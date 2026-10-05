Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Ananda Manjón / Europa Press)

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Isabel Díaz Ayuso ha agitado este lunes el fantasma de un posible fraude electoral a cuenta del voto por correo y los censos electorales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido directamente a los ciudadanos que “ni se les ocurra votar por correo” en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, convocadas hoy por Pedro Sánchez. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso ha planteado los comicios como un plebiscito entre “democracia o Sánchez” y ha avanzado que el PP estará “muy pendiente” de una posible “adulteración” de los censos.

Su advertencia se apoya, según ha explicado, en las dudas que le generan la llamada ‘ley de nietos’ y las “regularizaciones masivas”, que a su juicio podrían haber permitido al PSOE “decidir a qué sitio iba cada elector”. “Que tengamos que estar con estas dudas y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España”, ha lamentado.

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La polémica por la ‘ley de nietos’

Las palabras de Ayuso llegan después de varios meses de controversia política y judicial en torno a la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y conocida popularmente como la ‘ley de nietos’. Esta norma abrió la puerta a que determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran adquirir la nacionalidad española en distintos supuestos vinculados, entre otros motivos, al exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura.

Una urna durante unas elecciones. (Europa Press)

La polémica se ha trasladado al terreno electoral por el impacto que la adquisición de la nacionalidad puede tener en el censo de españoles residentes en el extranjero, el denominado CERA. La Junta Electoral Central ha intervenido en los últimos meses para precisar cómo deben inscribirse estos nuevos ciudadanos y, en particular, cómo debe determinarse el municipio de inscripción electoral de quienes adquieren la nacionalidad por esta vía.

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El asunto llegó también al Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó en septiembre suspender cautelarmente las altas en el CERA derivadas de la aplicación de la ley de nietos hasta que los consulados acreditasen que los nuevos electores cumplían las condiciones exigidas por la norma para acogerse a este supuesto de nacionalidad. La decisión se produjo en el marco de los recursos presentados contra actuaciones de la Administración electoral.

La Junta Electoral Central, por su parte, rechazó posteriormente revisar de oficio las nacionalizaciones concedidas al amparo de la ley, aunque sí avaló que se reforzaran los criterios para justificar el municipio de inscripción de estos electores. El debate ha girado, por tanto, en torno a los requisitos y al procedimiento de incorporación al censo, y no existe en las resoluciones electorales citadas una conclusión que establezca la existencia de un fraude electoral.

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El PP lleva meses cuestionando la gestión de este asunto. El propio Alberto Núñez Feijóo había puesto anteriormente el foco en la ‘ley de nietos’ y en su posible impacto electoral, mientras que Vox ha recurrido ante los tribunales determinadas actuaciones relacionadas con la inscripción de estos ciudadanos en el censo exterior. Ayuso ha recuperado ahora ese argumento coincidiendo con la convocatoria de las elecciones generales. Su advertencia se produce, además, cuando comienza el periodo en el que los ciudadanos pueden solicitar el voto por correo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la convocatoria electoral es un "recurso desesperado" del Gobierno que responde al "miedo a que se conozca hasta el último detalle de la maraña de casos de corrupción abiertos".

Su intervención se ha producido, además, en el mismo desayuno en el que ha fijado el marco político con el que el PP afrontará las próximas elecciones. Ayuso ha descrito los comicios como una elección entre “democracia o Sánchez”, después de que el presidente del Gobierno anunciara la convocatoria electoral. La dirigente madrileña ha endurecido así el discurso con el que su partido encara una campaña que comenzará oficialmente en noviembre.

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