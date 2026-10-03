Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Más de 50 ciudades españolas acogerán este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno

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Decenas de miles de personas salen a la calle este sábado en cerca de 50 ciudades de España en protesta por la situación de la vivienda y tras el rechazo en el Congreso a los dos decretos ley que buscó aprobar tras el desahucio de Maricarmen. En las protestas de hoy, que ya han comenzado en lugares como Madrid, los manifestantes reclaman una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los fondos buitres. Estas son las imágenes más destacadas en esta jornada de reivindicaciones, mientras Pedro Sánchez contempla la posibilidad de convocar un adelanto electoral.

La Plaza de Cibeles, donde terminó la manifestación en Madrid. (Reuters/Juan Barbosa)

Un momento de la manifestación en Madrid. (Juan Barbosa/Reuters)

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación en Madrid. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Una persona sostiene un juego de llaves durante la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en Madrid para reclamar la rebaja de los alquileres.

Otra imagen de la protesta en Madrid. (Juan Barbosa/Reuters)

Varias personas con chalecos naranjas del Sindicat de Llogateres sostienen pancartas reivindicativas durante una manifestación en la vía pública.

Manifestantes recorren una avenida portando carteles y pancartas con consignas sobre la vivienda y la especulación inmobiliaria.

Una manifestante sostiene un cartel de cartón con la frase 'Mi nómina no cabe en tu alquiler' durante una marcha por el derecho a la vivienda.

Un grupo de manifestantes sostiene llaves y pancartas durante una marcha por el derecho a la vivienda en las calles de Madrid.

Un cartel de cartón en una tienda de campaña reclama contra el impacto de los alquileres turísticos durante una protesta por la crisis de vivienda.

Ya se encuentra en la plaza de España una de las columnas que recorrerá Madrid este sábado camino de Cibeles en una manifestación por la vivienda que llama ya a la huelga general (Infobae España)

Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en Valencia. EFE/ Kai Forsterling

El Sindicato de Inquilinas se manifiesta en toda España y con LAB en Euskadi tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos sobre vivienda. EFE/Juan Herrero

Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Daniel Gonzalez

Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling

Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling