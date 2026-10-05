Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 6 de octubre

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este martes 6 de octubre.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 6 de octubre

Precio de media: 201.87 euros por megavatio hora

Precio más alto: 274.7 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 147.09 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 208.31 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 200.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 197.88 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 192.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 189.8 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.8 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 195.57 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 226.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 251.79 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 230.9 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 202.57 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.42 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 147.09 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 155.77 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 190.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 260.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 274.7 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 233.35 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 226.2 euros por megavatio hora.