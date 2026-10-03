Alubias con longaniza al estilo italiano: un guiso tan sabroso como fácil de preparar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las alubias blancas y la longaniza forman un guiso reconfortante, sabroso y muy fácil de preparar. La legumbre aporta una textura cremosa, mientras que la salchicha italiana perfuma el caldo con sus especias y sus jugos.

La combinación recuerda a los guisos rústicos del centro de Italia, donde las alubias cannellini se cocinan con embutidos, tomate y hierbas aromáticas. Se puede servir como plato único, con pan crujiente y una ensalada verde.

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Receta de alubias con longaniza al estilo italiano

Este plato combina alubias blancas, longaniza fresca, tomate, ajo y hierbas aromáticas. La técnica consiste en cocer las legumbres a fuego suave y añadir después un sofrito concentrado con la longaniza dorada.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Remojo de las alubias: 8 a 12 horas.

Cocción: 1 hora y 15 minutos.

Tiempo total aproximado: 9 horas y 40 minutos, incluido el remojo.

Ingredientes

500 g de alubias blancas secas.

400 g de longaniza fresca italiana.

2 cebollas pequeñas.

2 dientes de ajo.

300 g de tomate triturado o tomate maduro rallado.

100 ml de vino blanco.

1 hoja de laurel.

1 ramita de tomillo.

1 cucharada de perejil fresco picado.

3 cucharadas de aceite de oliva.

Sal, al gusto.

Agua, la necesaria.

Cómo hacer alubias con longaniza al estilo italiano, paso a paso

Pon las alubias en un bol grande y cúbrelas con abundante agua. Déjalas en remojo entre 8 y 12 horas. Escurre las alubias y pásalas a una olla. Cúbrelas con agua fría. Añade 1 cebolla entera, el laurel y el tomillo. Lleva la olla a fuego medio. Cuando comience a hervir, baja la intensidad y cuece las alubias durante 45 minutos. Mientras tanto, retira la piel de la longaniza y córtala en trozos medianos. Calienta el aceite de oliva en una sartén. Dora la longaniza durante 5 minutos. Retira la longaniza y reserva sus jugos en la sartén. Pica la otra cebolla y los dientes de ajo. Sofríelos en la misma sartén durante 5 minutos. Añade el tomate y cocina el sofrito durante 8 minutos, hasta que pierda parte del agua. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante 2 minutos. Incorpora el perejil y mezcla bien. Retira la cebolla entera de la olla de las alubias. Añade el sofrito y la longaniza a la olla. Mantén la cocción a fuego suave para que las alubias no se rompan. Cuece todo junto durante 30 minutos más, con la olla parcialmente tapada. Comprueba el nivel de agua durante la cocción. Las alubias deben quedar cubiertas, pero el caldo no debe resultar excesivamente líquido. Prueba y rectifica de sal al final. Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 650 kcal.

Proteínas: aproximadamente 32 g.

Hidratos de carbono: aproximadamente 65 g.

Grasas: aproximadamente 29 g.

Fibra: aproximadamente 15 g.

Sodio: variable según la cantidad de sal y el tipo de longaniza.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alubias en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

El guiso espesará al enfriarse. Para recalentarlo, añade un poco de agua y caliéntalo a fuego suave.

También se puede congelar durante un máximo de 3 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo poco a poco para conservar la textura de las alubias.

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