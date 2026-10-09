Hace un ‘simpa’, huye durante 100 kilómetros y acaba en un rescate inesperado entre las zarzas

Operativo de la Guardia Civil tras la huida de tres ocupantes de un coche robado que repostaron sin pagar en una gasolinera de Cáceres. Las imágenes incluyen el despliegue inicial y el rescate de uno de los detenidos, que saltó del vehículo en marcha e intentó ocultarse entre unas zarzas. (Guardia Civil)

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La Guardia Civil detuvo durante la tarde del martes 24 de septiembre, cerca de Guadalupe (Cáceres), a los tres ocupantes de un coche robado que huyeron tras repostar sin pagar. Durante la fuga, el conductor circuló incluso en sentido contrario por la autovía A-5, según ha informado el Ministerio del Interior.

Los agentes localizaron el turismo gracias a la matrícula aportada por la estación de servicio de Sierra de Fuentes y verificaron que había sido sustraído en una localidad de Madrid. La persecución acabó cerca de Guadalupe después de más de 100 kilómetros, con los tres ocupantes detenidos.

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La central operativa de servicios 062 de la Guardia Civil activó un dispositivo inmediato para interceptar el vehículo. El Ministerio del Interior ha señalado que movilizó a varias patrullas y coordinó su actuación a través de distintas vías de comunicación de la provincia de Cáceres.

Cómo fue la persecución del coche robado por Cáceres

El conductor realizó maniobras que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la carretera. Al encontrarse con presencia policial, dio marcha atrás y se incorporó a la A-5 en sentido contrario.

El operativo se prolongó hasta las proximidades de Guadalupe, donde los agentes lograron interceptar el coche. En ese momento, uno de sus ocupantes saltó del vehículo aún en marcha e intentó esconderse entre unas zarzas.

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El joven había saltado del vehículo en marcha e intentó ocultarse después de la persecución (Guardia Civil)

Los guardias civiles tuvieron que sacarlo de esa zona antes de detenerlo. Los arrestados son dos hombres y una mujer de entre 19 y 26 años, todos con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio.

El Ministerio del Interior atribuye al grupo delitos de robo de vehículo, contra la seguridad vial por conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad, estafa y robo en una gasolinera. Al conductor se le investiga además por conducir sin carné.

La investigación alcanza a un robo en Toledo

Las actuaciones siguen abiertas para determinar el grado de participación de cada detenido y su posible vínculo con otros hechos. Entre ellos se investiga su relación con un robo cometido en la madrugada del 21 al 22 de septiembre en una gasolinera de Torrijos, en la provincia de Toledo.

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Abandonar una gasolinera sin pagar el repostaje se considera un delito leve de estafa si la cantidad adeudada es inferior a 400 euros. Cuando se supera esa cifra, el delito puede considerarse grave y acarrear penas de prisión de uno a seis años.

Un agente inspecciona la zona junto al turismo tras el final de la persecución. (Guardia Civil)

La responsabilidad penal por abandonar una gasolinera sin pagar no depende únicamente del importe adeudado. Si la cantidad no supera los 400 euros, los hechos pueden constituir una estafa leve, castigada con multa. Por encima de esa cifra, el Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a tres años en su modalidad básica.

La pena de uno a seis años de cárcel se reserva para casos agravados, cuando concurren circunstancias adicionales previstas por la ley. El juzgado también deberá determinar por separado la participación de cada detenido en los distintos delitos que investiga la Guardia Civil y decidir si los hechos forman parte de una misma actuación o deben valorarse de manera independiente.

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La condición de investigados no implica una condena, por lo que la calificación definitiva de los delitos y las posibles penas corresponderán a la autoridad judicial una vez que concluya la investigación.