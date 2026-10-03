España

Alubias con longaniza al estilo italiano: un guiso tan sabroso como fácil de preparar

La combinación recuerda a los guisos rústicos del centro de Italia y se puede servir como plato único, con pan crujiente y una ensalada verde

Cazuela de barro con alubias blancas, tomate y longaniza, junto a un pan de hogaza, una copa de vino tinto y una cuchara de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las alubias blancas y la longaniza forman un guiso reconfortante, sabroso y muy fácil de preparar. La legumbre aporta una textura cremosa, mientras que la salchicha italiana perfuma el caldo con sus especias y sus jugos.

La combinación recuerda a los guisos rústicos del centro de Italia, donde las alubias cannellini se cocinan con embutidos, tomate y hierbas aromáticas. Se puede servir como plato único, con pan crujiente y una ensalada verde.

PUBLICIDAD

Receta de alubias con longaniza al estilo italiano

Este plato combina alubias blancas, longaniza fresca, tomate, ajo y hierbas aromáticas. La técnica consiste en cocer las legumbres a fuego suave y añadir después un sofrito concentrado con la longaniza dorada.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 25 minutos.
  • Remojo de las alubias: 8 a 12 horas.
  • Cocción: 1 hora y 15 minutos.
  • Tiempo total aproximado: 9 horas y 40 minutos, incluido el remojo.

Ingredientes

500 g de alubias blancas secas.

400 g de longaniza fresca italiana.

2 cebollas pequeñas.

2 dientes de ajo.

300 g de tomate triturado o tomate maduro rallado.

100 ml de vino blanco.

1 hoja de laurel.

1 ramita de tomillo.

1 cucharada de perejil fresco picado.

3 cucharadas de aceite de oliva.

Sal, al gusto.

Agua, la necesaria.

Cómo hacer alubias con longaniza al estilo italiano, paso a paso

  1. Pon las alubias en un bol grande y cúbrelas con abundante agua. Déjalas en remojo entre 8 y 12 horas.
  2. Escurre las alubias y pásalas a una olla. Cúbrelas con agua fría.
  3. Añade 1 cebolla entera, el laurel y el tomillo.
  4. Lleva la olla a fuego medio. Cuando comience a hervir, baja la intensidad y cuece las alubias durante 45 minutos.
  5. Mientras tanto, retira la piel de la longaniza y córtala en trozos medianos.
  6. Calienta el aceite de oliva en una sartén. Dora la longaniza durante 5 minutos.
  7. Retira la longaniza y reserva sus jugos en la sartén.
  8. Pica la otra cebolla y los dientes de ajo. Sofríelos en la misma sartén durante 5 minutos.
  9. Añade el tomate y cocina el sofrito durante 8 minutos, hasta que pierda parte del agua.
  10. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante 2 minutos.
  11. Incorpora el perejil y mezcla bien.
  12. Retira la cebolla entera de la olla de las alubias.
  13. Añade el sofrito y la longaniza a la olla.
  14. Mantén la cocción a fuego suave para que las alubias no se rompan.
  15. Cuece todo junto durante 30 minutos más, con la olla parcialmente tapada.
  16. Comprueba el nivel de agua durante la cocción. Las alubias deben quedar cubiertas, pero el caldo no debe resultar excesivamente líquido.
  17. Prueba y rectifica de sal al final. Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 650 kcal.
  • Proteínas: aproximadamente 32 g.
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 65 g.
  • Grasas: aproximadamente 29 g.
  • Fibra: aproximadamente 15 g.
  • Sodio: variable según la cantidad de sal y el tipo de longaniza.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alubias en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

El guiso espesará al enfriarse. Para recalentarlo, añade un poco de agua y caliéntalo a fuego suave.

También se puede congelar durante un máximo de 3 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo poco a poco para conservar la textura de las alubias.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaProductos EspañaLegumbresCocina ItalianaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad

Se esperan fuertes vientos y una acumulación de más de doscientos litros por metro cuadrado en un día. La mayoría se concentrará en seis horas

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”