Belén Esteban reaparece en ‘¡De Viernes!’ y habla como nunca de su hija y Jesulín de Ubrique: “Andrea tiene bloqueado a su padre, a Juls Janeiro y a María José Campanario”

Belén Esteban habla como nunca en Telecinco. (Mediaset)

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Belén Esteban ha vuelto a acaparar todas las miradas tras sentarse de nuevo en el plató de ¡De Viernes!, el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco. Apenas una semana después de su reaparición inicial, la colaboradora acudió al plató en directo para dar un paso al frente y ofrecer minuciosos detalles sobre la compleja relación y las crecientes distancias que su hija Andrea mantiene con Jesulín de Ubrique y su entorno familiar. Su presencia en la cadena estuvo inevitablemente marcada por la reacción del torero y María José Campanario, quienes horas antes emitieron un duro comunicado advirtiendo con emprender acciones legales por vulneración del derecho al honor al asegurar que “los hechos relatados no se corresponden con la realidad”.

Pese a los evidentes nervios iniciales con los que arrancó su intervención, la de Paracuellos quiso dejar claro desde el primer minuto que no está vulnerando el anonimato de su hija ni actuando a sus espaldas. Belén explicó que Andrea Janeiro, quien acaba de cumplir 27 años, le ha otorgado expresamente autorización para dar respuesta pública a las informaciones difundidas en los últimos tiempos: “Mi hija, igual que cuando hizo 18 años me dijo que no hablara, ahora con 27 me ha dicho: ‘Habla’. Quiero recordar que sigue siendo anónima. Lo único que me ha dado es autorización para hablar. No habla mi hija, habla Belén Esteban Menéndez”. Con esta tajante declaración de intenciones, la colaboradora subrayó que ambas están “hartas” de escuchar falsedades sobre supuestas aproximaciones familiares que jamás existieron.

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Durante su intervención en televisión, la de Paracuellos trazó una minuciosa reconstrucción cronológica del conflicto. Lejos de reducir el choque a una simple disputa económica por el pago de la pensión alimenticia, situó el origen de la ruptura en una dolorosa acumulación de ausencias afectivas y desencuentros personales sostenidos en el tiempo. Entre revelaciones sobre mensajes no respondidos, llamadas tras recibir burofaxes e intercambios de bloqueos telefónicos que salpican a varios miembros del clan Janeiro, Belén definió la figura del diestro de la manera más contundente posible, contraponiendo su papel de “hombre invisible” con la labor paterna realizada por su actual marido, Miguel Marcos.

El bloqueo a todo el clan Janeiro

A la hora de desgranar cómo se llegó al punto de nula comunicación actual, Belén Esteban desveló que Andrea ha tomado la decisión de cortar el contacto no solo con Jesulín de Ubrique, sino también con María José Campanario y con su hermana Julia. “Mi hija tiene bloqueados al padre, a la hermana y a María José Campanario”, confirmó la colaboradora, añadiendo que la incomunicación con la mujer del torero es mutua y se remonta a años atrás: “María José Campanario también tiene bloqueada a mi hija desde el año 2015. Mi hija no tiene ni su teléfono”.

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Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

El detonante de la decisión de apartar a su padre no fue un evento puntual, sino un goteo constante de olvidos cotidianos que terminaron por mellar el vínculo afectivo de la joven: “Hay años en los que no la felicita por su cumpleaños y eso a ella le duele mucho”.

Para ilustrar de forma indiscutible estas ausencias, la colaboradora no dudó en dar fechas concretas de sus propios intentos de mediación. Explicó que el 20 de julio de 2024, tras comprobar que el día avanzaba sin que el diestro se comunicara con Andrea por su cumpleaños, decidió enviarle un mensaje tajante a las 20:26 horas: “Se te ha olvidado el día que es hoy. Qué vergüenza”. Ante la falta absoluta de respuesta por parte de Jesulín, la propia Belén optó por bloquearlo días más tarde, el 29 de julio. Su hija tomaría una determinación similar al día siguiente de aquel cumpleaños olvidado, aunque en los meses posteriores accedió a desbloquearlo momentáneamente. Ocurrió después de que Jesulín enviara un burofax el 19 de marzo anunciando la retirada de la pensión económica. Lejos de reclamar dinero, Andrea llamó directamente a su padre para transmitirle su absoluta indiferencia ante la aportación financiera: “Papá, no tengo ningún problema con que no me des el dinero”. Tras sostener una conversación privada en la que Jesulín aportó una justificación que Andrea no creyó, la joven volvió a bloquear su terminal de forma definitiva.

