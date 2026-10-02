Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

Acampada en Sol para reclamar soluciones ante la crisis de vivienda. (Europa Press)

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El futuro de los dos reales decretos de vivienda aprobados de urgencia por el Consejo de Ministros tras el estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen se decide la mañana de este viernes. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita que ambos textos sean convalidados por mayoría simple en el Congreso de los Diputados y, aunque cuenta ya con varios apoyos, la última palabra la tiene Junts, que según adelantó el jueves por la noche, no está dispuesto.

La formación de Carles Puigdemont ya enfrió este miércoles las expectativas del Ejecutivo. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró que el partido estaba “decepcionado y preocupado” con la redacción de los decretos y evitó adelantar si sus siete diputados respaldarán los textos. Entre sus críticas, aseguró que el llamado Decreto Maricarmen -troceado en dos- no detiene los fondos buitre y “tampoco protege a las familias” porque el inquilino podría tener derecho a comprar la vivienda antes de que el descendiente pueda heredarlo. “Este real decreto no detiene los fondos buitre porque pueden seguir comprando. Tampoco protege a las familias, porque si usted quiere o quisiera dejar en herencia un piso en alquiler a su hijo, con el redactado actual, el inquilino podría tener derecho a comprarlo antes de que su hijo le heredara”, dijo Nogueras en los pasillos del Congreso.

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El BOE publica el segundo decreto de Vivienda con prórroga automática de alquileres (BOE / Europa Press)

Sin embargo, las afirmaciones de Nogueras no encuentran respaldo en ninguno de los textos, el primero destinado a la “ampliación de la oferta de vivienda asequible” con diferentes medidas agrupadas en 96 páginas; y el segundo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler.

El inquilino solo tiene preferencia para comprar la vivienda cuando el propietario decide venderla

El despacho Lexway Abogados, especializado en derecho mercantil e inmobiliario, explica que “la herencia queda fuera” del derecho de adquisición preferente del inquilino, porque este solo se activa cuando el propietario decide vender la vivienda. La nueva redacción del artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos sigue refiriéndose expresamente a la “venta” del inmueble y exige que exista una decisión de vender, un precio y unas condiciones concretas de la operación. “El inquilino solo tiene preferencia para comprar la vivienda cuando el propietario decide venderla. La norma sigue refiriéndose únicamente a la ’venta’, como hasta ahora. Heredar no es vender: no hay precio ni comprador”, resume el despacho.

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Una persona acampa en la Puerta del Sol para exigir medidas para el problema de la vivienda. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Fernando Franchy, socio director de la firma, explica además que el decreto “no toca las herencias”. De la misma manera, recuerdan que el “Tribunal Supremo ha dicho de forma reiterada que este derecho no se aplica a herencias ni a donaciones. Si un padre deja en herencia a su hijo un piso alquilado, el hijo lo recibe sin que el inquilino pueda adelantarse”.

El despacho también puntualiza otra de las críticas realizadas por Junts. Nogueras aseguró que el decreto “no detiene los fondos buitre porque pueden seguir comprando”. Lexway coincide en que la norma no establece una prohibición general, sino que el decreto limita hasta 2028 determinadas adquisiciones realizadas por entidades dedicadas a comprar inmuebles cuando el precio sea inferior al 70% de su valor de tasación. Por encima de ese umbral, pueden seguir comprando. “El decreto pone trabas a la compra de edificios completos, pero no toca las herencias ni impide que los fondos sigan comprando a precio de mercado”, resume Franchy.

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