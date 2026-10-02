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Repollo o col rizada: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta hortaliza cuenta con un impresionante perfil nutricional repletos de vitaminas y nutrientes

Una caja con varias coles rizadas (Magnific)
Una caja con varias coles rizadas (Magnific)
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Verde, rizado, morado o de forma redondeada, el repollo es una de esas hortalizas que llevan siglos formando parte de la alimentación humana. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), se cultiva en todo el mundo y se utiliza como alimento (e incluso con fines medicinales) desde hace más de 2.000 años. De hecho, egipcios y griegos ya le atribuían propiedades digestivas y lo consideraban útil para combatir la embriaguez.

Más allá de su historia, el repollo destaca hoy por su interesante perfil nutricional. La FEN señala que aporta proteínas, fibra, potasio, vitamina C, folatos y fitonutrientes, sustancias que ayudan a explicar su presencia habitual en una alimentación saludable. Uno de sus principales atractivos es precisamente la vitamina C. De acuerdo con la FEN, una ración de esta hortaliza cubre alrededor del 30 % de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina para la población de referencia.

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La vitamina C contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo, dado que participa en mecanismos que ayudan al organismo a hacer frente al estrés oxidativo que se produce de manera natural en nuestro cuerpo. Por eso, incorporar repollo a la dieta es una forma sencilla de aumentar el consumo de esta vitamina, especialmente dentro de una alimentación variada que incluya otras frutas y verduras.

La col rizada también destaca por su contenido en fibra, tanto soluble como insoluble, según explica la FEN. La fibra es un componente especialmente relevante de los alimentos vegetales y forma parte de una alimentación equilibrada. Su presencia contribuye a que el repollo sea un alimento interesante para quienes buscan aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra y cuidar su sistema digestivo. Además, su contenido en agua y su baja densidad energética hacen que pueda incorporarse con facilidad a comidas variadas, desde ensaladas hasta guisos o preparaciones cocinadas.

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Folatos contra el cansancio y potasio para el corazón

Otro de sus nutrientes destacados son los folatos, ya que la FEN señala que estas sustancias ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Se trata, por tanto, de otro pequeño aporte que suma cuando el repollo forma parte de una dieta variada.

No hay que considerar, sin embargo, que comer col rizada por sí solo vaya a resolver un problema de cansancio: sus beneficios deben entenderse dentro del conjunto de la alimentación.

Entre sus minerales sobresale también el potasio. Según la FEN, este mineral contribuye al mantenimiento de una tensión arterial normal. Es otro motivo para incluir verduras como el repollo dentro de una alimentación equilibrada.

Además, la hortaliza contiene glucosinolatos, unos fitonutrientes característicos de las crucíferas, entre los que la FEN destaca la sinigrina. Estas sustancias forman parte de la composición natural del repollo y de otras verduras de la misma familia.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Contraindicaciones de la col rizada

Los profesionales de la FEN no recogen contraindicaciones específicas para el consumo de repollo. Por ello, no sería adecuado atribuirle restricciones concretas que no aparecen en esta fuente. Como ocurre con cualquier alimento, su consumo debe entenderse dentro de una dieta variada y adaptada a las necesidades individuales.

Con solo 75 gramos de parte comestible por cada 100 gramos de producto fresco, el repollo ofrece una combinación interesante de fibra, vitamina C, folatos, potasio y fitonutrientes. Una hortaliza humilde que, según la FEN, concentra varios nutrientes relevantes y que puede disfrutarse durante todo el año.

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