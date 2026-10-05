Pedro Sánchez anuncia si adelanta las elecciones generales y si volverá a llevar los decretos de vivienda al Congreso, en directo: última hora política en España

El presidente del Gobierno intervino al término del debate sobre los decretos para advertir a la derecha del "error histórico" que estaba cometiendo.

Pedro Sánchez resuelve este lunes si convoca elecciones generales una vez el Congreso tumbó el pasado viernes los decretos de vivienda. El presidente del Gobierno mantiene su agenda prevista, inaugurando a las 9:30 horas el XXIX Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar y presidiendo a las 11:00 horas la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Tanto ministros como relevantes representantes del partido abogan por adelantar los comicios. Estratégicamente, la izquierda ha vuelto a tomar la iniciativa, superada estos dos meses atrás por la crisis en Ceuta. Sin embargo, y a falta de sondeos más recientes, la derecha sigue teniendo una amplia ventaja, con una mayoría estimada de 200 escaños.

La situación coge además a Sumar sin un líder ni una plataforma nuevos, tal como se comprometieron, pero no se puede decir que por sorpresa, ya que llevan meses sin materializar. La propuesta de Gabriel Rufián no fue secundada. La apuesta se llamará Frente Amplio, con Pablo Bustinduy como favorito en las quinielas. El 17 de octubre se confirmará.

Además de la baza del adelanto electoral, Sánchez tiene la de la aprobación de los decretos por la vía de la diputación permanente. Si el presidente disuelve las cortes, las fuerzas progresistas contarán con mayoría en la Cámara Baja para sacar adelante lo que PP, Vox, Junts y UPN tumbaron. Sería toda una declaración de intenciones y el pistoletazo de la precampaña.