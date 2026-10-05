España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este martes 6 de octubre.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 6 de octubre

Precio de media: 201.87 euros por megavatio hora

Precio más alto: 274.7 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 147.09 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 208.31 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 200.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 197.88 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 192.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 189.8 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.8 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 195.57 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 226.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 251.79 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 230.9 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 202.57 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.42 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 147.09 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 155.77 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 260.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 274.7 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 233.35 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 226.2 euros por megavatio hora.

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