Boniato gratinado relleno de carne: una receta al horno sencilla, saciante y con un toque dulce que es perfecta para preparar en otoño

Boniato asado relleno de carne picada y cubierto con queso gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Otoño es la época del año en la que se inaugura la temporada de recetas al horno y platos calientes. Guisos, estofados y sopas empiezan a ganar protagonismo en nuestras mesas, pero esto no quiere decir que haya que renunciar a preparaciones originales o platos diferentes que marquen la diferencia.

Si buscas un plato saciante y fácil de preparar, una de las opciones que pueden ampliar tu repertorio gastronómico es el boniato relleno. Este tubérculo no solo es bueno para la salud, sino que tiene un sabor suave y dulce que puede darle un matiz de profundidad a tu receta.

PUBLICIDAD

Además, es un producto de temporada, por lo que es conveniente usarlo ahora para sacar el mayor provecho a su sabor. Una de las variantes clásicas es el boniato gratinado relleno de carne, que tiene un contraste de texturas muy llamativo y es fácil de preparar.

Boniato cortado. (Getty)

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora y 5 minutos

Tiempo total: 1 hora y 25 minutos

Ingredientes

4 boniatos medianos 400 g de carne picada 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 1 pimiento rojo pequeño 150 g de tomate triturado 100 g de queso rallado 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharadita de pimentón dulce 1/2 cucharadita de comino molido 1/2 cucharadita de orégano seco Sal, al gusto Pimienta negra, al gusto 2 cucharadas de perejil fresco picado

Cómo hacer boniato gratinado relleno de carne, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C, con calor arriba y abajo. Lava los boniatos, sécalos, pínchalos varias veces con un tenedor y ásalos sobre una bandeja durante 45-50 minutos, hasta que estén tiernos. Mientras tanto, prepara el relleno. Pela y pica la cebolla y el ajo, y corta el pimiento en dados pequeños. Sofríe la cebolla y el pimiento con aceite de oliva durante 6-8 minutos. Añade el ajo y cocina 1 minuto más antes de incorporar la carne picada. Cocínala durante 8-10 minutos, desmenuzándola con una cuchara, hasta que esté dorada. Añade el tomate triturado, el pimentón, el comino y el orégano, salpimienta y cocina durante 10 minutos a fuego medio, hasta obtener un relleno espeso y jugoso. Cuando los boniatos estén listos, déjalos reposar 5 minutos y córtalos por la mitad a lo largo. Retira parte de la pulpa, dejando aproximadamente 1 cm junto a la piel, y mézclala con la carne. Rellena las mitades y cúbrelas con queso rallado. Gratínalos durante 8-10 minutos, hasta que el queso esté fundido y dorado. Termina con perejil fresco picado y sirve caliente.

Los restaurantes de España que hacen las mejores tortillas de patatas, según la Guía Michelin.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para 4 raciones generosas, es decir, un boniato por persona. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 560 kcal

Proteínas: 31 g

Hidratos de carbono: 56 g

Grasas: 24 g

Fibra: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los boniatos rellenos pueden conservarse en la nevera durante 3 días, siempre que se guarden correctamente. Una vez preparados, deja que se enfríen ligeramente y colócalos en un recipiente hermético antes de introducirlos en el frigorífico.

PUBLICIDAD

A la hora de consumirlos, puedes recalentarlos en el horno. De esta forma, el relleno recuperará temperatura y el queso volverá a quedar ligeramente crujiente. También es posible utilizar el microondas si buscas algo más rápido, aunque en este caso el queso perderá parte de su textura.