España

Pedro Sánchez anuncia si adelanta las elecciones generales y si volverá a llevar los decretos de vivienda al Congreso, en directo: última hora política en España

El presidente del Gobierno ha sopesado este fin de semana con su equipo la convocatoria de comicios. Por el momento, mantiene su agenda este lunes

Guardar
El presidente del Gobierno intervino al término del debate sobre los decretos para advertir a la derecha del "error histórico" que estaba cometiendo.

Pedro Sánchez resuelve este lunes si convoca elecciones generales una vez el Congreso tumbó el pasado viernes los decretos de vivienda. El presidente del Gobierno mantiene su agenda prevista, inaugurando a las 9:30 horas el XXIX Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar y presidiendo a las 11:00 horas la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Tanto ministros como relevantes representantes del partido abogan por adelantar los comicios. Estratégicamente, la izquierda ha vuelto a tomar la iniciativa, superada estos dos meses atrás por la crisis en Ceuta. Sin embargo, y a falta de sondeos más recientes, la derecha sigue teniendo una amplia ventaja, con una mayoría estimada de 200 escaños.

La situación coge además a Sumar sin un líder ni una plataforma nuevos, tal como se comprometieron, pero no se puede decir que por sorpresa, ya que llevan meses sin materializar. La propuesta de Gabriel Rufián no fue secundada. La apuesta se llamará Frente Amplio, con Pablo Bustinduy como favorito en las quinielas. El 17 de octubre se confirmará.

Además de la baza del adelanto electoral, Sánchez tiene la de la aprobación de los decretos por la vía de la diputación permanente. Si el presidente disuelve las cortes, las fuerzas progresistas contarán con mayoría en la Cámara Baja para sacar adelante lo que PP, Vox, Junts y UPN tumbaron. Sería toda una declaración de intenciones y el pistoletazo de la precampaña.

05:50 hsHoy

Críticas a Junts tras el revés a los decretos de vivienda: “Sus votantes no solo son caseros, sino también inquilinos, y sobre todo gente sensata”

El pasado viernes Junts, PP y Vox tumbaron en el Congreso las medidas con las que el Gobierno buscaba frenar desahucios y la especulación. Las protestas continúan en todo el país

Numerosas personas durante la manifestación por una vivienda digna vivienda el sábado 3 de octubre en Madrid. (Matias Chiofalo / Europa Press)
Numerosas personas durante la manifestación por una vivienda digna vivienda el sábado 3 de octubre en Madrid. (Matias Chiofalo / Europa Press)

La crisis de la vivienda ha llevado la tensión social y política en España a un nivel inédito. Las protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, el caso que ha despertado una oleada de indignación que reclama soluciones al problema habitacional, se extendieron a lo largo de la semana pasada por distintos puntos del país, más allá de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid, mientras el Gobierno afrontaba negociaciones políticas y un nuevo revés en el Congreso, cuando Junts per Catalunya, PP y Vox tumbaron el viernes los dos decretos de vivienda aprobados dos días antes en el Consejo de Ministros.

Leer la nota completa
05:37 hsHoy

Nuevo sondeo

Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, líderes de Vox y PP, respectivamente. (Eduardo Parra/Europa Press)
Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, líderes de Vox y PP, respectivamente. (Eduardo Parra/Europa Press)

Un sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER otorga una holgada victoria a la derecha en unas elecciones. La encuesta, eso sí, se realizó después del desahucio de Maricarmen, pero antes de la votación este pasado viernes en el Congreso de los decretos de vivienda. El PP obtendría un 31,6% de los votos (1,5 puntos menos que en las pasadas generales), por un 27,4% del PSOE (4,3 menos). Vox es el único que crece, con un 18,4% (6 puntos más), mientras que el mayor batacazo es el de Sumar, que apenas llega al 5,6%. La derecha alcanzaría así el 50% de los sufragios.

05:27 hsHoy

“Pedro, aprieta el botón”

El PP pide al presidente del Gobierno que convoque elecciones "cuanto antes" tras el fracaso de los decretos de vivienda en el Congreso.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones cuanto antes, en un vídeo difundido en las redes sociales del partido. En Génova dicen estar “preparados” para confrontar en campaña y ganar los comicios.