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Asimismo, la de Paracuellos quiso desmentir con vehemencia las informaciones que apuntaban a la interposición de querellas judiciales por el cese del pago del subsidio. “Quiero aclarar que yo no he demandado a Jesús. Lo digo muy claro porque estos días se ha dicho que yo lo había demandado por quitarle la pensión. Es mentira”, sentenció en directo, explicando que ambas acordaron desde el primer momento que no querían seguir percibiendo un solo euro del torero: “Hablé con Andrea y las dos estuvimos de acuerdo en que no le pasara ni un duro.

Belén Esteban en Mediaset. (Mediaset)

Es más, podríamos haber denunciado y no lo hemos hecho, porque ni mi hija ni yo queremos que le dé el dinero”. Respecto al reciente comunicado en el que el matrimonio advierte con acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales, Belén no mostró amedrentamiento alguno: “Si quieren denunciarme, que lo hagan. Lo que haya que denunciar, que lo hagan. Tengo esa duda, no me corresponde a mí responder. Lo tiene que hacer la señora María José y don Jesulín”.

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“El hombre invisible” y la respuesta a Julia Janeiro

El paso de Belén Esteban por el plató también dejó espacio para respuestas directas hacia otros miembros del clan de Ambiciones, especialmente hacia Julia Janeiro, con quien ha mantenido un cruce de declaraciones recriminatorias en la esfera mediática. Pese a recordar que en el pasado siempre dio la cara por ella cuando se la criticaba en televisión, Belén se mostró rotunda ante las descalificaciones sufridas: “Julia, no me vuelvas a insultar porque yo no soy una payasa ni miento, ni soy analfabeta. No tendré títulos de nada, pero no me insultes”.

A renglón seguido, volvió a situar la responsabilidad en la figura de Jesulín, dirigiéndose nuevamente a la joven: “La historia que te han contado no es nuestra historia, pero la verdad solo tiene un camino. El que no da la cara, por mucho que te duela, es tu padre, para mí, el hombre invisible”. En este sentido, la colaboradora contrapuso la falta de ejercicio paternal del diestro con el papel desempeñado por su pareja actual: “Mi hija tiene a su padre, que es Jesús Janeiro Bazán, alias el hombre invisible, pero el que ha ejercido como padre es Miguel Marcos”.

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Belén Esteban llega a Telecinco. (Mediaset)

Más allá de los ataques y las réplicas, uno de los bloques más comentados de su reaparición fue el ejercicio explícito de autocrítica que realizó sobre su propio comportamiento mediático a lo largo de las últimas dos décadas. Lejos de victimizarse por completo o atribuir la culpa de forma exclusiva a la otra parte, Belén reconoció de manera honesta no haber sabido gestionar con acierto todas las fases del conflicto familiar. “Sé que algunas veces he estado bien y otras no. Soy muy crítica conmigo porque me han enseñado a serlo. La gente que me rodea no me come la oreja ni me halaga: cuando he hecho algo mal, me lo han dicho. Muchas veces no he hecho las cosas bien”, admitió ante las cámaras.

Para finalizar su intervención, Belén Esteban expresó cuál es su principal espina clavada respecto a todo el devenir familiar vivido desde su separación, lamentando profundamente no haber sabido construir un puente de entendimiento común por el bienestar de la persona que tienen en común. “¿Sabéis qué me da pena? No haber tenido un buen entendimiento entre el padre, Jesús Janeiro, y Belén Esteban. Creo que ninguno de los dos hemos sido capaces de hacerlo bien por nuestra hija. No lo hemos hecho bien, ni él ni yo”, concluyó la colaboradora. Con estas palabras, la de Paracuellos cerró una velada de alto voltaje televisivo, equilibrando su firmeza habitual ante las mentiras con una sincera asunción de culpas sobre las sombras del pasado.

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