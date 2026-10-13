España

Carne ó caldeiro, la receta tradicional gallega de ternera con patatas y pimentón

La carne ó caldeiro es uno de esos platos gallegos que convierten ingredientes sencillos en una comida intensa y reconfortante, una receta que utiliza unto, una grasa de cerdo salada que puede sustituirse por tocino

Receta de carne ó caldeiro (Magnific)
Receta de carne ó caldeiro (Magnific)
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Aunque menos conocida que las empanadas, el pulpo á feira o el lacón con grelos, la carne ó caldeiro es una receta gallega muy tradicional que merece tanta fama como las anteriores. Se trata de un plato de carne de ternera guisada con patata, todo ello cocido y aderezado con un sencillo condimento de pimentón dulce y picante, aceite de oliva y sal.

El éxito para triunfar con esta receta de carne ó caldeiro reside en elegir ingredientes de buena calidad, que eleven la deliciosa sencillez de la elaboración. La protagonista indiscutible es la carne de ternera y, en particular, se suele utilizar falda, a poder ser con hueso para mantener la estructura y jugosidad de la carne.

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Otro ingrediente fundamental del plato es el unto, una grasa que recubre los intestinos del cerdo, que se cura en sal, se ahúma y se utiliza en muchos platos de la cocina gallega tradicional. Fuera de Galicia es un producto difícil de conseguir, por lo que podemos sustituirlo por tocino.

Receta de carne ó caldeiro

Este plato combina falda de ternera con hueso, patatas y unto o tocino en una cocción lenta. Al final, se aliña con pimentón dulce y aceite de oliva virgen extra para potenciar su sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 45 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 90 minutos.

Ingredientes

  • 400 g de patatas
  • 800 g de falda de ternera con hueso
  • 40 g de unto o tocino
  • 1 pizca de sal fina
  • Pimentón dulce y picante al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto
  • Agua, cantidad suficiente para cubrir la carne

Cómo hacer carne ó caldeiro, paso a paso

  1. Pela las patatas y córtalas en trozos grandes.
  2. Corta la falda de ternera con hueso en porciones manejables.
  3. Pon una olla al fuego con agua, el unto y una pizca de sal.
  4. Cuando el agua rompa a hervir, añade la carne.
  5. Cuece la carne durante 1 hora a fuego medio, con la olla parcialmente tapada.
  6. Incorpora las patatas y deja que todo cueza durante 20 minutos más.
  7. Comprueba el punto de sal antes de apagar el fuego. Rectifica si es necesario.
  8. Pincha las patatas para comprobar que están tiernas. Si ofrecen resistencia, prolonga la cocción unos minutos.
  9. Escurre ligeramente la carne y las patatas. Colócalas en una fuente o en platos individuales.
  10. Aliña justo antes de servir con pimentón dulce y aceite de oliva virgen extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 920 kcal.
  • Proteínas: aproximadamente 55 g.
  • Grasas: aproximadamente 63 g.
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 35 g.
  • Fibra: aproximadamente 5 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y unto utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la carne y las patatas en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Se conservan durante 3 días a una temperatura de 4 °C o inferior.

Para recalentar, utiliza una cazuela a fuego suave con un poco de caldo o agua. Evita recalentar varias veces la misma preparación.

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