España

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

Una de las propuestas es reducir del 6% al 4% el coste fiscal por la adquisición de casas de segunda mano de hasta 450.000 euros

Isabel Díaz Ayuso durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. En la pantalla, la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol.
Isabel Díaz Ayuso durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. En la pantalla, la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. (Javier Lizon / EFE)
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, dos rebajas fiscales para las personas menores de 40 años que adquieran su residencia habitual en la región. El Gobierno autonómico prevé incluirlas en los Presupuestos de 2027, por lo que su aplicación queda pendiente de la aprobación de esas cuentas y de su tramitación parlamentaria.

La medida de mayor alcance reducirá del 6% al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para las operaciones de segunda mano de hasta 450.000 euros. El segundo cambio afecta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que bajará del 0,75% al 0,40% para quienes adquieran inmuebles de nueva construcción.

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El Ejecutivo madrileño calcula que ambas rebajas supondrán un ahorro de 116 millones de euros al año. El anuncio llega tras las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana en Madrid y otras ciudades por el encarecimiento de la vivienda, los alquileres y los desahucios, en un contexto en el que los precios de compra siguen al alza en España.

La rebaja del impuesto de vivienda usada concentrará casi todo el ahorro previsto

La reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava la compraventa de inmuebles usados, concentrará 114 de los 116 millones de euros de ahorro estimado por la Comunidad de Madrid. Según sus cálculos, podrá beneficiar a unas 40.000 personas, con una rebaja media de 2.850 euros.

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En una operación de 300.000 euros, el pago por este tributo pasaría de 18.000 a 12.000 euros. El ahorro sería, por tanto, de 6.000 euros. La condición es que el inmueble se destine a residencia habitual y que su valor no supere los 450.000 euros.

La segunda medida rebaja el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la compra de vivienda nueva. El Gobierno regional prevé un ahorro anual de 2,1 millones de euros para unos 4.200 jóvenes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que el presidente del Gobierno "no puede más" y que ha convertido la política en un "negocio" y una "farsa".

La medida reduce el coste de compra, pero no afecta al precio ni a la entrada

Las rebajas fiscales se dirigen a quienes ya pueden acceder a la compra de una vivienda. No se aplican a los inquilinos ni cubren otros desembolsos habituales de una operación de compraventa, como la entrada que no financia el banco, la tasación, la notaría o los gastos de formalización de una hipoteca.

Tampoco modifican el precio de los inmuebles. El Instituto Nacional de Estadística (INE) situó en el 12,2% el aumento interanual del precio de la vivienda en España en el segundo trimestre de 2026. En el caso de los inmuebles usados, que concentran la principal rebaja propuesta por Ayuso, el incremento fue del 12,9%.

El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid llega después de que el Congreso rechazara el viernes 2 de octubre dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos en contra de su partido, el PP, además de los de otras formaciones políticas de derecha y extrema derecha.

Uno de los textos que no salieron adelante contemplaba la creación de Tu Casa, un préstamo público al 0% de interés para cubrir parte de la entrada de la primera residencia habitual. La ayuda podía llegar al 20% del valor del inmueble, con un máximo de 50.000 euros.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que su propuesta de rebajas fiscales busca equiparar el tratamiento de los compradores jóvenes al que ya tienen las familias numerosas. El Consejo de Gobierno prevé aprobar el proyecto de Presupuestos de 2027 durante octubre antes de remitirlo a la Asamblea de Madrid.

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