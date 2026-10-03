Alubias con longaniza al estilo italiano: un guiso tan sabroso como fácil de preparar

Las alubias blancas y la longaniza forman un guiso reconfortante, sabroso y muy fácil de preparar. La legumbre aporta una textura cremosa, mientras que la salchicha italiana perfuma el caldo con sus especias y sus jugos.
La combinación recuerda a los guisos rústicos del centro de Italia, donde las alubias cannellini se cocinan con embutidos, tomate y hierbas aromáticas. Se puede servir como plato único, con pan crujiente y una ensalada verde.
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Receta de alubias con longaniza al estilo italiano
Este plato combina alubias blancas, longaniza fresca, tomate, ajo y hierbas aromáticas. La técnica consiste en cocer las legumbres a fuego suave y añadir después un sofrito concentrado con la longaniza dorada.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 25 minutos.
- Remojo de las alubias: 8 a 12 horas.
- Cocción: 1 hora y 15 minutos.
- Tiempo total aproximado: 9 horas y 40 minutos, incluido el remojo.
Ingredientes
500 g de alubias blancas secas.
400 g de longaniza fresca italiana.
2 cebollas pequeñas.
2 dientes de ajo.
300 g de tomate triturado o tomate maduro rallado.
100 ml de vino blanco.
1 hoja de laurel.
1 ramita de tomillo.
1 cucharada de perejil fresco picado.
3 cucharadas de aceite de oliva.
Sal, al gusto.
Agua, la necesaria.
Cómo hacer alubias con longaniza al estilo italiano, paso a paso
- Pon las alubias en un bol grande y cúbrelas con abundante agua. Déjalas en remojo entre 8 y 12 horas.
- Escurre las alubias y pásalas a una olla. Cúbrelas con agua fría.
- Añade 1 cebolla entera, el laurel y el tomillo.
- Lleva la olla a fuego medio. Cuando comience a hervir, baja la intensidad y cuece las alubias durante 45 minutos.
- Mientras tanto, retira la piel de la longaniza y córtala en trozos medianos.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén. Dora la longaniza durante 5 minutos.
- Retira la longaniza y reserva sus jugos en la sartén.
- Pica la otra cebolla y los dientes de ajo. Sofríelos en la misma sartén durante 5 minutos.
- Añade el tomate y cocina el sofrito durante 8 minutos, hasta que pierda parte del agua.
- Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante 2 minutos.
- Incorpora el perejil y mezcla bien.
- Retira la cebolla entera de la olla de las alubias.
- Añade el sofrito y la longaniza a la olla.
- Mantén la cocción a fuego suave para que las alubias no se rompan.
- Cuece todo junto durante 30 minutos más, con la olla parcialmente tapada.
- Comprueba el nivel de agua durante la cocción. Las alubias deben quedar cubiertas, pero el caldo no debe resultar excesivamente líquido.
- Prueba y rectifica de sal al final. Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 650 kcal.
- Proteínas: aproximadamente 32 g.
- Hidratos de carbono: aproximadamente 65 g.
- Grasas: aproximadamente 29 g.
- Fibra: aproximadamente 15 g.
- Sodio: variable según la cantidad de sal y el tipo de longaniza.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las alubias en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
El guiso espesará al enfriarse. Para recalentarlo, añade un poco de agua y caliéntalo a fuego suave.
También se puede congelar durante un máximo de 3 meses. Descongélalo en la nevera y caliéntalo poco a poco para conservar la textura de las alubias.
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