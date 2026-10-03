Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

Fran García sustituye a Grimaldo en La Roja. (Europa Press)

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Fran García vuelve a La Roja tres años después. En principio, se verá las caras precisamente con ese futbolista que le hizo salir del Real Madrid, Marc Cucurella, y por el que, a priori, es suplente. Sin embargo, y dada la carga de minutos del catalán, el castellano-manchego puede tener los minutos que no tuvo Álex Grimaldo.

Precisamente, el del Real Betis viene a sustituir al rojiblanco después de que sintiera molestias en el muslo izquierdo antes del partido frente a Croacia en el Sánchez-Pizjuán. Las pruebas con la Federación no revelaron nada grave, pero los servicios médicos prefirieron ser prudentes y no arriesgar.

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Ya en Sevilla, Luis de la Fuente tiró de un viejo conocido: Fran García. Su nombre en la lista pone fin a una mala racha de la comunidad de Castilla-La Mancha, que llevaba tiempo sin contar con un representante de su tierra en La Roja. La última vez fue precisamente el lateral, hace tres años, levantando la Nations League 2023.

El emotivo saludo de Jordi Alba a Sergio Rico. Fue en los festejos de la selección española tras ganar la Nations League

De Iniesta a Fran García

En Castilla-La Mancha, hablar de la Selección es hablar de Andrés Iniesta. Ese que nos dio la primera estrella y puso a Fuentealvilla (Albacete) en el mapa.

Sin embargo, desde su retirada de la selección tras el Mundial de Rusia 2018, ningún nacido en tierra manchega ha vuelto a pisar la absoluta. Hasta Fran García, nacido en Bolaños (Ciudad Real). Y es que la presencia de Castilla-La Mancha ha sido escasa.

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Óscar Rodríguez, de Talavera de la Reina, jugó dos partidos con España en septiembre de 2020. Fran sumó otros dos en 2023. Y hay nombres de otras épocas, como el albaceteño Santi Denia (dos partidos con la absoluta) o Ángel Castellanos, de Miguelturra (tres).

El gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial 2010. (Cézaro de Luca/Efe)

Un seleccionador que lo conoce de siempre

La relación Fran García-De la Fuente viene de lejos. El técnico lo hizo debutar con la Sub-18 en febrero de 2017, con la Sub-19 y con la Sub-21, en octubre de 2020.

Más tarde, en junio de 2023, se lo llevó a la Final Four de la Nations League, cuando aún jugaba en el Rayo Vallecano, también como sustituto de Juan Bernat. Levantó el trofeo, aunque sin jugar ni un solo minuto.

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Su estreno oficial llegó en octubre: entró en la segunda parte del 2-0 a Escocia en La Cartuja y fue titular en el 0-1 de Oslo. Son sus dos únicos partidos con España.

Desde entonces no volvió a entrar en las listas, ni en la Eurocopa de 2024 ni en el Mundial de 2026. Ahora regresa con 27 años y camiseta del Betis, adonde llegó este verano con contrato hasta 2030. Con Pellegrini ha encontrado la continuidad que buscaba: 490 minutos y titular en cinco de los siete primeros partidos.

Fran García, en el partido de LaLiga frente al Real Madrid. (Reuters/Marcelo Del Pozo)

Del balonmano a Valdebebas

Pero la historia de Fran no empezó con un balón en los pies. En Bolaños el balonmano es casi una religión y el pequeño Fran soñaba con parecerse a los jugadores del BM Ciudad Real. Hasta que el Real Madrid lo fichó para su cantera en 2013, con 14 años, después de pasar por el club del pueblo.

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Aquello tuvo un precio. Durante años hizo los 212 kilómetros entre Bolaños y la Ciudad Deportiva de Valdebebas: dos horas y doce minutos de ida y otras tantas de vuelta. Entre el cansancio y las lesiones de hombro, estuvo a punto de dejarlo.

Su debut con el primer equipo fue en el Bernabéu, ante el Melilla, en la Copa del Rey 2018/19. La próxima temporada militaría en Vallecas, donde despegó. En 2023 volvió al Madrid, donde estuvo tres temporadas y ganó cinco títulos hasta recalar en el Benito Villamarín.

Fran García con el Real Madrid. (Europa Press)

Lo que viene

Fran tiene dos citas por delante en esta ventana de la Nations League: la República Checa, este sábado en Oviedo, y Croacia el 6 de octubre en Split. Con Grimaldo fuera y la carga de Cucurella, tendrá opciones de sumar minutos con La Roja.

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