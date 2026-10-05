España Deportes

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Puede servir para recuperar confianza y físico, pero también perder ritmo, acumular minutos y alterar la dinámica de los equipos

El parón de selecciones, una plaga que puede funcionar como bomba de oxígeno. (Reuters/Ana Beltran)
El parón de selecciones, una plaga que puede funcionar como bomba de oxígeno. (Reuters/Ana Beltran)
Guardar

Brisbane, martes 29 de septiembre. Brasil gana 4-2 a Australia en un amistoso tras ir por detrás. En ese partido hay dos jugadores de LaLiga que viven el parón de forma muy distinta. Por un lado, Raphinha, del FC Barcelona, ha transformado su penalti y marcado un doblete en la primera parte. Sin embargo, se tiene que quedar en vestuario por molestias en el muslo derecho.

Por el otro, Vinícius Jr., del Real Madrid, quien en la segunda se echa el equipo a la espalda para terminar de culminar la remontada. Asistencia y gol. No está viviendo sus mejores días en el Santiago Bernabéu. “Necesito confianza. Perder en un Mundial no es fácil”, confesaría el mismo al término del encuentro.

PUBLICIDAD

Y es que, para un futbolista, el parón no siempre significa lo mismo. Hay quien lo agradece, quien necesita seguir jugando y quien, mientras sus compañeros descansan, encadena partidos, entrenamientos y viajes con otra camiseta.

Vinícius celebra su gol contra Australia. (Reuters)
Vinícius celebra su gol contra Australia. (Reuters)

Oxígeno para la cabeza

Empecemos por lo bueno. “Hay como un reinicio a nivel de contexto”, explica a Infobae el psicólogo deportivo Andrés Díez. El futbolista deja unos días un entorno de resultados, presión o falta de minutos y entra en otro con estímulos distintos. “Puede servir como una bomba de oxígeno”, dice.

En el club, los estímulos pueden ser “casi todos aversivos”, con “esa frustración acumulada”. Cambiar de ecosistema “al menos interrumpe ese bucle” y permite “cambiar el foco de atención también hacia otros estímulos”, cuenta.

PUBLICIDAD

Díez no habla de ningún jugador concreto, pero el escenario que describe encaja con el de Vinícius, que llegó al parón con un gol y tres asistencias en ocho partidos con el Real Madrid. Cuando a un jugador no le va bien o no tiene los minutos que quiere, “se activa como una brecha, como una amenaza” entre el nivel que quiere tener y lo que le está pasando, explica el psicólogo.

Vinícius Jr. (Europa Press)
Vinícius Jr. (Europa Press)

La selección puede ser entonces “un poco de revancha”. Y añade: “A este alto nivel, los deportistas tienen una confianza muy fuerte y esto les puede servir como una reválida”.

No hace falta estar en crisis para notar el efecto. Álex Baena, de excelente momento con el Atlético, salió desde el banquillo en Wembley, marcó el 2-2 ante Inglaterra y puso el centro del 3-2 de Oyarzabal. Cuatro días después, De la Fuente le dio la titularidad ante Croacia. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 2 en Wembley y firmó dos goles y una asistencia ante Croacia. Para ellos, el parón ha sido más escenario que pausa.

Lamine Yamal. (Europa Press)
Lamine Yamal. (Europa Press)

Cuando sale caro

Pero el cuerpo no siempre lo vive como un respiro. “No supone simplemente ‘parar tres semanas’, sino que modifica la dinámica de entrenamiento, competición y trabajo táctico”, explica Pedro E. Alcaraz, catedrático de Ciencias del Deporte y director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la UCAM, a este medio.

Para los internacionales, es casi lo contrario de un descanso. “El parón para el club no significa necesariamente un descanso para el futbolista”, dice, y quien juega dos o tres partidos “puede regresar al club con una fatiga acumulada incluso mayor que la que tenía antes del parón”.

