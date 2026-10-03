España

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Cerca de 50 protestas en ciudades del país reclaman este sábado una rebaja del 50% en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los fondos buitres

Más de 50 ciudades españolas acogerán este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno
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Decenas de miles de personas salen a la calle este sábado en cerca de 50 ciudades de España en protesta por la situación de la vivienda y tras el rechazo en el Congreso a los dos decretos ley que buscó aprobar tras el desahucio de Maricarmen. En las protestas de hoy, que ya han comenzado en lugares como Madrid, los manifestantes reclaman una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los fondos buitres. Estas son las imágenes más destacadas en esta jornada de reivindicaciones, mientras Pedro Sánchez contempla la posibilidad de convocar un adelanto electoral.

La Plaza de Cibeles, donde terminó la manifestación en Madrid. (Reuters/Juan Barbosa)
La Plaza de Cibeles, donde terminó la manifestación en Madrid. (Reuters/Juan Barbosa)
Un momento de la manifestación en Madrid. (Juan Barbosa/Reuters)
Un momento de la manifestación en Madrid. (Juan Barbosa/Reuters)
Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación en Madrid. (Matias Chiofalo/Europa Press)
Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación en Madrid. (Matias Chiofalo/Europa Press)
Una mano sostiene en alto un manojo de llaves frente a una multitud de personas desenfocadas en una calle
Una persona sostiene un juego de llaves durante la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en Madrid para reclamar la rebaja de los alquileres.
Otra imagen de la protesta en Madrid. (Juan Barbosa/Reuters)
Otra imagen de la protesta en Madrid. (Juan Barbosa/Reuters)
Varias personas con chalecos naranjas sostienen carteles con la imagen de un cuchillo y un tenedor frente a edificios antiguos
Varias personas con chalecos naranjas del Sindicat de Llogateres sostienen pancartas reivindicativas durante una manifestación en la vía pública.
Una multitud camina por una calle arbolada llevando carteles y pancartas con letras negras y rojas sobre fondo blanco
Manifestantes recorren una avenida portando carteles y pancartas con consignas sobre la vivienda y la especulación inmobiliaria.
Una mujer sostiene un cartel de cartón con el texto 'Mi nómina no cabe en tu alquiler' en una calle concurrida
Una manifestante sostiene un cartel de cartón con la frase 'Mi nómina no cabe en tu alquiler' durante una marcha por el derecho a la vivienda.
Varias mujeres en primer plano gritan y alzan llaves en una calle con árboles, acompañadas por personas con banderas rojas y carteles
Un grupo de manifestantes sostiene llaves y pancartas durante una marcha por el derecho a la vivienda en las calles de Madrid.
Cartel de cartón pegado en una tienda de campaña azul con el texto escrito a mano en inglés YOUR AIRBNB WAS MY HOME
Un cartel de cartón en una tienda de campaña reclama contra el impacto de los alquileres turísticos durante una protesta por la crisis de vivienda.
Ya se encuentra en la plaza de España una de las columnas que recorrerá Madrid este sábado camino de Cibeles en una manifestación por la vivienda que llama ya a la huelga general (Infobae España)
Ya se encuentra en la plaza de España una de las columnas que recorrerá Madrid este sábado camino de Cibeles en una manifestación por la vivienda que llama ya a la huelga general (Infobae España)
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en Valencia. EFE/ Kai Forsterling
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en Valencia. EFE/ Kai Forsterling
El Sindicato de Inquilinas se manifiesta en toda España y con LAB en Euskadi tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos sobre vivienda. EFE/Juan Herrero
El Sindicato de Inquilinas se manifiesta en toda España y con LAB en Euskadi tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos sobre vivienda. EFE/Juan Herrero
Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Daniel Gonzalez
Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Daniel Gonzalez
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling
Colectivos por el derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres, se manifiestan en protesta por los especuladores y rentistas, ante los precios "imposibles" en compra y alquiler, los desahucios, la infravivienda y el sinhogarismo, en una marcha reivindicativa que tiene previsto finalizar ante la cita inmobiliaria e inversora Valencia Real Estate Summit 2026. EFE/ Kai Forsterling

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