05:21 hsHoy

A las puertas de un adelanto electoral, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Ese desvío conjunto equivale a 78.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Funcas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026. Eduardo Parra / Europa Press
El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026. Eduardo Parra / Europa Press

Ahora que ya parece que asoman unas elecciones generales, y que no serán en 2027, sino que todo apunta a que podrían ser en noviembre, cabe destacar que España lleva ya cuatro años consecutivos sin unas cuentas públicas nuevas aprobadas en el Congreso de los Diputados. Los números hace tiempo que no le dan a Pedro Sánchez. De hecho, las últimas se aprobaron en 2023 y siguen vigentes bajo sucesivas prórrogas. Y mientras tanto, el gasto del conjunto de las administraciones públicas se ha incrementado un 19% durante este trienio, según un análisis de Funcas publicado en su revista Cuadernos de Información Económica. La cifra excluye el pago de intereses de la deuda y los fondos europeos Next Generation.

Leer la nota completa
05:07 hsHoy

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

Los partidos que integran la coalición rebautizan su proyecto como Frente Amplio, a la espera de aglutinar a más sectores de la izquierda alternativa

Representantes de Sumar en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
Representantes de Sumar en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

Es posible que los españoles decidan a su próximo presidente del Gobierno antes de que acabe el año y los partidos políticos ultiman movimientos para llegar a las urnas en las mejores condiciones. Pedro Sánchez se ha tomado dos días de reflexión para decidir si mantiene su promesa de agotar la legislatura o, por el contrario, disuelve las Cortes y se lanza a la batalla final de las urnas con el telón de fondo del problema de la vivienda.

Leer la nota completa
05:01 hsHoy

Pedro Sánchez mantiene en vilo a los partidos antes de anunciar este lunes si adelanta o no las elecciones: su primera aparición será en un foro de empresas familiares

Los propios socialistas, sus aliados en el Congreso y la oposición le piden un adelanto electoral tras el fracaso de la votación de los decretos de vivienda

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra/Europa Press)
Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra/Europa Press)

Pedro Sánchez mantiene en vilo al país antes de anunciar si convocará o no un adelanto de las elecciones generales. El presidente se tomó dos días de reflexión tras naufragar la votación de los dos decretos de vivienda que contenían la protección contra los desahucios y la renovación automática de los alquileres, entre otras medidas. De nuevo, por la negativa de Junts, PP y Vox. La derrota ha sido dura simbólicamente, porque el propio líder del Ejecutivo sirvió la votación como un matchball de su Gobierno, que él mismo acuñó como la “legislatura de la vivienda”. Tras la sesión en el Congreso, el presidente afirmó que quería escuchar primero a las calles antes de tomar una decisión, y las calles se han hecho oír este fin de semana: decenas de miles de personas han realizado manifestaciones y acampadas, al grito de huelga general, en una docena de ciudades.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones Generales España 2026Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaSumarPPVoxÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas noticias

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 5 de octubre

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 5 de octubre

Embalses España: la reserva de agua bajó este 5 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -1,07 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España: la reserva de agua bajó este 5 de octubre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 5 de octubre

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 5 de octubre

Predicción del estado del tiempo en Zaragoza para este lunes 5 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del estado del tiempo en Zaragoza para este lunes 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

El patrimonio financiero sube por el fuerte avance de los valores y los fondos de inversión, situando a España en el puesto 20 entre los países más ricos del mundo

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

ÚLTIMAS NOTICIAS

Construyó una fortuna de 8.000 millones de dólares y la regaló: el hombre que creó los free shops y murió en un departamento alquilado

Construyó una fortuna de 8.000 millones de dólares y la regaló: el hombre que creó los free shops y murió en un departamento alquilado

La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

La ex monja que compartió el convento con la joven que inspiró la serie Cautiva: latigazos, rezos y silencios para llegar a Dios

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

Cuenta regresiva para el FAL: hasta cuándo deben registrarse los empleadores y qué sucederá si no lo hacen

INFOBAE AMÉRICA

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado

Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca

DEPORTES

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

Se terminó la novela de Marcos Rojo: la propuesta que convenció a Racing para que el defensor retorne a Estudiantes