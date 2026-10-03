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De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Max Verstappen ha conseguido la pole en Sepang, mientras los dos pilotos han avanzado a la Q2 y partirán 12° y 13° el domingo

Clasificación GP Bahréin
Clasificación de los españoles en el GP de Bahréin (Composición)
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La Fórmula 1 ha completado este sábado la clasificación del Gran Premio de Bahréin, la sesión que ha definido el orden de salida para la carrera del domingo. En el circuito de Sepang, en Malasia, Max Verstappen ha conseguido la pole position, mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz han avanzado a la Q2 y han quedado 12° y 13°, respectivamente.

El neerlandés de Red Bull ha firmado la primera pole de la temporada al superar por tres décimas a Lewis Hamilton. Isack Hadjar ha terminado tercero, Kimi Antonelli ha sido cuarto y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri han quedado sexto y séptimo.

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La sesión ha dejado una clasificación apretada en la parte alta y ha abierto interrogantes para la carrera por el desgaste de neumáticos previsto en el asfalto de Sepang. En ese panorama, los dos españoles han valorado sus posiciones como un avance para Aston Martin y Williams.

Alonso ha firmado su mejor clasificación de la temporada

Fernando Alonso ha llevado a Aston Martin hasta la 12ª posición, su mejor resultado del año en una sesión de clasificación. Su compañero Lance Stroll también ha superado el primer corte y ha quedado 14°, por lo que los dos monoplazas del equipo han accedido a la Q2 por primera vez esta temporada.

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Ha sido nuestro mejor fin de semana en cuanto a rendimiento del coche”, ha afirmado Alonso. El piloto español ha atribuido la mejora a las características de un circuito con curvas variadas y alta exigencia aerodinámica.

Alonso en el GP de Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)
Alonso en el GP de Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

Alonso ha precisado que el AMR26 no ha incorporado novedades respecto de las últimas carreras. El asturiano ha explicado que el trazado ha permitido al equipo ser más competitivo que en otros fines de semana, aunque ha evitado elevar las expectativas para la prueba del domingo.

“Es mucho mejor salir 12° que 21°; hay que intentar disfrutarlo”, ha señalado. El bicampeón del mundo ha advertido que Aston Martin puede perder terreno en las rectas frente a coches con mayor velocidad punta y que la gestión de los neumáticos será otra de las variables de la carrera.

Sainz ha superado las previsiones de Williams

Carlos Sainz ha completado la clasificación en el 13° puesto con Williams, después de un viernes y un sábado de entrenamientos en los que el equipo había mostrado dificultades. El madrileño ha considerado que su resultado ha excedido lo que esperaba antes de la sesión.

Sainz en el GP de Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)
Sainz en el GP de Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

Estamos tres, cuatro o cinco posiciones más adelante de lo esperado”, ha dicho Sainz en declaraciones a DAZN F1. El español ha señalado que el trabajo con sus ingenieros ha permitido encontrar una configuración distinta a la que utilizó en Bakú.

El piloto ha explicado que esa puesta a punto le ha dado mejores sensaciones, en especial en las curvas de radio amplio. “Pico y pala”, ha resumido Sainz sobre el proceso de adaptación del FW-48 a circuitos de distintas exigencias.

El madrileño ha reconocido que Williams aún acusa una falta de carga aerodinámica en una pista como Sepang. Pese a ello, ha destacado haber resistido en la pelea por acceder a la segunda ronda y ha guardado neumáticos para disponer de más opciones estratégicas en la carrera.

El Gran Premio de Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026, pero no todos lo celebran. Los vecinos de los barrios cercanos al nuevo circuito denuncian el ruido ensordecedor, los cortes de calles y la pérdida de calidad de vida que supone tener un evento de esta magnitud a metros de sus casas.

Alonso y Sainz han quedado separados por una sola posición y saldrán desde la sexta y séptima fila. Verstappen, que ha logrado la 49ª pole de su trayectoria, buscará este domingo su primera victoria de la temporada.

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