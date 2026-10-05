Shakira añade una nueva y última fecha a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid: todo lo que se sabe y cómo comprar las entradas

Shakira en su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. (Shakira / Instagram).

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Shakira tenía previsto despedirse de Madrid el próximo 11 de octubre, pero finalmente habrá que esperar un día más para poner el punto final a su residencia en la capital. La cantante colombiana ha anunciado una nueva actuación el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, que se convertirá así en la última noche de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España.

La decisión responde a la elevada demanda que han generado sus conciertos. Con esta nueva fecha, la artista alcanzará los 13 espectáculos en Madrid desde que inauguró su residencia el pasado 18 de septiembre. Una última cita que, además, podría guardar alguna sorpresa, ya que Shakira ha adelantado que contará con artistas invitados sobre el escenario.

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La cantante lo ha anunciado a través de sus redes sociales con un mensaje en el que asegura que tendrá invitados que van a “flipar pepinos”. Por el momento, sus nombres no han trascendido, aunque la residencia madrileña ya ha dejado varios encuentros memorables.

La elección del 12 de octubre aporta un significado especial al cierre de esta etapa. Durante las últimas semanas, Shakira no solo ha ofrecido sus conciertos en Madrid, sino que ha convertido su estancia en la ciudad en una celebración de la cultura y la identidad latinoamericanas.

El escenario levantado en Iberdrola Music, en Villaverde, forma parte de un recinto mucho más amplio bautizado como Macondo Park. Inspirado en el universo creado por Gabriel García Márquez, este espacio temporal de unas 22 hectáreas ha reunido propuestas vinculadas a la música, el arte, la literatura y la gastronomía dentro de Es Latina Fest.

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El estadio tiene capacidad para alrededor de 55.000 espectadores por noche, convirtiendo cada actuación en un gran punto de encuentro. A Madrid han llegado seguidores procedentes de distintos lugares de España y también de otros países para disfrutar de una residencia que ha ido mucho más allá de los conciertos.

Cuándo se podrán comprar las entradas

Los seguidores que todavía no tengan entrada tendrán una última oportunidad. La preventa para los socios de SMusic comenzará este martes 6 de octubre a las 15:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas. Las localidades estarán disponibles a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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El concierto del 12 de octubre pondrá así el broche a una residencia que ha convertido Madrid en una de las grandes paradas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que ha alcanzado cifras históricas y que la cantante colombiana despedirá en España rodeada, previsiblemente, de algunos de sus amigos y colaboradores más cercanos.

Los invitados que han acompañado a Shakira

Y es que la presencia de artistas invitados se ha convertido en uno de los alicientes de esta residencia. Laura Pausini fue la primera gran sorpresa, cuando apareció para interpretar junto a Shakira Antología. Después llegó Alejandro Sanz, con quien la colombiana recuperó La Tortura y añadió también Corazón partío en una segunda noche. Manuel Turizo se sumó posteriormente para cantar Copa Vacía, mientras que los bailarines ugandeses Triplets Ghetto Kids también participaron en el espectáculo.

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Uno de los momentos más inesperados se produjo el 3 de octubre con Dua Lipa. La británica compartió escenario con Shakira para interpretar Antología, una canción que ya había versionado anteriormente en Bogotá. Con estos precedentes, la incógnita ahora está en saber quiénes serán los artistas que acompañarán a la colombiana en su última noche madrileña.

Dua Lipa y Shakira, durante el concierto de la colombiana en Madrid. (Instagram)