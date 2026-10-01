El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

Aceite de orujo de oliva.

Guardar

El Ministerio de Agricultura decidirá en la primera quincena de noviembre si activa el mecanismo que permitiría retirar temporalmente aceite de oliva del mercado ante las previsiones de una cosecha media-alta para la campaña 2026/2027. Las primeras estimaciones del aforo sitúan la producción española en 1.602.596 toneladas, un 23% más que en la campaña anterior.

El escenario plantea la posibilidad de que, sumado el aceite almacenado de la campaña anterior, la disponibilidad total en España ronde los dos millones de toneladas. Ante esta perspectiva, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que el Gobierno analizará durante las próximas semanas si concurren las circunstancias necesarias para aplicar el artículo 167 bis de la Organización Común de Mercado (OCM).

PUBLICIDAD

El mecanismo permite ordenar una retirada temporal de aceite de oliva cuando exista un exceso de oferta que pueda generar tensiones en el mercado y presionar los precios a la baja. Se trata de una herramienta impulsada por España ante la Comisión Europea y que, pese a estar prevista en la normativa, nunca se ha aplicado hasta ahora.

Agricultura esperará a conocer el stock antes de decidir

Planas ha pedido “rigor” y “prudencia” antes de tomar una decisión sobre la posible retirada. El calendario previsto por el ministerio pasa primero por revisar las estimaciones de producción: las comunidades autónomas dispondrán de todo octubre para ajustar sus cifras y completar el aforo de la próxima campaña.

PUBLICIDAD

A mediados de octubre se conocerá además el dato definitivo del stock de enlace, es decir, las existencias procedentes de la campaña anterior que estarán disponibles cuando comience la nueva cosecha. Ese volumen será determinante para calcular la oferta total a la que tendrá que hacer frente el mercado español.

Así se cosecha la aceituna en una de las almazaras más antiguas del mundo: un aceite de oliva virgen extra biodinámico y de premio

“Con todos estos datos, en la primera quincena del mes de noviembre se producirá la toma de decisión por vía de resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados”, ha avanzado Planas en declaraciones recogidas por Efe. El ministro ha insistido en que la activación del mecanismo supondría recurrir a una “medida extraordinaria” que todavía no se ha puesto en práctica.

PUBLICIDAD

Una cosecha al alza, con Andalucía a la cabeza

La previsión inicial de Agricultura está condicionada por la evolución meteorológica de las próximas semanas. Las condiciones de la pasada primavera, con temperaturas suaves y abundantes lluvias, favorecieron la floración y el cuajado del fruto y explican en buena medida el incremento previsto para la próxima campaña.

Sin embargo, las cifras todavía son provisionales. La climatología de las próximas semanas y el rendimiento final de la aceituna podrían modificar el resultado, especialmente en los olivares de secano, que han sufrido las elevadas temperaturas registradas durante el verano.

Andalucía concentrará la mayor parte de la producción española, con una estimación de 1.261.200 toneladas, un 29% más que en la campaña anterior. La comunidad representaría así alrededor del 79% de toda la producción nacional. Dentro de ella, Jaén seguirá siendo la principal provincia productora, con una previsión de 575.000 toneladas, equivalente al 36% del total de España.

PUBLICIDAD

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Eduardo Parra - Europa Press

Castilla-La Mancha y Extremadura también aumentan su producción

Por detrás de Andalucía se sitúa Castilla-La Mancha, con una estimación de 152.000 toneladas, un 10% más que en la campaña anterior. Extremadura ocupará el tercer puesto entre las comunidades productoras, con 97.300 toneladas, lo que supone un incremento del 24%.

El comportamiento será, sin embargo, desigual en el conjunto del territorio. Agricultura prevé descensos productivos en Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra. La evolución de cada zona dependerá tanto de las condiciones climáticas como del rendimiento final de la aceituna.

El incremento de la producción llega además en un momento en el que el sector sigue pendiente de la evolución de los precios. Las organizaciones agrarias han planteado la posibilidad de utilizar el mecanismo de retirada temporal para evitar que una oferta elevada termine provocando una caída excesiva de las cotizaciones en origen.

PUBLICIDAD

Planas defiende que los agricultores tengan beneficios

En relación con las tensiones en los precios, Planas ha defendido la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria como instrumento para proteger la posición de los productores. “La clave y la filosofía es lograr que todos nuestros agricultores no solo puedan cubrir los costes de producción, sino que tengan dignamente un beneficio extraído de su trabajo”, ha subrayado.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

El ministro ha reconocido, no obstante, la dificultad de equilibrar los intereses de todos los eslabones de la cadena, desde los agricultores y las cooperativas hasta los envasadores, la distribución y los consumidores.

Planas también ha descartado que las importaciones de aceite de oliva procedentes de países como Túnez estén teniendo un efecto relevante sobre la formación de los precios en España. Según el análisis realizado por Agricultura, el conjunto de estas operaciones representa, en el escenario más elevado, un 5,82% del volumen global de aceite que se mueve en España, incluyendo consumo interno y exportaciones.

PUBLICIDAD

“No me parece significativo en la formación de precios”, ha aseverado el ministro, que ha señalado además que buena parte de ese aceite se destina a abastecer los mercados exteriores. En este sentido, ha reclamado mantener una perspectiva comercial ante la nueva campaña, dado que España necesita seguir suministrando tanto al mercado nacional como a los mercados de terceros países.

La decisión sobre la retirada temporal quedará, por tanto, pendiente de los datos definitivos de producción y existencias. “No quiero prejuzgar, pero cuando corresponda tomaremos la decisión que corresponda tomar, ya sea proceder a una retirada o, como el año pasado, no hacerlo”, ha zanjado Planas.

PUBLICIDAD