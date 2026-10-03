Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Una imagen del bar tras el derrumbe. (Guardia Civil)

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El derrumbe de un bar en San Vicente de la Sonsierra ha dejado 11 personas heridas durante la madrugada de este sábado 3 de octubre. El colapso atrapó bajo los cascotes a entre 25 y 30 personas que no podían salir por sus propios medios y que han tenido que ser rescatadas. Según ha informado la Agencia EFE, seis de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño y otros dos han recibido atención en el centro de salud de Haro. Las tres personas restantes, con lesiones leves, fueron asistidas en el lugar.

El incidente ocurrió en el bar Tempranillo, situado en esta localidad de La Rioja. De acuerdo con la información difundida por la Delegación del Gobierno, el aviso llegó a las 5.25 horas. El derrumbe afectó primero al suelo del establecimiento y, más tarde, provocó el colapso parcial del techo. Esa secuencia dejó a decenas de personas atrapadas entre los restos del local hasta la llegada de los equipos de emergencia.

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La Guardia Civil desplegó cuatro patrullas para asegurar el perímetro, preservar la seguridad en la zona y coordinar la actuación con el resto de los servicios movilizados. El operativo también contó con dos ambulancias y ocho sanitarios. Los bomberos acudieron con dos camiones, un vehículo todoterreno y dos furgones. Las 11 personas heridas tenían contusiones de diversa consideración, pero aunque ocho de ellas necesitaron ser trasladadas a centros sanitarios de la región, ninguna se encuentra en estado grave.

Los seis pacientes derivados al Hospital San Pedro fueron trasladados a Logroño, situado a unos 35 kilómetros de San Vicente de la Sonsierra. Los otros dos llegaron al centro de salud de Haro, a 11 kilómetros de la localidad.

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Fuertes lluvias han anegado la autovía A-30, a la altura del restaurante Garcerán, en la Región de Murcia, y han provocado accidentes y retenciones en dirección a Cartagena. El temporal ha dejado ya más de 100 litros por metro cuadrado en zonas del Campo de Cartagena, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por precipitaciones y tormentas.

Los bomberos apuntalaron el local y revisaron el interior

Los bomberos iniciaron tareas de apuntalamiento en el establecimiento para evitar nuevos desprendimientos. También inspeccionaron el interior con el objetivo de confirmar que no quedaran personas atrapadas. El trabajo de revisión se concentró en los sectores afectados por el desplome. La prioridad fue estabilizar la estructura antes de completar la búsqueda dentro del bar.

Según Europa Press, la Guardia Civil ha explicado que las primeras informaciones situaban el origen del incidente en el colapso del suelo del local. Después se produjo el derrumbe parcial de la cubierta. La investigación busca determinar las causas exactas que provocaron el derrumbe.

La madrugada de este viernes al sábado ha vivido muchos incidentes en otras partes de España, sobre todo causados por las lluvias. En la Comunidad Valenciana, el Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado 237 incidencias en 15 municipios de Castellón, 26 de Valencia y 11 de Alicante. Las incidencias que más ha atendido son: vaciados de agua en viviendas, locales, garajes y sótanos; acumulaciones de agua; limpieza de vías intransitables; rescates y vehículos bloqueados; incidencias de circulación, así como daños en edificios y mobiliario urbano, entre otras.

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