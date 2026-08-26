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Receta de carne desmechada, un clásico de la cocina caribeña muy fácil de preparar en casa

En esta receta colombiana, la carne de ternera se cocina a fuego lento hasta conseguir una textura tierna que podamos deshilachar, para luego mezclar con un clásico hogao que multiplicará su sabor

Receta de carne desmechada, un clásico colombiano (Pexels)
Receta de carne desmechada, un clásico colombiano (Pexels)
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La carne desmechada es un clásico de países como Colombia, una forma de convertir la carne de ternera en una delicia jugosa, tierna y muy diferente, que resulta tremendamente fácil de replicar en casa.

No hay que confundir esta receta con la carne mechada andaluza, un fiambre típico a base de carne de cerdo cocinada a fuego lento. En el caso de la carne desmechada, también conocida como ropa vieja cubana, se trata de una preparación muy popular que forma parte de la cocina tradicional de varios países del Caribe y de Centro y Suramérica.

Se trata de un corte de carne de ternera guisado a fuego lento durante horas, con algunas hierbas aromáticas, que seguidamente se deshilacha formando sabrosas tiras de carne. Estas vuelven a mezclarse con el sofrito, también conocido como hogao, hasta que adquieren todo su aroma y sabor. Esta carne deshilachada puede servirse acompañada con arroz como guarnición en un plato principal, aunque en zonas como Colombia es muy común servirla como relleno de arepas o sobre unos patacones recién hechos.

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Receta de carne desmechada

La carne desmechada es un guiso de carne de ternera cocida a fuego lento hasta quedar tan tierna que puede deshilacharse fácilmente con un tenedor. Luego, se mezcla con un sofrito de tomate, cebolla y condimentos, logrando una textura melosa y un sabor profundo gracias a la cocción prolongada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas 15 minutos
    • Preparación activa: 20 minutos
    • Cocción: 1 hora 55 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de falda de ternera o brisket
  • 2 litros de agua
  • 2 hojas de laurel
  • 1 rama de apio
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 4 cucharadas de aceite de oliva suave
  • 1 cebolla grande
  • 3 tomates maduros
  • 1 pimiento verde (opcional)
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharada de cilantro fresco picado

Cómo hacer carne desmechada, paso a paso

  1. Cuece la carne: En una olla, sella la carne y luego acompáñala con agua, laurel, apio, zanahoria, ajo, sal y pimienta. Cocina a fuego medio-bajo durante unas 2 horas, hasta que esté muy tierna.
  2. Desmecha la carne: Saca la carne, deja que enfríe un poco y desmenúzala en hebras finas usando dos tenedores.
  3. Prepara el hogao: Pica la cebolla, los tomates y el pimiento en cubos pequeños.
  4. Sofríe las verduras: En una sartén amplia, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el pimiento y el ajo picado, cocina 5 minutos más.
  5. Incorpora el tomate: Añade el tomate, el comino y el pimentón. Cocina a fuego medio hasta que el tomate se deshaga y la mezcla se vuelva untuosa.
  6. Mezcla la carne: Incorpora la carne desmechada al sofrito y remueve bien. Añade un poco del caldo de la cocción para dar jugosidad.
  7. Rectifica y termina: Deja cocinar todo junto 10 minutos más a fuego lento. Corrige de sal y pimienta.
  8. Finaliza con cilantro: Añade el cilantro fresco picado justo antes de servir para un toque fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 30 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera en recipiente hermético hasta 3 días. También admite congelación por hasta 2 meses, bien sellada y en porciones individuales.

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