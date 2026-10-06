Receta de caracolas de hojaldre y chocolate, un dulce sencillísimo y crujiente para la merienda o el desayuno

Receta de caracolas de hojaldre caseras (Pexels)

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El hojaldre refrigerado es el mejor amigo de los reposteros amateur. Un producto complejo de elaborar, pero sencillo de utilizar, y que nos permite preparar auténticas delicias sin necesidad de medir, pesar y amasar. Una de las formas más sencillas de aprovechar esta masa laminada es preparar caracolas de hojaldre, una receta dulce muy fácil de preparar en casa.

La receta no puede ser más sencilla, pues consiste en rellenar, enrollar y cortar el hojaldre antes de hornearlo y conseguir un exterior dorado y ligero. En este caso, el relleno será de chocolate fundido, aunque podemos optar por otras opciones riquísimas, aunque algo más complicadas, como la crema pastelera. Las hagamos como las hagamos, estas caracolas son perfectas para el desayuno, la merienda o para acompañar un café, un bollo casero riquísimo y apto para principiantes que tendremos listo en poco más de 20 minutos.

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Receta de caracolas de hojaldre y chocolate

Las caracolas de hojaldre y chocolate son piezas de bollería formadas con una lámina de hojaldre rellena de chocolate, enrollada en forma de cilindro y cortada en espirales. El horneado a temperatura alta permite que las capas se separen y queden crujientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos. Preparación: 15 minutos. Cocción: 20 minutos.



Ingredientes

1 lámina rectangular de hojaldre refrigerado

150 g de chocolate para fundir o crema de chocolate

1 huevo

1 cucharada de leche

20 g de azúcar

1 cucharada de almendra laminada o virutas de chocolate, opcional

Azúcar glas para decorar, opcional

Cómo hacer caracolas de hojaldre y chocolate, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Extiende la lámina de hojaldre sobre su propio papel de hornear. Si utilizas chocolate para fundir, córtalo en tiras finas. También puedes emplear crema de chocolate directamente. Distribuye el chocolate sobre la mitad de la lámina. Deja un borde libre de unos 2 cm. Dobla el hojaldre sobre el relleno y presiona ligeramente los bordes para cerrarlo. Enrolla la masa desde uno de los lados largos hasta formar un cilindro compacto. Procura que el rollo quede bien apretado, pero sin aplastar las capas del hojaldre. Corta el cilindro en porciones de unos 2 cm de grosor. Coloca las piezas sobre una bandeja con papel de horno. Deja espacio entre ellas. Bate el huevo con la leche y pinta la superficie de cada caracola. Espolvorea con el azúcar y, si quieres, añade almendra laminada o virutas de chocolate. Hornea durante 18 o 20 minutos, hasta que las caracolas estén doradas y hayan crecido. No abras el horno durante los primeros 15 minutos para evitar que el hojaldre pierda volumen. Retira la bandeja y deja reposar las caracolas durante 5 minutos. Pásalas a una rejilla para que se enfríen y terminen de quedar crujientes. Decora con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 caracolas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 210 kcal.

Proteínas: 4 g.

Hidratos de carbono: 22 g.

Grasas: 12 g.

Azúcares: 9 g.

Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las caracolas se conservan durante 2 días a temperatura ambiente, dentro de una caja hermética. Para recuperar parte de su textura crujiente, puedes calentarlas durante 3 o 4 minutos en el horno a 160 ºC.

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No se recomienda guardarlas en la nevera, porque la humedad puede ablandar el hojaldre. Sí puedes congelarlas una vez formadas, antes de hornear. Colócalas separadas en una bandeja y, cuando estén congeladas, pásalas a una bolsa. Se hornean directamente, con unos minutos adicionales de cocción.