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Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

La agencia ‘Hespress’ ha informado sobre la visita de Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas y ha advertido de la tensión que supondrá

Archivo. El rey Felipe VI y la reina Letizia en la procesión fúnebre por el rey Harald V de Noruega. (Reuters/Leonhard Foeger)
Archivo. El rey Felipe VI y la reina Letizia en la procesión fúnebre por el rey Harald V de Noruega. (Reuters/Leonhard Foeger)
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Durante la mañana de este jueves, hemos conocido la fecha del viaje de los reyes a Ceuta y Melilla. Los días 13 y 14 de octubre estarán en las ciudades autónomas. Dos meses después de la entrada masiva de migrantes que inició la crisis en Ceuta, el Gobierno y Casa Real han cerrado de forma “consensuada” esta fecha. En Marruecos no han tardado en reaccionar a la noticia. El primer medio en contarlo ha sido la agencia Hespress, que ha anunciado la visita como un viaje a los “enclaves ocupados”.

La agenda todavía no se ha difundido, aunque han confirmado que el programa se conocerá “en los próximos días”. La visita llegará después de los actos de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, cuando el rey preside el desfile de las Fuerzas Armadas. Será el primer viaje de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades desde que asumieron el trono en junio de 2014. También supondrá la primera presencia de un rey español en ambas desde la visita de Juan Carlos I y Sofía, el 6 y 7 de noviembre de 2007. Aquel episodio no sentó bien en Rabat, lo que explica que hayan tenido que pasar dos décadas hasta que vuelva a darse.

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Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, según ha anunciado este jueves Zarzuela.

“El Palacio Real español anunció el jueves que el rey Felipe VI y la reina Letizia visitarán las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre”, relata el artículo de Hespress. El medio marroquí recuerda que la última vez “desencadenó en una crisis diplomática con Marruecos”. Además, señala que esta visita “vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de los dos enclaves marroquíes ocupados, en medio de las continuas demandas marroquíes para recuperar Ceuta, Melilla y las islas ocupadas”, incluyendo los distintos territorios españoles en el Mediterráneo. Por otro lado, señalan que esta visita de Felipe VI se produce “en medio de un creciente acercamiento estratégico entre Marruecos y España”, pero temen que pueda terminar con esta paz. Muchos medios de comunicación del país norteafricano han asumido el discurso oficial de referirse a las dos ciudades autónomas como “ocupadas”.

Archivo. Reunión entre Pedro Sánchez y Mohamed VI. (Europa Press)
Archivo. Reunión entre Pedro Sánchez y Mohamed VI. (Europa Press)

La visita de 2007 que tensó la relación

La anterior visita de Juan Carlos I y Sofía abrió una crisis diplomática entre ambos países. El rey Mohamed VI calificó aquel viaje como un “paso contraproducente” que “ataca los sentimientos patrióticos sólidamente arraigados” en la población marroquí. En un comunicado distribuido por la agencia estatal MAP, el monarca sostuvo que la presencia de los reyes españoles constituía un “acto nostálgico de una era sombría y decididamente superada”.

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La relación de ‘hermandad’ de Juan Carlos con su padre y anterior rey, Hassán II, no frenó la indignación del monarca marroquí. Consideró que la visita suponía una “flagrante falta de respeto” al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1991. Mohamed VI advirtió entonces de posibles efectos sobre el vínculo bilateral y reclamó a Madrid que asumiera su responsabilidad. El pronunciamiento llegó una hora antes del discurso anual del monarca por el 32º aniversario de la Marcha Verde. Marruecos conmemora esa fecha como la “recuperación de sus provincias del sur”, en referencia al Sáhara Occidental.

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