Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Cazas F-18 de la Fuerza Aérea española sobrevuelan Lituania durante una visita para medios de comunicación organizada por la OTAN en la base aérea de Siauliai, Lituania, 30 de septiembre de 2026. ( REUTERS/Ints Kalnins)

Guardar

Lituania ha decretado esta mañana el cierre del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna, la capital del país, tras la detección de “objetos voladores no identificados” en las inmediaciones del recinto. La OTAN ha respondido de inmediato al desplegar una patrulla aérea para rastrear el origen de la amenaza, según información de Europa Press.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis lituano ha confirmado que el espacio aéreo controlado de la terminal ha quedado bloqueado de forma temporal al constatarse la presencia de varios objetos compatibles con “aviones no tripulados” (drones) procedentes de Bielorrusia. Las autoridades de Lituania han decidido suspender las operaciones como medida de precaución mientras se esclarece la naturaleza de los aparatos.

PUBLICIDAD

*en ampliación