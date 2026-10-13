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Ingrid de Noruega prepara su puesta de largo como heredera: la fecha exacta de su cena de gala en Oslo y la notable ausencia de Mette-Marit

La Casa Real noruega ha cerrado de manera oficial el periodo de luto por el rey Harald, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años

Ingrid de Noruega ya tiene fecha para su puesta de largo. (REUTERS)
Ingrid de Noruega ya tiene fecha para su puesta de largo. (REUTERS)
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La Casa Real noruega ha cerrado de manera oficial el periodo de luto por el rey Harald, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, abriendo paso formalmente a una nueva etapa institucional bajo el reinado de Haakon VIII. Mientras el nuevo monarca inicia su agenda con su primer viaje hacia Narvik, al norte del país, para visitar a las Fuerzas Armadas, la atención de la crónica social e internacional se ha centrado en el siguiente gran paso de su primogénita. La princesa Ingrid ya tiene en su calendario la fecha marcada para su puesta de largo oficial como heredera directa a la corona.

La cita institucional tendrá lugar este próximo jueves, 22 de octubre, en los salones del Palacio Real de Oslo. La princesa hará su esperado debut en la tradicional cena de gala ofrecida en honor a los miembros del Storting (el Parlamento noruego), compartiendo mesa y protagonismo con su padre, el rey Haakon, y con su abuela, la reina Sonia. Se trata de un acontecimiento de enorme peso simbólico, ya que supone la primera vez que la joven asume la representación en este formato con su flamante condición de heredera al trono noruego.

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El acto, sin embargo, contará con una ausencia notable y ya confirmada: la reina Mette-Marit no estará presente en la velada. Tal y como informó la Casa Real, la esposa del monarca continuará con su periodo de convalecencia tras someterse a un trasplante de pulmón, una recuperación médica que se prolongará al menos hasta el próximo verano. De este modo, la princesa Ingrid dará un paso al frente para asumir la primera línea de representación en una noche donde el protocolo no escrito dicta vestidos de gala, solemnidad y, previsiblemente, el brillo de las grandes joyas históricas de la dinastía.

El misterio sobre la tiara Boucheron

Aunque no existe un estricto código de vestimenta publicado de antemano, la costumbre apunta a que tanto la princesa Ingrid como la reina Sonia presidirán el banquete ataviadas con vestidos largos y diademas. No es la primera ocasión en que la primogénita de Haakon y Mette-Marit acude a una cena de estas características, pero sí marcará su estreno como número uno en la línea de sucesión. La gran duda entre los expertos en realeza es si la joven decidirá estrenar una nueva pieza del joyero real o si volverá a confiar en su diadema fetiche: la tiara Boucheron Pearl Circle de diamantes y perlas.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Esta diadema tiene un recorrido histórico muy significativo. Fue adquirida originariamente por el príncipe Carlos de Suecia para su esposa, la princesa Ingeborg, durante la Exposición Universal de París celebrada en 1900. Su estructura está formada por círculos de diamantes engastados en platino y rematados por perlas. Con el paso de las décadas, la joya pasó a manos de la princesa Ragnhild, hermana del difunto rey Harald; tras su fallecimiento, fue su propio hijo quien decidió regalársela a Ingrid por su 18 cumpleaños en cumplimiento de los deseos expresos de su madre.

Con esta misma tiara hizo su debut público de gala en junio de 2022 durante su fiesta de mayoría de edad. La volvió a lucir un año después en Copenhague para celebrar los 18 años del príncipe Christian de Dinamarca, repitiendo elección en abril de 2025 para la visita de Estado de la presidenta de Islandia, donde además rescató un vestido de su madre, y en junio de 2025 para agasajar al matrimonio Macron en el Palacio Real.

Un joyero marcado por la herencia familiar

Más allá de la tiara Boucheron, el joyero que Ingrid de Noruega ha ido configurando a lo largo de sus apariciones públicas está repleto de piezas cargadas de historia familiar. Entre sus joyas predilectas destaca el brazalete de diamantes que perteneció a la princesa Ragnhild, un valioso obsequio que su abuelo, el rey Harald, le entregó personalmente con motivo de su 18 cumpleaños en 2022, consolidando el vínculo entre generaciones.

Ingrid ya tiene fecha para su puesta de largo. (REUTERS)
Ingrid ya tiene fecha para su puesta de largo. (REUTERS)

Asimismo, la princesa ha incorporado en varias ocasiones el broche de amatistas perteneciente a Mette-Marit, una pieza destacada que forma parte de un conjunto completo de collar, pendientes y tiara ampliamente utilizado por la reina. A ello se suma el anillo de diamantes de la reina Sonia, una joya con un gran diamante central rodeado por gemas más pequeñas que la reina consorte recibió en 1954 de manos de su padre con motivo de su confirmación.

Tampoco falta en sus elecciones el anillo de oro de Cartier de su madre, que Ingrid lució el 16 de junio de 2022 durante la cena del gobierno noruego por su mayoría de edad, además de las sobrias perlas que lució durante los actos de despedida y el funeral del rey Harald. Todo un catálogo de piezas históricas con las que la futura reina volverá a vestir de simbolismo su esperado debut en palacio.

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