El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, atiende a la prensa en la acampada de la Puerta del Sol. (A. Pérez Meca / Europa Press)

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Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha hecho de nuevo un llamamiento a la huelga general. La organización ha asegurado que la vivienda será la cuestión central de la campaña electoral y ha reclamado a los partidos medidas contra el rentismo.

“Hay que preguntarles a los señores diputados si van a introducir medidas en materia de vivienda, las que está exigiendo la calle. Porque recordemos que la mayoría de los votantes, de todos los partidos, están exigiendo medidas contundentes contra el rentismo. ¿Van a introducir las medidas que exige el pueblo o van a seguir siendo esbirros del rentismo? Esto es lo que va a ser determinante en esta campaña electoral", ha señalado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ante la prensa en la Puerta del Sol, donde permanece la acampada con cientos de participantes que reclaman soluciones a esta crisis.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para que los españoles decidan el futuro del país.

Actividades en barrios para impulsar la convocatoria

La organización sostiene, sin embargo, que la población no puede esperar a las elecciones de noviembre, por lo que insiste en una huelga general, aunque no han precisado una fecha. “Una huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, ha indicado Del Río. “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”, ha añadido. Por ello, desde esta misma tarde, el sindicato comenzará a organizar actividades en los barrios para impulsar la convocatoria.

Entre las demandas planteadas por el sindicato figuran los contratos indefinidos, la bajada de los alquileres y la expropiación de los fondos buitre, y también ha pedido el apoyo de los colectivos movilizados en defensa de la sanidad pública, las pensiones, la educación y los salarios.

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Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, Madrid, en protesta por la vivienda. (Alberto Ortega / Europa Press)

“No vamos a dar ningún paso atrás y vamos a avanzar en un programa de derechos que garantice que la vivienda sea un derecho y no un medio de lucro para unos pocos”, ha concluido Del Río.

El llamamiento a la huelga general coincide con el anuncio del Ejecutivo de que llevará de nuevo este martes al Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con el objetivo de buscar una vía para que puedan ser convalidados por la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes.