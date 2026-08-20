Correr todos los días: qué aconsejan los epecialistas sobre la frecuencia y el descanso

Ilustración de un hombre corriendo y descansando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio físico es una herramienta fundamental para cuidar nuestra salud y mantener un buen estado de forma. Sin embargo, existen diferentes modalidades y cada una aporta beneficios distintos, por lo que no solo importa cuánto deporte hacemos, sino también qué tipo de ejercicio practicamos.

Una de las modalidades más populares es correr, que es la actividad por excelencia para mejorar nuestra capacidad cardiovascular. Sin embargo, para muchos es una incógnita cuántos días hay que entrenar en una semana.

Cuántas veces hay que salir a correr a lo largo de la semana

Algunos asocian hacer mucho ejercicio con tener una mejor salud, pero es una creencia totalmente errónea. Esto se ve perfectamente en el running. Los expertos recomiendan salir entre 3 y 4 días a la semana. Carlos Rojo, un profesional del sector, lo explica en uno de los vídeos de su cuenta de Instagram (@carlosrojo_running).

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“Yo creo que salir tres días sería lo correcto y ya se podrían empezar a ver mejoras. Tres días como mínimo, aunque cuatro sería lo ideal”, explica en el vídeo. Sin embargo, esto depende mucho del punto físico del que partes.

Si no has entrenado cardio hace bastante tiempo o llevas un estilo de vida sedentario, debes empezar con sesiones cortas (20 minutos aproximadamente) y dejando, mínimo, dos días de descanso entre sesiones para no sobrecargar tu tren inferior. Poco a poco, notarás que tu cuerpo se adapta y que puede aguantar más tiempo en las sesiones posteriores.

Para quienes ya tienen cierta experiencia, los entrenamientos pueden ser más frecuentes y largos. De hecho, pueden hacer sesiones de 40 minutos manteniendo un buen ritmo, pero se recomienda intercalar sesiones largas con ejercicios de descarga.

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Por último, las personas con un nivel avanzado pueden introducir diferentes tipos de sesiones para seguir progresando. Las carreras a un ritmo cómodo pueden combinarse con entrenamientos de velocidad, cambios de ritmo o sesiones más largas, siempre adaptando la carga al objetivo de cada deportista.

El descanso, la clave del éxito

El descanso es, sin duda, una herramienta tan importante como el ejercicio, y más en una disciplina que tiene tanto impacto en las articulaciones. Durante estos periodos de recuperación, el organismo tiene tiempo para reparar los tejidos y asimilar el esfuerzo realizado durante las sesiones. Por ello, aumentar el número de entrenamientos no siempre significa conseguir mejores resultados.

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Además de respetar los días de descanso, también es importante prestar atención a las señales que envía el cuerpo. El cansancio excesivo, las molestias persistentes o una disminución del rendimiento pueden indicar que la carga de trabajo es demasiado elevada. En estos casos, reducir la intensidad o tomarse un día adicional de recuperación puede ser beneficioso.

La alimentación y el sueño también desempeñan un papel importante en la recuperación. Mantener una dieta variada y descansar correctamente ayuda a afrontar las siguientes sesiones en mejores condiciones. Por tanto, para progresar en el running no solo hay que centrarse en correr más, sino también en encontrar un equilibrio entre entrenamiento, recuperación y constancia.

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