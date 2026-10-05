España

Klau Gago, nutricionista: “Con lentejas de bote y un salteado de setas y puerro tienes un plato rápido e ideal para el otoño”

Este guiso de legumbres y setas demuestra que los guisos más reconfortantes del otoño también pueden ser ligeros y saludables

Receta de guiso de lentejas con verduras
Receta de guiso de lentejas con verduras (Adobe Stock)
Guardar

Con la llegada del otoño, empieza la época de cremas, guisos y recetas al horno. Ingredientes como la calabaza, las setas, el boniato o la pera llegan a los mercados y nos ofrecen una manera de variar nuestras comidas diarias con recetas adaptadas a esta época. No hay mejor oportunidad para explotar los productos de temporada y construir un menú semanal saludable y variado.

A veces pensamos que las recetas invernales pueden ser algo más indigestas, intensas o calóricas, pero nada más lejos de la realidad. “En otoño apetecen más las cremas, los guisos, los platos templados y las preparaciones al horno, pero eso no significa que tengan que ser comidas pesadas”, explica Klau Gago, especialista en nutrición consciente y PNIE y fundadora de klauinstinto.

PUBLICIDAD

Para la nutricionista, los productos de temporada también nos ayudan a salir de las combinaciones de siempre y a incorporar una mayor variedad de alimentos. “Cuando un producto está en su momento, suele tener mejor sabor y resulta más fácil incorporarlo a platos cotidianos”, explica. Una forma de renovar la cesta de la compra que, como señala Klau, “nos lleva a rotar más frutas y verduras y a ampliar la variedad de lo que comemos durante el año”.

Klau propone para esta temporada una de sus recetas favoritas: un guiso de lentejas, setas y tomillo diferente al clásico plato de legumbres que todos hemos probado alguna vez en casa. En lo nutricional, se trata de una combinación ganadora: las lentejas aportan proteína vegetal y fibra, mientras que las setas añaden sabor y textura a este plato otoñal.

PUBLICIDAD

“Muchas veces asociamos las legumbres con guisos muy pesados, pero eso depende más de cómo se cocinen que de la legumbre en sí”, explica Klau Gago. Prepararlas con verduras, setas y aceite de oliva permite disfrutar de un plato de cuchara sencillo que también encaja cuando hay poco tiempo para cocinar. “Con lentejas ya cocidas y un buen salteado de setas y puerro, tienes un plato resuelto en poco tiempo”, señala.

Receta de lentejas con setas

Este plato combina lentejas cocidas, setas, verduras y caldo en una cazuela. La técnica principal consiste en preparar un sofrito, dorar las setas y terminar el guiso a fuego suave para integrar todos los sabores.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos.
    • Preparación: 10 minutos.
    • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de lentejas cocidas
  • 200 g de setas
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • Caldo de verduras, cantidad necesaria
  • Pimentón de la Vera, al gusto
  • Tomillo fresco, al gusto
  • Sal, al gusto
  • Pimienta, al gusto

Cómo hacer lentejas con setas, paso a paso

  1. Limpia las setas con un paño o un cepillo de cocina. Córtalas en trozos medianos.
  2. Lava y pica el puerro y la zanahoria.
  3. Pela y pica el diente de ajo.
  4. Calienta el aceite de oliva en una cazuela.
  5. Añade el puerro, la zanahoria y el ajo. Cocina a fuego medio para que se ablanden sin quemarse.
  6. Incorpora las setas y salpimienta. Sube ligeramente el fuego para que las setas tomen color y no suelten demasiada agua.
  7. Retira la cazuela del fuego durante unos segundos. Añade el pimentón y remueve. Evita que el pimentón se queme y aporte un sabor amargo.
  8. Agrega las lentejas cocidas y cubre con un poco de caldo de verduras. La cantidad debe permitir obtener un guiso jugoso, pero no demasiado líquido.
  9. Deja cocinar durante 10-15 minutos a fuego suave. Remueve con cuidado para que las lentejas mantengan su forma.
  10. Prueba y rectifica de sal y pimienta.
  11. Añade el tomillo fresco justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por ración:

  • Calorías: 275 kcal.
  • Proteínas: 15 g.
  • Hidratos de carbono: 45 g.
  • Grasas: 8 g.
  • Fibra: 14 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar las lentejas con setas en la nevera durante 3 días. Para recalentarlo, caliéntalo a fuego suave y añade un poco de caldo si ha espesado demasiado. También puedes congelarlo durante 2-3 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo poco a poco antes de servir.

Temas Relacionados

LegumbresNutriciónNutrición EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

El hermano del rey Carlos ha iniciado una revisión judicial para cuestionar la legalidad de los registros realizados en sus propiedades de Sandringham y Royal Lodge tras ser detenido el pasado febrero

El expríncipe Andrés demanda a la policía británica por registrar su casa tras su arresto por el caso Epstein

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

La colombiana ha anunciado este lunes una nueva fecha que culminará su gira el Día de la Hispanidad

Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales el 29 de noviembre, un adelanto de cerca de nueve meses

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”