Pedro E. Alcaraz, catedrático universitario en Ciencias del Deporte y director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la UCAM.
Pedro E. Alcaraz, catedrático universitario en Ciencias del Deporte y director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la UCAM. (cedida)

El que se queda, también cambia

Para el jugador que se queda en el club ocurre lo contrario. “Dos semanas sin competir no significan necesariamente que el futbolista pierda su condición física”, señala Alcaraz. “De hecho, en algunos casos puede volver físicamente más recuperado”. Es especialmente útil para quien arrastra pequeñas molestias, que dispone de “más tiempo para recuperarse y realizar un trabajo individualizado”.

El precio es “una cierta pérdida de ritmo competitivo”. Las aceleraciones, los contactos, los cambios de dirección o las decisiones bajo presión no se reproducen del todo en un entrenamiento. Por eso el parón es un “freno en seco” para el suplente que necesitaba partidos y una pausa necesaria para el titular que llevaba semanas acumulando minutos.

Algunos clubes con pocos internacionales organizan amistosos, aunque, avisa Alcaraz, “el objetivo no debería ser simplemente jugar un partido por jugarlo”.

Gavi es uno de los jugaodres que se ha quedado en casa. (Europa Press)
Gavi es uno de los jugaodres que se ha quedado en casa. (Europa Press)

Cuando el equipo va como un tiro

Hay otro caso en el que el parón sale caro: el de los equipos en racha. El FC Barcelona llega con pleno de victorias y su presidente, Joan Laporta, ha calificado el parón de “capricho” de Infantino.

En este sentido, Díez habla de una posible interrupción del flow. “Te obliga a reforzarte el rol a nivel de esquema táctico y de dinámicas. Al final, las relaciones humanas son diferentes en la selección”, explica. Alcaraz lo ve desde el campo: el entrenador pierde a jugadores fundamentales para trabajar los automatismos, y “es difícil reproducir con normalidad determinadas relaciones y situaciones de juego cuando faltan varios jugadores importantes”.

Así, el parón puede venirle bien a un futbolista y no a su equipo: el jugador recupera confianza mientras el club pierde durante dos semanas a piezas importantes para preparar el siguiente partido. Y viceversa. El club puede aprovechar el ‘reseteo’ del jugador para volver a meterlo en dinámica.

Raphinha y Lamine Yamal son la dupla de moda. (Reuters/Albert Gea)
Raphinha y Lamine Yamal son la dupla de moda. (Reuters/Albert Gea)

El efecto contrario

No obstante, la Selección no siempre va a ser un refugio. El jugador que llega pensando que tiene que demostrar algo puede vivir cada entrenamiento como un examen, y lo que decide el efecto es cómo le haya ido allí.

“Al que no le ha ido tan bien en el club, puede regresar con un diálogo interno más renovado”, afirma. Y añade: “Si te ha ido mal, puedes hacerte incluso más dudas”.

Tampoco vuelven todos igual. Uno ha jugado tres partidos y otro ninguno; uno trae un gol decisivo y otro, más dudas. Por eso Alcaraz insiste en individualizar: “Algunos jugadores necesitan mantener el estímulo competitivo, mientras que otros necesitan recuperar y asimilar la carga acumulada”. Las primeras respuestas llegarán a partir del 10 de octubre, cuando se reabra LaLiga.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaReal MadridFC BarcelonaAtlético de MadridPsicologíaLesiones DeportivasSelección españolaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

La atleta española atiende a ‘Infobae’ semanas después de colgarse el bronce en el Mundial de 100 km para hablar de sus inicios en el mundo del ‘running’, de como se gestiona y entrena una carrera así y de la recuperación de después

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

El exportero habló sobre cómo decidió invertir en el sector inmobiliario

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

El luchador hispanogeorgiano sigue trabajando para regresar cuanto antes al octógono

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

El centrocampista tuvo un largo recorrido en el mundo del fútbol, aunque su nombre también dio mucho que hablar fuera del terreno de juego

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

Florentino Pérez ha cumplido su promesa electoral y pide “la máxima celeridad” para resolver el caso de los pagos a los árbitros

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez anunciará a las 9:00 horas si adelanta las elecciones generales, en directo: última hora política en España

Pedro Sánchez anunciará a las 9:00 horas si adelanta las elecciones generales, en directo: última hora política en España

Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “¿Cómo puede haber medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones de la ‘ley de nietos’ y no para revisarlas?”

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de un adelanto electoral, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

DEPORTES

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA