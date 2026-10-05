Daniel Sancho también intentó que su padre le dejara 100.000 euros para sacarlo de prisión: “Rodolfo le dijo que no, que era una estafa”

El actor Rodolfo Sancho a su llegada al tribunal de Samui en Tailandia. (EFE/ Sitthipong Charoenjai).

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Los audios de Daniel Sancho desde la prisión de Surat Thani continúan dejando nuevos detalles sobre la situación que atravesaba el condenado por el asesinato de Edwin Arrieta. Después de que salieran a la luz las conversaciones que mantuvo con su madre, Silvia Bronchalo, en octubre de 2025, ahora ha trascendido que el joven habría intentado conseguir esos mismos 100.000 euros a través de su padre, Rodolfo Sancho.

La información ha sido difundida por Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, quien explicaba en Fiesta que el actor habría rechazado la propuesta inmediatamente: “Cuando se lo plantea a su padre, su padre le dice que no, que es una estafa. Su padre dice que le han calentado la oreja en prisión, y esto es habitual, no solo en Tailandia. Su padre dice que bajo ningún concepto, no hace caso de esto porque no se fía de nadie”.

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La portavoz ha asegurado también que dentro de la prisión habría personas de diferentes nacionalidades que se acercaban a Daniel con este tipo de propuestas. “Hay gente que le viene con historias a Daniel”, ha afirmado. Ante la negativa de Rodolfo, el condenado habría recurrido entonces a su madre, con quien mantuvo las conversaciones que ahora se han hecho públicas.

El plan que Daniel explicó a su madre

En una de las grabaciones, correspondiente al 4 de octubre de 2025, Daniel preguntó a Silvia cuánto dinero tenía disponible. Ella respondió que disponía de “ciento y algo”, en referencia a sus ahorros. A partir de ahí, el joven comenzó a explicarle una operación con la que, según su propio relato, podría conseguir la libertad provisional. La cantidad necesaria rondaba los 100.000 euros y estaría destinada a adquirir un terreno en Tailandia a través de una persona identificada en la conversación como Alice.

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Daniel aseguraba que aquella compra serviría como garantía para facilitar su salida de prisión y que la operación permitiría que su caso quedara en manos de personas en las que, según él, podían confiar. “Me sacas de aquí. Para el 15 de noviembre estoy fuera”, llegó a decirle a su madre.

Fotografía de archivo del español Daniel Sancho junto a la policía de Tailandia. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las grabaciones es la explicación que Daniel daba sobre la persona relacionada con la compra del terreno. Según su versión, tendría capacidad para influir sobre personas vinculadas a su procedimiento. “La persona a la que compramos la tierra nos va a hacer un favor. Va a susurrar en el oído de X personas para que esto ocurra”, afirmaba.

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Las grabaciones recogen, por tanto, el relato que el propio Daniel trasladaba a su madre, pero no acreditan que esa persona tuviera realmente capacidad para influir en jueces ni que la operación pudiera garantizar su libertad. De hecho, una abogada tailandesa, Two Yupa, señaló que, si se demostrara la participación de Sancho en un intento de soborno a un funcionario público, podría tener consecuencias legales. La propia Silvia mostró sus dudas durante la conversación y llegó a preguntarle si aquella operación podía acabar perjudicándoles. Daniel, sin embargo, insistió en que era la vía para cambiar su situación.