Pedro Sánchez anuncia si adelanta las elecciones generales y si volverá a llevar los decretos de vivienda al Congreso, en directo: última hora política en España

Pedro Sánchez resuelve este lunes si convoca elecciones generales una vez el Congreso tumbó el pasado viernes los decretos de vivienda. El presidente del Gobierno mantiene su agenda prevista, inaugurando a las 9:30 horas el XXIX Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar y presidiendo a las 11:00 horas la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Tanto ministros como relevantes representantes del partido abogan por adelantar los comicios. Estratégicamente, la izquierda ha vuelto a tomar la iniciativa, superada estos dos meses atrás por la crisis en Ceuta. Sin embargo, y a falta de sondeos más recientes, la derecha sigue teniendo una amplia ventaja, con una mayoría estimada de 200 escaños.
La situación coge además a Sumar sin un líder ni una plataforma nuevos, tal como se comprometieron, pero no se puede decir que por sorpresa, ya que llevan meses sin materializar. La propuesta de Gabriel Rufián no fue secundada. La apuesta se llamará Frente Amplio, con Pablo Bustinduy como favorito en las quinielas. El 17 de octubre se confirmará.
Además de la baza del adelanto electoral, Sánchez tiene la de la aprobación de los decretos por la vía de la diputación permanente. Si el presidente disuelve las cortes, las fuerzas progresistas contarán con mayoría en la Cámara Baja para sacar adelante lo que PP, Vox, Junts y UPN tumbaron. Sería toda una declaración de intenciones y el pistoletazo de la precampaña.
La crisis de la vivienda ha llevado la tensión social y política en España a un nivel inédito. Las protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, el caso que ha despertado una oleada de indignación que reclama soluciones al problema habitacional, se extendieron a lo largo de la semana pasada por distintos puntos del país, más allá de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid, mientras el Gobierno afrontaba negociaciones políticas y un nuevo revés en el Congreso, cuando Junts per Catalunya, PP y Vox tumbaron el viernes los dos decretos de vivienda aprobados dos días antes en el Consejo de Ministros.
Nuevo sondeo
Un sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER otorga una holgada victoria a la derecha en unas elecciones. La encuesta, eso sí, se realizó después del desahucio de Maricarmen, pero antes de la votación este pasado viernes en el Congreso de los decretos de vivienda. El PP obtendría un 31,6% de los votos (1,5 puntos menos que en las pasadas generales), por un 27,4% del PSOE (4,3 menos). Vox es el único que crece, con un 18,4% (6 puntos más), mientras que el mayor batacazo es el de Sumar, que apenas llega al 5,6%. La derecha alcanzaría así el 50% de los sufragios.
“Pedro, aprieta el botón”
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones cuanto antes, en un vídeo difundido en las redes sociales del partido. En Génova dicen estar “preparados” para confrontar en campaña y ganar los comicios.
Ahora que ya parece que asoman unas elecciones generales, y que no serán en 2027, sino que todo apunta a que podrían ser en noviembre, cabe destacar que España lleva ya cuatro años consecutivos sin unas cuentas públicas nuevas aprobadas en el Congreso de los Diputados. Los números hace tiempo que no le dan a Pedro Sánchez. De hecho, las últimas se aprobaron en 2023 y siguen vigentes bajo sucesivas prórrogas. Y mientras tanto, el gasto del conjunto de las administraciones públicas se ha incrementado un 19% durante este trienio, según un análisis de Funcas publicado en su revista Cuadernos de Información Económica. La cifra excluye el pago de intereses de la deuda y los fondos europeos Next Generation.
Es posible que los españoles decidan a su próximo presidente del Gobierno antes de que acabe el año y los partidos políticos ultiman movimientos para llegar a las urnas en las mejores condiciones. Pedro Sánchez se ha tomado dos días de reflexión para decidir si mantiene su promesa de agotar la legislatura o, por el contrario, disuelve las Cortes y se lanza a la batalla final de las urnas con el telón de fondo del problema de la vivienda.
Pedro Sánchez mantiene en vilo al país antes de anunciar si convocará o no un adelanto de las elecciones generales. El presidente se tomó dos días de reflexión tras naufragar la votación de los dos decretos de vivienda que contenían la protección contra los desahucios y la renovación automática de los alquileres, entre otras medidas. De nuevo, por la negativa de Junts, PP y Vox. La derrota ha sido dura simbólicamente, porque el propio líder del Ejecutivo sirvió la votación como un matchball de su Gobierno, que él mismo acuñó como la “legislatura de la vivienda”. Tras la sesión en el Congreso, el presidente afirmó que quería escuchar primero a las calles antes de tomar una decisión, y las calles se han hecho oír este fin de semana: decenas de miles de personas han realizado manifestaciones y acampadas, al grito de huelga general, en una docena de ciudades.