen diario y contenidos promocionales antes del inicio del campeonato.

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La directora de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria, ha señalado que la compañía busca acercar el torneo a los aficionados de España y Andorra. La ejecutiva ha recordado la repercusión que tienen los Mundiales en la cultura popular de los países que los disputan y ha aludido a la condición de España como anfitriona en 2030.

“Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra”, ha afirmado Bajaria en el comunicado difundido por la plataforma.

El secretario general de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Mattias Grafström, ha presentado el acuerdo como una ampliación de la colaboración con Netflix. Según ha indicado, ambas entidades comparten el propósito de facilitar el acceso de los aficionados a la competición.

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Un Mundial repartido entre seis países

La edición de 2030 conmemorará los cien años del primer Mundial, que se celebró en Uruguay en 1930. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán los tres encuentros conmemorativos del centenario, antes del desarrollo principal de la competición en España, Portugal y Marruecos.

Será la primera Copa del Mundo repartida entre seis países anfitriones. La FIFA ha fijado un calendario de 104 partidos para esta edición, que mantendrá el formato ampliado del torneo.

La plataforma aún debe comunicar el precio, las condiciones de acceso y la fórmula concreta para seguir los encuentros gratuitos y los que se emitirán en abierto.

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